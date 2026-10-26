Salud

¿Es recomendable usar desodorante para dormir? En qué se diferencia de un antitranspirante

Especialistas explican las diferencias entre productos destinados a reducir la transpiración y aquellos que actúan sobre el olor corporal

Ilustración en acuarela de una persona con toalla que rocía un producto en aerosol hacia su axila sobre un fondo gris y ocre.
El uso nocturno de antitranspirantes puede ayudar a controlar la sudoración, siempre que se aplique sobre la piel seca y según la indicación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aplicar un antitranspirante en las axilas antes de dormir puede ayudar a algunas personas con sudoración excesiva. Los desodorantes convencionales actúan principalmente sobre el olor, por lo que no sustituyen los tratamientos para controlar el sudor.

El antitranspirante y el desodorante cumplen funciones diferentes

La distinción importa al momento de cambiar la rutina:

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  • Los antitranspirantes reducen temporalmente la cantidad de sudor que llega a la superficie de la piel.
  • Los desodorantes se orientan a controlar el olor corporal.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda a las personas con hiperhidrosis —sudoración excesiva— elegir un antitranspirante si su objetivo es reducir la humedad.

Infografía con dibujos de una mujer durmiendo, gotas, piernas depiladas, ganglios linfáticos y un estetoscopio acompañados de textos explicativos.
Los sudores nocturnos frecuentes pueden requerir una evaluación médica para determinar su causa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad señala que, cuando se indica un antitranspirante de prescripción, puede aplicarse antes de acostarse sobre piel seca y el desodorante puede reservarse para la mañana. La pauta individual debe seguir las indicaciones del profesional tratante y del producto, en particular si la sudoración afecta también palmas, plantas de los pies u otras zonas del cuerpo.

El interés por aplicarlo de noche parte de una lógica clínica: durante el sueño, la producción de sudor suele ser menor. La Sociedad Internacional de Hiperhidrosis explica que los antitranspirantes de prescripción con cloruro de aluminio, según el caso, se usan habitualmente antes de dormir y permanecen en la piel entre 6 y 8 horas. Esto permite que el ingrediente actúe cuando hay menos sudoración.

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Un hombre con camiseta gris frunce el ceño y cierra los ojos mientras su mano izquierda está cerca de su axila levantada, sobre un fondo de taquillas.
Los antitranspirantes reducen temporalmente la cantidad de sudor en la superficie de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel debe estar completamente seca antes de la aplicación

La pauta nocturna no es necesaria para todas las personas. La AAD indica que los antitranspirantes de venta libre pueden ser útiles en casos leves, mientras que otros pueden requerir evaluación dermatológica y opciones de prescripción. También advierte que la aplicación sobre piel seca disminuye la posibilidad de irritación.

La Sociedad Internacional de Hiperhidrosis aconseja evitar lavar el área inmediatamente antes de aplicar formulaciones de cloruro de aluminio si eso deja humedad, y esperar entre 24 y 48 horas tras depilarse las axilas.

(Imágen Ilustrativa Infobae)
Los desodorantes controlan principalmente el olor corporal y no sustituyen los tratamientos contra la sudoración excesiva. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas buscan reducir molestias locales. Entre los efectos adversos descritos se encuentran picazón, ardor e irritación; si aparecen o persisten, corresponde consultar a un profesional de salud.

En declaraciones recogidas por Women’s Health, la dermatóloga Kseniya Kobets, directora de dermatología cosmética de Montefiore Einstein Advanced Care, diferenció el efecto de ambos tipos de producto.

El antitranspirante disminuye el sudor mediante sales de aluminio, mientras el desodorante puede reducir bacterias, modificar el pH, captar moléculas asociadas al olor o perfumar la zona. La médica recomendó priorizar opciones sin fragancia para controlar la sudoración axilar excesiva.

Primer plano de una mujer con sudor en la frente y el brazo levantado, oliéndose la axila con una expresión de disgusto.
El drenaje linfático no ocurre a través de los conductos sudoríparos de las axilas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay base para atribuirle un efecto sobre el drenaje linfático

El medio también consultó a Marisa Garshick, dermatóloga certificada en Nueva York, acerca de las afirmaciones que relacionan la aplicación nocturna de desodorante con el drenaje linfático o eliminación de supuestas toxinas. La especialista sostuvo que un desodorante no es un tratamiento eficaz para una alteración u obstrucción del drenaje linfático.

Kobets añadió que la linfa no se drena por los conductos sudoríparos y que no existe una necesidad establecida de “desintoxicar” las axilas después de usar antitranspirante. Por eso, una menor percepción de olor no permite concluir que haya mejorado el funcionamiento del sistema linfático.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La piel seca disminuye el riesgo de irritación al utilizar un antitranspirante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD también aborda dudas frecuentes sobre el aluminio presente en numerosos antitranspirantes. Según la institución, las investigaciones disponibles no han hallado que la exposición cotidiana a aluminio, como la de estos productos, cause enfermedad de Alzheimer.

Asimismo, cita a la Sociedad Americana contra el Cáncer, que no establece un vínculo claro entre antitranspirantes con aluminio y cáncer de mama.

(Imágen Ilustrativa Infobae)
La picazón, el ardor y la irritación persistente requieren una consulta con un profesional de salud. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los sudores nocturnos persistentes requieren una consulta médica

Los cambios hormonales pueden contribuir a los sudores nocturnos. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) los incluye, junto con los sofocos, entre los síntomas posibles de la perimenopausia y la menopausia. Un antitranspirante puede ayudar con la humedad en las axilas, pero no trata la causa de esos episodios.

El NHS recomienda pedir una valoración médica si los sudores nocturnos son frecuentes, interrumpen el descanso o generan preocupación. También aconseja hacerlo si se presentan junto con fiebre, tos, diarrea o pérdida de peso sin explicación. La revisión permite descartar otras causas y definir el abordaje adecuado.

Para la hiperhidrosis que no mejora con estas medidas, la AAD informa que existen tratamientos médicos adicionales. La elección depende de la intensidad, áreas afectadas, antecedentes de cada persona y evaluación de un especialista.

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