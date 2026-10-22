Salud

Cómo impacta en la salud de los adolescentes consumir productos con proteínas, según expertos

Una revisión científica de la Universidad Médica de Lublin, publicada en la revista Quality in Sport, identificó varios riesgos asociados a estos productos y alertó sobre un posible efecto no deseado en los hábitos alimentarios de los jóvenes

Cuchara de plástico con polvo blanco que cae sobre una mesa de mármol, al lado de una maqueta anatómica de riñones.
El trabajo de la Universidad Médica de Lublin, también identificó un posible nexo con trastornos alimentarios y señaló que la baja hidratación agrava el daño sobre los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de batidos, polvos y barritas con proteínas entre adolescentes creció de forma acelerada en los últimos años, impulsado por la cultura del fitness que circula en redes sociales.

Una revisión científica realizado por investigadores de la Universidad Médica de Lublin y publicada en abril de 2026 en la revista Quality in Sport confirmó esa escalada y alertó sobre sus consecuencias: contaminación de los productos, estrés renal, agravamiento del acné y un posible “efecto puerta de entrada” hacia trastornos alimentarios.

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Una encuesta de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, mostró que los varones recurren a estos productos con mayor frecuencia que las mujeres, motivados por el entrenamiento físico y la ganancia de masa muscular. Las adolescentes, en cambio, los eligen para bajar de peso o equilibrar su dieta. La tendencia se replica en distintas regiones del mundo, donde la oferta de estos artículos no deja de expandirse.

Los requerimientos diarios se cubren con una dieta equilibrada

Infografía con ilustraciones de batidos, alimentos naturales, siluetas e iconos médicos acompañados por textos explicativos y porcentajes.
Las necesidades nutricionales durante el crecimiento se cubren con una dieta habitual y desaconsejan el uso innecesario de preparados proteicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias coinciden en los valores de referencia. Un adulto sano necesita 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Para los adolescentes en etapa de crecimiento, la cifra asciende a 0,9 gramos, mientras que los menores de entre uno y cuatro años y los adultos mayores de 65 requieren un gramo por kilogramo.

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Esas cantidades se alcanzan sin recurrir a ningún suplemento. Una persona que desayune avena con leche de almendras, almuerce papas al horno con queso untable y cene pan integral con mantequilla de maní ya cubre su necesidad diaria. Incluso quienes entrenan más de cinco horas semanales pueden satisfacer su demanda —de entre 1,2 y 2 gramos por kilogramo— distribuyéndola en varias comidas.

El mismo trabajo determinó que la proteína de suero no mejora la masa muscular ni la potencia anaeróbica por encima de lo que ofrece la comida convencional. Solo se registró un beneficio marginal en la capacidad aeróbica. Los autores recomiendan un enfoque de “alimento primero” y reservar los complementos para casos en los que la dieta resulte insuficiente.

El exceso puede dañar los riñones y alterar el desarrollo en menores

Un profesional con guantes azules sostiene un modelo anatómico de riñón en corte transversal y señala su interior con un bolígrafo
Una revisión científica de la Universidad Médica de Lublin advirtió además sobre un posible efecto de entrada hacia trastornos alimentarios en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios demostraron que los menores que ingieren cantidades elevadas de proteínas, sobre todo de origen animal, presentan mayor incidencia de sobrepeso en etapas posteriores. En algunos casos, la pubertad también se adelanta. El riesgo más relevante recae sobre los riñones: los aminoácidos deben convertirse en urea antes de ser eliminados por la orina, y una sobrecarga sostenida puede deteriorar el órgano, en particular cuando la ingesta de agua es baja o existe una lesión previa.

En los jóvenes, la proteína en polvo —generalmente derivada de la leche— puede incrementar la producción de sebo en la piel y provocar o agravar el acné a través de la estimulación del factor de crecimiento IGF-1, según el estudio de Quality in Sport. Los especialistas también advierten que los batidos tienden a desplazar las comidas habituales, lo que reduce el aporte de fibra, micronutrientes y grasas saludables.

Una investigación publicada en Frontiers in Nutrition reforzó esa posición: los ensayos clínicos con adolescentes no arrojaron mejoras superiores en fuerza, composición corporal ni rendimiento atlético al añadir proteína de suero a una alimentación ya adecuada. El trabajo instó a priorizar la diversidad dietaria y desalentar el uso indiscriminado de estos preparados en esa población.

En Alemania, la facturación del sector creció un 25 % en un solo año

Mano sosteniendo una cuchara con polvo sobre un vaso de agua, junto a un recipiente con polvo y un plato con salmón y huevo.
Una revisión publicada en Quality in Sport señala que los requerimientos diarios de proteína se cubren con una dieta variada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso alemán ilustra la magnitud del fenómeno. Según datos del portal estadístico Statista, la facturación del rubro de alimentos proteicos en el comercio minorista aumentó alrededor del 25 % entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda que el incremento en la ingesta proteica provenga de fuentes vegetales: productos integrales, legumbres y frutos secos, que aportan más fibra, vitaminas y ácidos grasos insaturados.

Los polvos y las barritas, además, suelen contener ingredientes cuestionables como edulcorantes, azúcar añadida, aditivos y aromas artificiales. La Universidad Alemana del Deporte de Colonia detectó incluso sustancias dopantes en artículos que se comercializaban con la promesa de potenciar la musculatura.

Solo las personas con alergias alimentarias, problemas digestivos, dificultades para masticar o tragar, o una reducción pronunciada del apetito podrían obtener un beneficio real de estos preparados, según la entidad. Para el resto, la DGE es categórica: no existe prueba científica de que el cuerpo necesite formulaciones enriquecidas, ni siquiera bajo un esfuerzo físico mayor.

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