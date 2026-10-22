Ciencia

Ameba “come-cerebros”: cómo ingresa por la nariz y por qué puede ser fatal

La muerte de un niño de 10 años en Catamarca puso bajo análisis los riesgos asociados a Naegleria fowleri, un microorganismo presente en aguas dulces cálidas que afecta el sistema nervioso central

Microorganismos celulares translúcidos con flagelos y formas circulares sobre un fondo negro
El fallecimiento de un niño en Catamarca reactivó la alerta por la meningoencefalitis amebiana primaria provocada por Naegleria fowleri. (NIH / Indian J Microbiol)
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La muerte de un niño de 10 años en Catamarca, asociada a un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, volvió a poner el foco sobre los riesgos de la ameba “come-cerebros”, un microorganismo de vida libre que puede estar presente en aguas dulces cálidas.

En el año 1965, se registró en Australia el primer caso de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Esta enfermedad se presenta en los seres humanos y es causada por un protozoo ameboflagelado llamado Naegleria fowleri.

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Luego se registró un brote con 16 casos en una piscina climatizada en República Checa. Los primeros casos en América Latina se notificaron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, y el primer caso en Estados Unidos se registró en el año 1988.

¿Qué es la ameba “come-cerebros”?

Microorganismos unicelulares translúcidos suspendidos en primer plano frente a un lago con orillas cubiertas de vegetación verde.
Los Esteros del Iberá y diversas zonas del litoral representan las áreas de mayor exposición en Argentina por temperaturas acuáticas de hasta 45 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se encuentra dentro del grupo de las llamadas amebas de vida libre. Están presentes sobre todo en aguas dulces templadas, lagos, lagunas, arroyos y aguas geotermales.

A pesar de que se trata de agua dulce, no son tan comunes en los ríos porque son aguas que tienen movimiento, pero sí están presentes en aguas dulces estancadas y/o en aguas de piscinas no cuidadas (estas amebas son resistentes a la acción del cloro). No sobreviven en aguas saladas y se alimentan de bacterias que se encuentran en estos lugares.

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La transmisión se produce, en la mayoría de los casos, en niños o jóvenes sanos que nadan en los lugares antes mencionados. Estas amebas necesitan de líquido o humedad, y el cambio climático colabora con el aumento de la temperatura.

Se trata de un parásito que tiene tres etapas en el ciclo de vida:

  • Trofozoíto: es la fase activa o ameboide.
  • Flagelado: con una temperatura de 25-35 °C.
  • Quiste: (forma vegetativa).
Representación de agua de lago con abundantes partículas flotantes y destellos de luz solar que atraviesan la superficie.
La ameba de vida libre prolifera en aguas dulces estancadas y resiste la acción del cloro en piscinas sin el cuidado adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En nuestro país, la zona más expuesta es la de los Esteros del Iberá (Corrientes) y otras zonas del litoral, donde el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 40-45 °C. Dada su afinidad por las altas temperaturas, se dice que son amebas termófilas.

¿Cómo actúan estas amebas?

El parásito ingresa por la mucosa nasal en forma de trofozoíto luego de que la persona se zambulle o se sumerge con presión al agua, como ocurre durante la práctica de buceo, nado o diferentes actividades acuáticas que incluyen la inmersión de la cabeza en el agua.

Se reproduce rápidamente por la acción de enzimas y productos citotóxicos.

La lesión inicial se produce en el neuroepitelio. La ameba llega al epitelio olfatorio, rompe la célula olfatoria, la atraviesa y luego pasa por la lámina cribosa del hueso etmoides (más porosa en niños y adultos jóvenes).

Viaja por el nervio olfatorio, llega al cerebro, toma los bulbos olfatorios, el espacio subaranoideo y, por último, compromete las meninges.

Resonancia magnética de perfil de una cabeza humana que muestra el cerebro en tonos amarillo, azul y rojo sobre un fondo negro.
El microorganismo ingresa al cuerpo humano por la mucosa nasal tras la inmersión de la cabeza y avanza hacia el cerebro a través del nervio olfatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de estos microorganismos al sistema nervioso central causa, en muy poco tiempo, congestión, focos de hemorragia, fiebre intensa, escalofríos, cefalea, fotofobia (intolerancia a la luz), náuseas y vómitos, alteraciones sensoriales y hasta parosmia (alteración en la percepción de los olores).

El período de incubación de la enfermedad dura entre 1 día y 2 semanas desde la infección, pero el inicio de la sintomatología es brusco. La enfermedad puede ser fatal (la mortalidad se acerca al 100%), ya que progresa con mucha rapidez.

Los síntomas de gravedad son el delirio, confusión, agitación, síntomas de irritación meníngea y estado de coma, que puede evolucionar hasta la muerte de la persona infectada, después de 72 horas tras la aparición de los síntomas, por paro cardiorrespiratorio y edema pulmonar.

¿Cuál es el tratamiento?

El factor clave para un tratamiento eficaz es la rapidez para hacer el diagnóstico.

Hasta el momento no existe un tratamiento curativo apropiado y las opciones terapéuticas se basan en estudios realizados in vitro o publicaciones.

Placas de resonancias magnéticas en tonos azules y blancos con vistas sagitales y coronales de una cabeza humana
La infección desata cefalea, fiebre intensa y confusión, con una tasa de mortalidad que se acerca al cien por ciento. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Los fármacos avalados por más estudios son los siguientes:

  • Anfotericina B: es el fármaco de primera elección, pero tiene múltiples efectos secundarios.
  • Fluconazol: es un antifúngico que podría proporcionar algún beneficio adicional.
  • Azitromicina: es un antibiótico del grupo de los macrólidos que podría inhibir el crecimiento de la ameba.
  • Rifampicina: se utiliza para la supervivencia, pero presenta muchas interacciones en terapia combinada.

Cómo prevenir

  • No se conocen medios para controlar los niveles del patógeno.
  • Se sugiere usar pinzas nasales y evitar las salpicaduras.
  • Brindar información detallada a los profesionales de las zonas afectadas.
  • Ante la presencia de casos sospechosos, acelerar el diagnóstico y el tratamiento.

* Dra. Stella Maris Cuevas, MN 81701, médica otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).

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