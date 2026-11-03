Salud mental adolescente: 30 ciudades buscan respuestas a un problema que cada vez más preocupa a las escuelas

Especialistas, docentes y jóvenes de Argentina y Uruguay compartieron experiencias para detectar señales de malestar y encontrar nuevas formas de acompañar a los adolescentes

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Un estudiante que deja de participar en clase, se aísla de sus compañeros o empieza a faltar a la escuela. ¿Son dificultades propias de la adolescencia o señales de que algo más está pasando? ¿Cómo reconocer cuándo alguien necesita ayuda?

Estas preguntas atravesaron un encuentro realizado el 27 y 28 de octubre en Concordia, Entre Ríos, que reunió a representantes de 30 ciudades de Argentina y Uruguay. Durante dos jornadas se discutió cómo abordar la salud mental adolescente, mejorar la convivencia escolar y, sobre todo, encontrar maneras de escuchar a los jóvenes.

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Uno de los puntos centrales fue aprender a reconocer las señales de malestar sin convertir cualquier dificultad en un diagnóstico clínico. El aislamiento, la irritabilidad persistente, los cambios en los hábitos de sueño o el ausentismo escolar pueden ser señales de alerta. Pero los especialistas también plantearon una distinción importante: sufrir no siempre significa estar enfermo.

Un juego de cartas para hablar de lo que cuesta decir

Entre las experiencias compartidas hubo una particularmente original. Jimena Zurschmitten, estudiante secundaria y escritora, presentó Sempiterra, un juego de cartas pensado para abrir conversaciones sobre emociones y vínculos.

La propuesta invierte la lógica habitual: en lugar de que los adultos expliquen qué les pasa a los adolescentes, busca generar espacios para que ellos mismos puedan contarlo.

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También se presentó Ni Silencio Ni Tabú, una iniciativa impulsada por UNICEF Uruguay y el Instituto Nacional de la Juventud que busca promover conversaciones sobre salud mental entre adolescentes y jóvenes.

El encuentro abordó otras problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de los estudiantes, como el ciberbullying, los consumos digitales, el ausentismo escolar y la prevención del suicidio.

El encuentro se realizó el 27 y el 28 de octubre en Concordia, Entre Ríos, y participaron representantes de 30 ciudades de Argentina y Uruguay.

Un problema que excede a las escuelas

¿Qué pueden hacer las ciudades frente a estos desafíos? Esa fue otra de las preguntas que recorrieron las jornadas.

Aunque buena parte de estas situaciones se manifiestan en las aulas, sus causas y consecuencias van mucho más allá de la escuela. Las familias, los espacios comunitarios y los gobiernos locales también tienen un papel importante.

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Durante el encuentro, organizado por la Red de Innovación Local (RIL) y Fundación Varkey, junto con la Municipalidad de Concordia, representantes de distintas ciudades compartieron experiencias y trabajaron sobre posibles respuestas.

Entre ellas se conoció el Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables de Concordia, una iniciativa que ya se desarrolla en las escuelas de la ciudad.

Pero quizás uno de los momentos más interesantes llegó al final. En el Parque San Carlos, integrantes de clubes de ciencias y de Estudiantes Concordienses Unidos compartieron sus proyectos y experiencias, incorporando la mirada de quienes suelen ser objeto de estas discusiones, pero no siempre participan de ellas.

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La salud mental adolescente exige respuestas de las escuelas, las familias y los profesionales. Sin embargo, el encuentro dejó planteada una cuestión más elemental: ¿cuánto sabemos realmente de lo que les pasa a los jóvenes?

Tal vez, antes de buscar nuevas respuestas, haya que empezar por escucharlos.