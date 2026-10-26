Salud

Cuáles son los riesgos de dormir en una habitación con humedad y qué hacer para eliminarla

La condensación, el moho y el olor persistente pueden revelar un problema que afecta el descanso y agrava síntomas respiratorios

Una persona recostada de espaldas en una cama frente a una pared con manchas oscuras y una ventana con los vidrios empañados.
La presencia de moho y ácaros en dormitorios húmedos agrava los síntomas de personas con asma y alergias respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir en una habitación con humedad puede agravar molestias respiratorias y alérgicas, además de ser una señal de problemas en la vivienda, por lo que identificar el origen resulta tan importante como reducir el vapor de agua acumulado.

La humedad no responde a una única causa. Puede originarse por el vapor de baños, cocina, ropa secada en interiores o falta de ventilación. También puede ser consecuencia de una filtración exterior, una pérdida en una cañería o una falla de impermeabilización. La diferencia es relevante: los absorbentes ayudan en espacios pequeños, pero no solucionan goteras ni filtraciones.

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Las manchas, el olor a moho y el desprendimiento de pintura suelen ser las alertas más visibles. En los dormitorios, la exposición se prolonga durante siete u ocho horas cada noche. Las personas con asma, alergias o enfermedades respiratorias, así como los chicos y los adultos mayores, requieren especial atención frente a estos indicios.

Por qué dormir en una habitación con humedad es malo para la salud

Un ambiente húmedo facilita el desarrollo de moho y ácaros del polvo. Estos agentes pueden liberar partículas al aire e irritar las vías respiratorias. El sitio especializado Humexpert advierte que quienes padecen alergias o asma pueden notar un empeoramiento de síntomas como congestión, tos o dificultad para respirar cuando descansan en cuartos afectados.

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La ventilación insuficiente suma otro factor. Cuando el aire cargado de vapor entra en contacto con una pared, un techo o una ventana fríos, se condensa y deja gotas de agua. Con el tiempo, esa humedad superficial favorece el moho detrás de muebles, dentro de placares y en esquinas poco ventiladas.

La presencia de humedad visible y moho en interiores se vincula con un mayor riesgo de síntomas respiratorios, según recoge Novanor al referirse a las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. No todas las molestias tienen la misma causa, por lo que una tos persistente, silbidos al respirar o crisis de asma requieren consulta médica, en especial si se repiten o empeoran dentro de la vivienda.

El exceso de humedad también puede afectar el descanso. El aire saturado dificulta la evaporación del sudor y puede aumentar la sensación de incomodidad térmica durante la noche. A la vez, los textiles, colchones y la ropa de cama pueden retener humedad y olores. Si hay moho extendido, materiales deteriorados o filtraciones activas, la prioridad es evitar que el problema avance y solicitar una revisión técnica.

Una persona de espaldas abre una ventana blanca con marco de madera con vistas a un jardín, junto a una taza y una cortina blanca.
La ventilación frecuente y la separación de los muebles respecto de las paredes reducen la condensación de agua en las habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar la humedad de una habitación

El primer paso consiste en determinar si se trata de condensación o de una entrada de agua. Abrir las ventanas de forma regular, cuando las condiciones climáticas lo permitan, ayuda a renovar el aire. También conviene usar extractores al cocinar o bañarse, evitar secar ropa dentro del dormitorio y separar camas, placares y otros muebles algunos centímetros de las paredes para favorecer la circulación.

Para reducir la humedad ambiental de manera puntual, un deshumidificador eléctrico permite extraer agua del aire. Como alternativa casera para espacios reducidos, puede utilizarse un recipiente con una mezcla de arroz y sal. El método consiste en perforar la tapa de un contenedor plástico, llenarlo hasta la mitad con ambos ingredientes en partes iguales y dejarlo en placares, baños o sectores poco ventilados. El contenido debe controlarse cada dos semanas y reemplazarse cuando esté húmedo.

La sal gruesa es otra opción absorbente de alcance limitado. Puede colocarse en un recipiente plano dentro de zonas cerradas y revisarse luego de 48 horas. Estos recursos pueden disminuir el vapor ambiental, pero no sustituyen la reparación de una cañería, el sellado de una grieta o la impermeabilización de una pared. Tampoco eliminan por sí solos el moho que ya se instaló en superficies o materiales porosos.

Para las manchas superficiales, algunas guías domésticas sugieren limpiar con una solución de agua y vinagre blanco en partes iguales, aplicada con atomizador y retirada con un paño. Antes de hacerlo, es aconsejable ventilar el lugar, usar guantes y no mezclar productos de limpieza. Si la superficie afectada es amplia, el revoque está dañado o el moho reaparece después de la limpieza, corresponde evaluar el foco de humedad con un profesional.

Primer plano de una pared con pintura descascarada y agrietada sobre yeso poroso con manchas oscuras y decoloración.
El desprendimiento de pintura, las manchas oscuras y el salitre revelan el deterioro de los muros por acumulación de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si una pared tiene humedad

Una pared con humedad puede presentar manchas oscuras, pintura ampollada o descascarada, salitre, revoque blando y un olor persistente a moho. Las señales pueden aparecer lejos del origen: las filtraciones suelen afectar aberturas o sectores bajos, y la condensación, esquinas y ventanas frías.

Las marcas en techos o en la parte alta de los muros pueden indicar condensación o una filtración, según la ubicación y la evolución del problema. Las manchas cercanas a puertas y ventanas requieren revisar sellados y grietas; las que ascienden desde el zócalo pueden estar asociadas al agua que sube desde el suelo. Observar si aumentan después de las lluvias o si se intensifican en invierno aporta pistas para el diagnóstico.

Un higrómetro permite conocer la humedad relativa del cuarto y seguir su evolución. Si el valor permanece elevado, si la pared está fría y mojada al tacto o si el olor reaparece pese a la ventilación, la solución debe apuntar al origen. Reparar pérdidas, mejorar la aislación y secar por completo los materiales ayuda a evitar que el problema quede oculto detrás de una mano de pintura.

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