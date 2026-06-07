Ortorexia: la obsesión por comer sano que puede afectar la salud mental y las relaciones personales

Obsesionarse con comer solo alimentos “puros” puede afectar la salud física, mental y las relaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ortorexia nerviosa, entendida como una obsesión patológica por consumir únicamente alimentos considerados puros o saludables, se ha convertido en un fenómeno que inquieta a la salud pública y a la clínica contemporánea.

Aunque este patrón comienza a menudo como una búsqueda legítima de bienestar, puede derivar en consecuencias físicas y mentales severas, así como en el deterioro de las relaciones sociales y familiares, según estudios publicados por los National Institutes of Health (NIH), comunicados oficiales de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y materiales de divulgación de la UNAM.

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El inicio de la ortorexia: de la prevención a la obsesión

Durante los últimos años, las recomendaciones globales para una alimentación saludable han sido ampliamente difundidas con el objetivo de limitar enfermedades crónicas.

Sin embargo, en ciertas personas, la asimilación extrema de estas directrices puede desencadenar una preocupación desproporcionada por la calidad de los alimentos.

La UNAM resalta que la ortorexia se manifiesta con la exclusión paulatina de grupos alimenticios, guiada por la idea de que solo lo “natural” o “puro” es aceptable.

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Así, la persona elimina ultraprocesados, azúcares, lácteos, carnes y cualquier producto sospechoso de contener aditivos.

Estudios recopilados en el NIH subrayan que, a diferencia de la anorexia, la ortorexia no se centra en la cantidad de comida, sino en la pureza y el origen de los alimentos.

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Las instituciones mexicanas, como la Secretaría de Salud, advierten que la ortorexia es una alteración alimentaria que afecta especialmente a jóvenes, potenciada por la presión social y el entorno digital.

A diferencia de la anorexia, la ortorexia no se centra en la cantidad de comida, sino en la pureza y el origen de los alimentos. (Freepik)

¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas?

El impacto de la ortorexia abarca desde el deterioro físico hasta la afectación psíquica y social.

Según la UNAM y publicaciones incluidas en el repositorio del NIH, la obsesión por comer sano puede originar malnutrición, anemia, pérdida de masa muscular y alteraciones hormonales.

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La restricción severa compromete el aporte de nutrientes esenciales y desencadena fatiga, debilidad, trastornos óseos y alteraciones cardíacas.

Psicológicamente, se observan ansiedad, culpa y un fuerte sentimiento de impureza tras cualquier “transgresión” dietética.

La persona suele responder con ayunos o restricciones aún más estrictas. Además, la autoestima se vuelve dependiente del cumplimiento de reglas alimentarias rígidas, lo que alimenta un ciclo de autoexigencia y aislamiento social.

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Lejos de promover la salud, la ortorexia termina provocando daños físicos y malestar emocional significativos.

Diagnóstico y desafío institucional

Pese a su gravedad, la ortorexia no está reconocida como diagnóstico independiente en los manuales internacionales de referencia, como la CIE-11 de la OMS o el DSM-5-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría.

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La Secretaría de Salud de México y la UNAM señalan que este vacío institucional complica la identificación y el abordaje oportuno del problema.

En la práctica clínica, los profesionales recurren a categorías generales como “otros trastornos de la conducta alimentaria no especificados”, lo que dificulta el acceso a recursos de tratamiento, cobertura de seguros y campañas de prevención.

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La ortorexia, un trastorno alimentario, transforma la búsqueda de una dieta saludable en una obsesión por la "pureza" de los alimentos, provocando restricciones severas, malnutrición y aislamiento social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias sociales y familiares

El entorno social del paciente ortoréxico se ve irremediablemente afectado.

La UNAM documenta que la rigidez extrema en la dieta lleva a evitar encuentros sociales, comidas familiares y celebraciones, afectando la dinámica de pareja y la vida familiar.

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La literatura científica destaca que la ortorexia puede generar un sentimiento de superioridad moral frente a quienes no comparten las mismas restricciones, lo que contribuye al aislamiento y dificulta la integración social.

Redes sociales y cultura digital

Tanto la Secretaría de Salud como la UNAM advierten sobre la influencia de las redes sociales en la normalización y expansión de la ortorexia.

La exposición a discursos idealizados sobre la “alimentación limpia” y la validación algorítmica de prácticas restrictivas refuerzan la obsesión alimentaria, especialmente en adolescentes y profesionales de la salud.

Estudios científicos recopilados por el NIH han identificado que los algoritmos digitales favorecen la proliferación de contenidos restrictivos, creando cámaras de eco que dificultan el reconocimiento del problema y perpetúan la conducta patológica.

Las redes sociales y los algoritmos digitales pueden normalizar la obsesión por comer sano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de intervención clínica

El tratamiento exitoso de la ortorexia requiere la intervención coordinada de psiquiatras, psicólogos, nutriólogos y endocrinólogos, según recomiendan la Secretaría de Salud y la UNAM.

La terapia cognitivo-conductual, centrada en flexibilizar creencias alimentarias, junto a la reeducación nutricional y el manejo de comorbilidades, constituye la base de la recuperación.

El objetivo va más allá del restablecimiento físico: es fundamental reintegrar al paciente en su vida social y restaurar su bienestar emocional.

La ortorexia nerviosa, lejos de ser una simple preferencia por la alimentación saludable, constituye un trastorno restrictivo con capacidad de afectar gravemente la salud física, el equilibrio mental y los vínculos sociales.

Las instituciones de salud coinciden en la urgencia de visibilizar el fenómeno, mejorar su detección y promover campañas de educación sanitaria que desalienten la radicalización alimentaria.