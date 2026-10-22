Salud

Qué diferencia al cáncer de pulmón en no fumadores y cuáles son las razones por las que suele detectarse tarde

Un oncólogo analizó en un informe para The Washington Post las alteraciones genéticas que orientan los tratamientos y la influencia de factores ambientales como el radón, la contaminación atmosférica y el humo ajeno

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según Sekeres, los no fumadores se definen como quienes consumieron menos de 100 cigarrillos a lo largo de su vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron representa hasta el 20% de los diagnósticos, una proporción que obliga a mirar más allá del tabaco como único factor de riesgo.

La enfermedad puede aparecer en pacientes sin antecedentes de consumo de cigarrillos y, en muchos casos, se detecta cuando ya avanzó hacia otros órganos.

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Una columna de The Washington Post, realizada por el oncólogo Mikkael A. Sekeres, puso el foco en las diferencias de este cuadro tras conocerse el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar temprano del papa León XIV.

El papa León XIV fue operado para la extirpación de un nódulo y el lóbulo inferior de su pulmón derecho por un adenocarcinoma temprano (AP)
El papa León XIV fue operado para la extirpación de un nódulo y el lóbulo inferior de su pulmón derecho por un adenocarcinoma temprano (AP)

El Vaticano informó que los médicos extirparon el nódulo localizado en el pulmón derecho junto con el lóbulo inferior de ese órgano. El caso del Pontífice expuso una situación que suele quedar relegada en las campañas de prevención: las personas que no fuman también pueden desarrollar tumores pulmonares.

El adenocarcinoma predomina entre quienes no consumieron tabaco

El hábito de fumar mantiene una relación más estrecha con los carcinomas pulmonares de células pequeñas y de células escamosas. Entre quienes no tienen historial de tabaquismo, en cambio, aparece con mayor frecuencia el adenocarcinoma, un subtipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

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La distinción también alcanza a la edad de detección. El oncólogo citó distintos estudios que señalaron que los no fumadores reciben el diagnóstico a una edad promedio de 67 años, frente a los 70 años entre los fumadores. Pese a esa diferencia, la detección suele demorarse más en el primer grupo.

Una mujer de cabello canoso viste un suéter gris, tose con el puño cerrado ante la boca y apoya una mano sobre su pecho.
Los no fumadores reciben el diagnóstico a una edad promedio de 67 años y enfrentan mayores demoras en la detección de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa radica, en parte, en la menor sospecha clínica. Una tos persistente, la falta de aire o el dolor en el pecho pueden no asociarse de inmediato con un tumor pulmonar cuando el paciente nunca fumó.

Además, este grupo queda fuera de los programas de detección temprana dirigidos a personas con antecedentes importantes de consumo de tabaco.

Como resultado, los pacientes no fumadores tardan más en consultar y presentan una mayor posibilidad de recibir el diagnóstico cuando la enfermedad ya produjo metástasis.

Las mutaciones genéticas cambian el perfil de la enfermedad

El cáncer de pulmón en no fumadores también muestra una presencia más frecuente de determinadas alteraciones genéticas. Entre ellas figura la mutación EGFR, identificada en hasta tres cuartas partes de los casos de personas no fumadoras y con mayor presencia en poblaciones de Asia Oriental.

Representación 3D de pulmones humanos con partículas azules y moradas entrando por los bronquios hacia un tumor oscuro, rodeado por células inmunitarias y señales luminosas.
La identificación de mutaciones genéticas como EGFR y ALK permite orientar terapias dirigidas contra los tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alteración es ALK, que aparece en el 14% de los no fumadores con esta enfermedad y se observa con más frecuencia entre personas de ascendencia asiática e hispana. La mutación KRAS, por su parte, se registra en entre el 5% y el 15% de estos pacientes.

La identificación de estas mutaciones tiene implicancias para el tratamiento, dado que existen terapias dirigidas contra tumores asociados a algunas de esas alteraciones. Por ese motivo, el perfil molecular adquiere relevancia al momento de definir la estrategia médica.

Mujeres y población asiática, entre los grupos con mayor incidencia

La disminución de los diagnósticos de cáncer de pulmón avanzó más lentamente entre las mujeres que entre los hombres en Estados Unidos. El oncólogo indicó que, desde 2014, los nuevos casos descendieron un promedio anual del 2%, mientras que la mortalidad bajó cerca del 4% anual.

Aun así, el cáncer pulmonar continúa como la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres estadounidenses. Entre quienes nunca fumaron y recibieron este diagnóstico, entre dos tercios y tres cuartos son mujeres.

En un consultorio, una paciente y su médica miran una tomografía pulmonar en pantalla grande. Sobre la paciente se proyectan pulmones translúcidos con un nódulo luminoso.
Las mujeres concentran entre dos tercios y tres cuartos de los casos de cáncer de pulmón en la población que nunca fumó (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia entre las mujeres estadounidenses de origen asiático supera la de otros grupos raciales y étnicos. Más del 50% de las pacientes asiático-estadounidenses con cáncer de pulmón nunca fumó. La proporción llegó hasta el 80% entre las mujeres de origen chino e indio, según los datos citados por The Washington Post.

Radón, contaminación y humo ajeno entre los riesgos

El radón, un gas radiactivo que puede filtrarse desde rocas, suelos y agua, figura entre los principales factores ambientales. Puede concentrarse dentro de las viviendas y se lo vincula con unas 21.000 muertes por cáncer de pulmón por año en Estados Unidos, incluidas cerca de 2.900 entre personas que nunca fumaron.

La contaminación atmosférica también aparece asociada al adenocarcinoma. En 2022, cerca de 200.000 casos de este subtipo en el mundo se atribuyeron a la exposición a aire contaminado, según el oncólogo.

Un hombre sostiene un cigarrillo encendido con humo junto a una mujer que se tapa la nariz y la boca en una mesa exterior.
El humo de segunda mano eleva el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar en casi un 30% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de segunda mano puede elevar el riesgo de cáncer de pulmón en casi un 30%. También influyen la exposición al amianto, antecedentes de radioterapia en el tórax y enfermedades inflamatorias, como la bronquitis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Para reducir riesgos, Sekeres recomendó realizar pruebas de radón en el hogar, revisar la presencia de amianto antes de comprar una vivienda y consultar ante tos persistente, sangre al toser, dificultades respiratorias o dolor en el pecho durante cuatro semanas o más.

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