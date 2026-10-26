El Ministerio de Salud amplía el trabajo conjunto con la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina sumará aportes técnicos al debate sobre las disciplinas médicas reconocidas en el país.

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El Ministerio de Salud de la Nación y la Academia Nacional de Medicina avanzan en una agenda de colaboración sobre especialidades médicas, investigación clínica y programas de prevención, tras una reunión entre el ministro Mario Lugones y el presidente de la entidad, Jorge Neira.

El encuentro abrió la posibilidad de que la institución académica participe de la nueva Comisión de Especialidades Médicas, aporte recomendaciones al Plan Nacional de Salud Vascular y profundice su colaboración en investigación clínica. La propuesta oficial apunta a incorporar la experiencia de la Academia en el análisis de iniciativas sanitarias y en la evaluación de políticas públicas.

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En una publicación en su cuenta de X, Lugones definió esos tres ejes como prioridades de su gestión. “Estamos consolidando el trabajo con la Academia Nacional de Medicina para avanzar en tres prioridades de nuestra gestión: mejorar la definición de las especialidades médicas, impulsar la investigación clínica en el país y desarrollar políticas sanitarias basadas en evidencia científica”, expresó.

El ministro de Salud Mario Lugones y el titular de la Academia Nacional de Medicina Jorge Neira acordaron una agenda de cooperación institucional. (X)

La incorporación de la Academia Nacional de Medicina a la Comisión de Especialidades Médicas busca sumar la perspectiva de sus profesionales al debate sobre las disciplinas reconocidas en el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la entidad podrá aportar conocimiento científico y una mirada independiente en ese proceso.

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Durante la reunión también se abordaron cuestiones vinculadas con la formación de los profesionales, la autonomía médica y el vínculo entre las decisiones sanitarias y la información científica disponible.

Lugones planteó que la intención es “seguir construyendo un sistema de salud que recupere el protagonismo de los médicos, respete su autonomía profesional y tome decisiones con evidencia científica, reglas claras y menos burocracia”.

El Plan Nacional de Salud Vascular y la investigación clínica, en la agenda

La entidad académica analizará el Plan Nacional de Salud Vascular presentado en el Congreso Argentino de Cardiología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera sanitaria propuso además la participación de la Academia en el análisis del Plan Nacional de Salud Vascular, que fue presentado recientemente durante el Congreso Argentino de Cardiología. La institución podría emitir opiniones y recomendaciones técnicas sobre el programa desde una perspectiva clínica y académica.

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La investigación clínica fue el otro punto central del encuentro. Según señaló el ministro en X, la cantidad de estudios iniciados durante lo que va de 2026 ya superó el total registrado en todo 2025. El Gobierno considera esa actividad como una de las áreas prioritarias de la gestión sanitaria.

La Academia manifestó su disposición a integrarse a espacios de discusión sobre estas políticas. El Ministerio prevé que el trabajo conjunto contribuya al análisis de los programas, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención y mantener a los pacientes como eje del sistema.