El ejercicio de movilidad para interrumpir la rigidez del trabajo de oficina

El ejercicio gato-vaca combina la apertura del pecho durante la inspiración con el redondeo de la columna en la espiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina breve de movilidad puede interrumpir la rigidez que acompaña al trabajo sedentario, pero no reemplaza la consulta profesional ante dolor persistente o síntomas de alarma. El movimiento conocido como gato-vaca alterna dos posiciones de la columna y puede incorporarse al comienzo de la jornada, antes de permanecer frente a una pantalla.

El interés por estas pausas parte de un problema cotidiano: las tareas de escritorio concentran muchas horas en una misma posición. Una revisión sistemática publicada en International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity halló una asociación entre el tiempo de trabajo sentado informado por los participantes y el dolor lumbar, aunque aclaró que los estudios disponibles no permiten establecer una relación causal.

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El enfoque no consiste en identificar una postura única como solución. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, EU-OSHA, recomienda limitar los períodos prolongados de sedestación y favorecer un trabajo dinámico, con alternancia entre sentarse, ponerse de pie y caminar. En esa lógica, el gato-vaca funciona como una instancia puntual de movilidad y no como un tratamiento en sí mismo.

La evidencia sobre programas de ejercicio para trabajadores de oficina con dolor lumbar crónico sigue siendo limitada. Un estudio publicado en Journal of Occupational Health, que consistió en una revisión sistemática y metaanálisis, reunió cuatro ensayos clínicos con 263 participantes. El trabajo observó que las intervenciones podrían reducir el dolor a corto plazo, aunque calificó la certeza de la evidencia como muy baja y no pudo determinar qué rutina específica ofrece mejores resultados.

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El gato-vaca combina dos movimientos suaves de la espalda

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo advierte sobre los riesgos de permanecer sentado durante períodos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia comienza en cuadrupedia, con las manos debajo de los hombros y las rodillas alineadas con las caderas. Desde allí, una fase lleva el pecho hacia delante y arquea la espalda de forma suave; la otra redondea la columna y aproxima la barbilla al pecho. La respiración puede acompañar el recorrido, con inspiración en la apertura y espiración en el redondeo.

El objetivo no es alcanzar una amplitud máxima ni sostener posiciones exigentes. La recomendación de Cambridge University Hospitals es evitar permanecer demasiado tiempo en una misma postura y ajustar tanto la silla como la estación de trabajo para facilitar cambios frecuentes de posición. La movilidad debe realizarse sin forzar el cuello ni intensificar el dolor.

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Una serie inicial de ocho a diez repeticiones lentas permite incorporar la práctica sin convertirla en una sesión extensa. El valor de esa propuesta está en interrumpir la quietud y registrar la tolerancia individual, no en prometer una corrección inmediata de las molestias. Si el movimiento produce dolor, corresponde suspenderlo.

Las pausas activas reducen el tiempo continuo en la silla

Una revisión sistemática publicada en Journal of Occupational Health examina el impacto de las pausas frente al trabajo de escritorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gato-vaca adquiere sentido como parte de una jornada con cambios posturales. EU-OSHA define la sedestación prolongada como permanecer sentado durante más de dos horas seguidas y sugiere levantarse cada 20 o 30 minutos, además de dedicar al menos diez minutos fuera de la silla después de dos horas de trabajo sentado. Estas pautas buscan reducir el tiempo estático, no reemplazarlo por otra postura inmóvil.

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La Organización Canadiense de Salud y Seguridad Laboral (CCOHS) también recomienda diseñar el trabajo de modo que incluya pausas de actividad, tareas fuera del escritorio o ejercicios simples. Su guía indica que variar la posición de forma frecuente es un componente central de una sedestación más adecuada y señala que una pausa activa de cinco minutos cada 40 o 50 minutos puede aportar movimiento durante la jornada.

Cambiar de posición, caminar unos minutos o levantarse para realizar una tarea son alternativas que no exigen equipamiento. La acumulación de esos intervalos distribuidos a lo largo del día responde a la recomendación de evitar períodos extensos de inmovilidad, en lugar de concentrar todo el movimiento en un único momento.

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La silla, la pantalla y la disposición del escritorio también influyen en la posibilidad de cambiar de postura. Según Cambridge University Hospitals, una silla debe permitir ajustes y ofrecer apoyo para la espalda; el puesto debe adaptarse a la estatura y a las tareas de quien lo utiliza. La misma guía aconseja situar la pantalla frente al cuerpo, a la altura de los ojos y a una distancia aproximada de un brazo.