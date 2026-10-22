Cómo impacta en los riñones el consumo frecuente y sin supervisión de un analgésico común

La uróloga Jennifer Linehan advirtió que el consumo frecuente de este fármaco provoca lesiones renales graves sin manifestar síntomas previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de personas recurren al ibuprofeno sin receta médica para aliviar dolores cotidianos; sin embargo, especialistas en nefrología y urología citados por la revista Parade advierten que su consumo frecuente puede provocar lesiones renales graves sin que se perciba síntoma alguno.

La uróloga Jennifer Linehan, del centro médico Saint John’s, reveló que atiende “varios pacientes por año que han causado daño significativo a los riñones con demasiado ibuprofeno”. Es que, a diferencia de lo que muchos consumidores suponen, el hecho de que un medicamento se venda sin prescripción no garantiza que sea inofensivo ante un uso prolongado.

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En el caso del ibuprofeno, perteneciente a la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), el mecanismo de daño es directo: el fármaco contrae los vasos que irrigan los riñones y disminuye el caudal de sangre que reciben. Cuando ese flujo cae por debajo de los niveles normales, el tejido renal queda privado de oxígeno y nutrientes esenciales, lo que puede derivar en una lesión aguda o, en casos sostenidos, en cicatrización interna permanente, explicó Linehan.

La evidencia científica reciente respalda estas advertencias. Una investigación publicada en JAMA Network Open analizó 200 casos de pacientes hospitalizados con rabdomiólisis por esfuerzo —una afección en la que las fibras musculares se descomponen tras actividad física intensa y liberan sustancias tóxicas que pueden sobrecargar los riñones— y encontró una asociación significativa entre el consumo previo de AINE y el desarrollo de lesión renal aguda.

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Un estudio en JAMA Network Open asoció el consumo previo de antiinflamatorios con la lesión renal aguda en pacientes con rabdomiólisis (Infobae / Difusión)

Según los resultados, el 64,7% de quienes sufrieron daño renal habían consumido estos fármacos antes de la internación, frente al 21,9% de los pacientes que no presentaron esa complicación, una diferencia con menos de un 0,1% de probabilidad de ser producto del azar.

Los autores del estudio estimaron que, de eliminarse el uso de estos fármacos como factor de riesgo, la incidencia de lesión renal aguda podría reducirse hasta en un 81,3%. La deshidratación apareció como el otro gran desencadenante: abordar ambos factores de forma conjunta llevaría la fracción prevenible al 92,6%.

Antihipertensivos y sodio, dos agravantes silenciosos

El peligro se multiplica cuando el ibuprofeno se toma junto con otros fármacos de uso habitual. Investigaciones médicas han documentado lo que se conoce como “triple golpe”: la ingesta simultánea de un AINE, un diurético y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o un antagonista de los receptores de angiotensina (ARA).

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Esa combinación incrementa hasta un 31% la probabilidad de sufrir una lesión renal aguda, según una investigación publicada en Mathematical Biosciences. El mecanismo es una tormenta perfecta de caída del flujo sanguíneo y alteración brusca de la presión de filtración, un riesgo que afecta de lleno a quienes reciben tratamiento crónico para la hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

El consumo excesivo de sal y alimentos ultraprocesados sobrecarga los vasos sanguíneos que filtran los desechos corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero los fármacos no son el único factor que compromete la salud renal de forma inadvertida. El nefrólogo Koshy Abraham señaló que una alimentación sostenida con exceso de sal y comida ultraprocesada funciona como motor primario del deterioro de estos órganos.

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Las comidas con alto contenido de sodio obligan al cuerpo a retener líquidos, lo que sobrecarga los vasos sanguíneos encargados de filtrar los desechos metabólicos y, con el tiempo, erosiona la capacidad de los riñones para mantener el equilibrio hídrico y regular la presión arterial.

Un daño silencioso que solo detectan los análisis

Lo que hace particularmente peligroso el deterioro renal es su carácter asintomático. La nefróloga Kalyani Perumal, del sistema de salud Cook County Health, indicó que muchas personas arrastran daño renal durante años sin notarlo. “Enfrentan las consecuencias de muchos hábitos que comienzan temprano en la vida y continúan durante la edad adulta”, afirmó la especialista, quien subrayó que solo los análisis de sangre de rutina permiten detectar el problema en etapas tempranas, cuando todavía es posible intervenir.

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Frente a este panorama, los profesionales consultados por el medio coinciden en tres medidas preventivas concretas: consultar a un médico antes de incorporar el ibuprofeno como recurso habitual contra el dolor, mantener una hidratación adecuada a lo largo del día y reducir al mínimo la ingesta diaria de sodio.