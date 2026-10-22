3 ejercicios fáciles para fortalecer el abdomen que se pueden hacer en casa con un palo de escoba

Tres ejercicios con un palo de escoba permiten trabajar el abdomen, el equilibrio y la coordinación en casa (YouTube/@CardioAbdomen)

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Fortalecer la zona media no exige máquinas de gimnasio ni una rutina basada únicamente en abdominales tradicionales. Tres ejercicios con un palo de escoba permiten activar el abdomen en casa mediante movimientos de equilibrio, coordinación y control corporal. El objeto, que suele estar disponible en cualquier hogar, sirve como guía para ordenar los gestos y sumar variedad a una sesión breve.

El core abarca los músculos del abdomen, la espalda baja y la zona que rodea la pelvis. Su trabajo interviene en acciones cotidianas como caminar, agacharse, cargar objetos o mantener una postura estable. Según Mayo Clinic, los ejercicios de esta región deben acompañarse de respiración fluida y una técnica que evite compensaciones en la columna.

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Antes de la rutina, conviene comprobar que el palo no tenga astillas, despejar el espacio y usar calzado estable. También es importante mantener la espalda en una posición cómoda, sin forzar la curvatura lumbar. Ante la presencia de dolor, mareo o molestias articulares, lo recomendable es detener el ejercicio. Las personas con problemas de espalda, osteoporosis u otra condición deben consultar a un profesional.

Cuáles son los ejercicios para fortalecer el abdomen que pueden hacerse con un palo de escoba

La rutina combina una elevación de rodilla, un desplazamiento lateral y una extensión con apoyo de brazos. El palo de escoba no aporta una carga elevada: su función es ayudar a mantener una posición y marcar el recorrido. Por eso, la calidad del movimiento importa más que la velocidad o la cantidad de repeticiones.

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Como punto de partida, se puede realizar una serie de 10 a 12 repeticiones por lado en los movimientos alternados. Mayo Clinic sugiere una serie de 12 a 15 repeticiones para ejercicios de fortalecimiento del torso, aunque la cantidad debe adecuarse al nivel de experiencia, la movilidad y el estado físico de cada persona.

Elevación alternada de rodilla con el palo frente al pecho

La elevación alternada de rodilla exige estabilidad abdominal mientras el palo se sostiene frente al pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ejercicio se realiza de pie, con los pies separados al ancho de las caderas. Hay que sostener el palo en posición horizontal frente al pecho, con ambas manos y los hombros relajados. Desde allí, se eleva una rodilla hacia el torso, se baja el pie de manera controlada y se repite el gesto con la otra pierna.

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La elevación de rodilla activa el abdomen para mantener el equilibrio y suma participación de glúteos y piernas. La espalda debe permanecer erguida, sin inclinarse hacia atrás para ganar altura con la rodilla. El palo ayuda a mantener los brazos estables y permite detectar si los hombros se elevan de forma innecesaria.

La secuencia difundida por @bajadepesoconmiguel incluye esta variante de entrenamiento con palo de escoba. Para adaptar la dificultad, la rodilla puede elevarse hasta una altura que permita conservar la postura sin molestias.

Saltos laterales sobre el palo apoyado en el piso

El palo apoyado en el suelo marca el recorrido para los desplazamientos de un lado al otro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el segundo movimiento, el palo se coloca en el suelo como una referencia. La persona se ubica a un lado, flexiona levemente las rodillas y salta hacia el otro sin tocarlo. Al caer, debe apoyar ambos pies de forma suave, con las rodillas alineadas con la dirección de los pies.

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Este ejercicio incorpora coordinación lateral, trabajo aeróbico y estabilidad del tronco. El abdomen debe permanecer activo para evitar que la pelvis gire de forma brusca en cada cambio de lado. La mirada al frente también contribuye a conservar el eje corporal durante el desplazamiento.

Quienes no estén habituados a los saltos pueden reemplazarlos por pasos laterales rápidos sobre el palo. Esa variante disminuye el impacto sobre rodillas y tobillos, conserva el patrón de movimiento y permite aumentar la intensidad de manera progresiva.

Extensión lateral de brazos y pierna hacia atrás

Apoyar la punta del pie posterior en el suelo puede facilitar el ejercicio y reducir la exigencia de equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer ejercicio comienza con el palo por encima de la cabeza, tomado con ambas manos. Los brazos se extienden sin bloquear los codos. Luego, el torso se inclina suavemente hacia un costado mientras la pierna contraria se lleva hacia atrás. Después, se vuelve al centro antes de cambiar de lado.

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La propuesta demanda estabilidad abdominal, control de cadera y equilibrio sobre una pierna. La amplitud debe limitarse a un rango que no genere tensión en la espalda baja ni en los hombros. No se trata de llevar la pierna a la máxima altura, sino de sostener el eje corporal durante todo el recorrido.

Para facilitar la ejecución, se puede apoyar la punta del pie que va hacia atrás en el suelo en lugar de despegarla por completo. Esta opción reduce la exigencia de equilibrio y ayuda a concentrar la atención en la alineación de la columna.

Otros ejercicios que se pueden hacer en casa con palo de escoba

El palo también puede utilizarse en una media sentadilla con elevación de brazos. Para hacerla, hay que bajar la cadera como si se buscara una silla, con las rodillas orientadas hacia los pies, mientras el palo sube por encima de la cabeza. El abdomen debe permanecer activo para acompañar el movimiento sin forzar la zona lumbar.

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También es posible apoyar el palo sobre los hombros y realizar rotaciones breves de tronco, sin mover la pelvis ni rebotar. Entre las variantes aparecen pasos cruzados, elevaciones diagonales de rodilla y movimientos de remo en diagonal. Estas opciones pueden incorporarse a una rutina de ejercicios con palo de escoba en casa. La progresión debe ser gradual y ajustada a la técnica, con una frecuencia que permita recuperarse entre sesiones.