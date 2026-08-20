Qué advierten los especialistas sobre el consumo diario de proteína en polvo y cómo elegir el producto adecuado

La proteína en polvo puede ayudar a ganar músculo, mejorar la recuperación y sostener la masa corporal magra si se integra a una dieta completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los batidos después del entrenamiento se volvieron una escena habitual en gimnasios y rutinas de fitness, pero el consumo frecuente de proteína en polvo también abrió preguntas sobre sus efectos en la salud a largo plazo. Según GQ, especialistas en nutrición coinciden en que estos suplementos pueden ser útiles para ganar músculo, mejorar la recuperación y sostener la masa corporal magra, aunque advierten que su uso diario exige mirar de cerca la calidad del producto, la cantidad consumida y su lugar dentro de la dieta.

La proteína en polvo tiene una ventaja clara: permite incorporar una dosis alta de proteínas de forma rápida y práctica. Ese rasgo explica buena parte de su expansión más allá del mundo del deporte. Ya no aparece solo entre fisicoculturistas o atletas, sino también entre personas que entrenan algunas veces por semana, adultos que buscan preservar músculo con el paso del tiempo y consumidores que priorizan comodidad.

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Qué tipos de proteína existen

La forma más conocida es la proteína de suero o whey, obtenida de la leche. Suele comercializarse como concentrado o aislado y está considerada como una referencia para la síntesis de proteínas musculares por su rápida absorción y por contener todos los aminoácidos esenciales. Para quienes hacen ejercicios de fuerza, esta es una de las opciones más usadas.

También existen proteínas de origen vegetal, elaboradas a partir de soya, arveja, cáñamo o arroz. Estas variantes suelen atraer a personas veganas o a quienes prefieren evitar lácteos. En algunos casos, además, resultan más fáciles de digerir. GQ señaló que el mercado también incorporó mezclas, como fórmulas a base de varias plantas o combinaciones de suero con colágeno, además de proteínas derivadas de res.

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Por qué tantas personas la consumen

El consumo de proteína en polvo se expandió más allá del deporte por su practicidad y por la posibilidad de sumar proteínas sin muchas grasas o carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nutricionista Drew Price, citado por GQ, explicó que el principal beneficio es la practicidad. Un batido permite sumar una cantidad considerable de proteínas sin necesidad de preparar una comida completa. A eso se agrega otro aspecto valorado por muchos usuarios: se puede alcanzar una ingesta alta de proteína sin sumar al mismo tiempo demasiadas grasas o carbohidratos.

La nutricionista Uta Boellinger agregó en GQ que la proteína no solo se vincula con el crecimiento muscular. También cumple funciones relacionadas con la saciedad, el control de la glucosa, el mantenimiento del tejido magro, la regulación hormonal, la recuperación física e incluso el sueño. Esa mirada ayuda a entender por qué el consumo se extendió mucho más allá del entrenamiento intenso.

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Los principales riesgos del consumo habitual

Los especialistas consultados por GQ advierten que no todas las proteínas en polvo son iguales. Una de las preocupaciones más repetidas se relaciona con la lista de ingredientes. Muchas marcas incluyen edulcorantes artificiales, espesantes, gomas, emulsionantes y saborizantes para mejorar la textura y el gusto del producto.

Boellinger sostuvo que esos componentes suelen considerarse seguros, pero en algunas personas pueden provocar hinchazón, gases o molestias digestivas, sobre todo si existe sensibilidad intestinal. Entre los ingredientes que despiertan más dudas figuran la carragenina y ciertos alcoholes de azúcar. A eso se suma la posibilidad de contaminación con metales pesados o aditivos indeseados en productos baratos o poco controlados.

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Los especialistas advierten que muchas marcas de proteína en polvo incluyen edulcorantes, espesantes y otros aditivos que pueden causar molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, GQ destacó la importancia de elegir marcas con evaluaciones de terceros o con información transparente sobre el origen de sus ingredientes. Para quienes toman un batido todos los días, la calidad del suplemento se vuelve un punto central.

El problema de reemplazar comidas

Otra advertencia importante: no pasa por el batido en sí, sino por el uso que se le da. Los expertos remarcan que la proteína en polvo puede funcionar como complemento, pero no debería reemplazar de forma habitual a una comida completa. Cuando eso ocurre, la dieta puede perder nutrientes esenciales que no están presentes en el suplemento, como fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables.

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Boellinger señaló en GQ que ningún polvo puede igualar la densidad nutricional de alimentos como el salmón, las legumbres o los frutos secos. El riesgo aparece cuando la comodidad desplaza una alimentación variada y equilibrada. En esos casos, el beneficio de sumar proteína queda opacado por la pérdida de calidad general en la dieta.

Qué se sabe sobre la salud a largo plazo

Price sostuvo en GQ que la evidencia disponible indica que una ingesta alta de proteína no parece representar un problema renal para adultos sanos. Incluso citó investigaciones en las que se analizaron consumos de más de tres gramos de proteína por kilo de peso corporal al día durante un año sin detectar efectos adversos graves en ese grupo.

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La evidencia disponible indica que una ingesta alta de proteína no parece representar un problema renal para adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la discusión no está cerrada. Price explicó que existen líneas de investigación centradas en la relación entre proteína y salud cardiometabólica. Algunos estudios observaron niveles elevados de aminoácidos de cadena ramificada, conocidos como BCAAs, en personas con problemas vasculares. La duda sigue abierta porque no está claro si esa asociación implica causa, consecuencia o solo una correlación.

GQ también mencionó el caso de un colaborador que había llevado al extremo su consumo de proteínas y recibió resultados con signos tempranos de gota. No se trata de una conclusión médica general, aunque sí refuerza una idea básica: exagerar puede traer consecuencias y el suplemento no debería usarse sin criterio.

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Cómo elegir mejor

Para Boellinger, el tipo más saludable depende de la tolerancia, los objetivos y el resto de la alimentación. El aislado de suero suele destacarse por su absorción y utilidad para la recuperación muscular. Las mezclas vegetales pueden resultar convenientes para quienes evitan lácteos o buscan otras propiedades nutricionales.

Los expertos citados por GQ recomiendan elegir proteína en polvo sin azúcar agregada, con pocos endulzantes y como parte de una dieta completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general, según GQ, es optar por fórmulas sin azúcar agregada o con pocos endulzantes, y con listas de ingredientes cortas. También sugirió usar versiones sin sabor y combinarlas con fruta, cacao o crema de frutos secos para mantener mayor control sobre lo que se consume.

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En adultos sanos, un uso diario puede ser compatible con una buena salud si el producto es confiable y si forma parte de una dieta completa. La clave, según los expertos citados por GQ, no está en convertir a la proteína en polvo en el centro de la alimentación, sino en usarla para lo que fue pensada: un suplemento.