Salud

Los agregados inesperados que pueden disparar la glucosa en una ensalada

Una especialista de la Universidad de Nueva York explicó qué ingredientes de ensalada conviene descartar y qué alternativas elegir para mantener estable el azúcar en sangre

Plato sobre una mesa de madera dividido entre galletas, pasas, papas fritas y aderezo, frente a verduras, huevo duro, pollo y legumbres.
La fruta deshidratada conserva una cantidad considerable de azúcar que eleva la glucosa al incorporarse a la ensalada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ensalada tiene fama de ser la opción segura del menú, la que no genera culpa ni sobresaltos en los análisis de sangre. Sin embargo, algunos de sus ingredientes más habituales (una fruta deshidratada, un aderezo comercial, un puñado de galletas) pueden provocar exactamente el efecto que se busca evitar: un aumento repentino de la glucosa.

Consultado por Verywell Health, Ethan K. Balk, profesor clínico asociado de nutrición en la Universidad de Nueva York, detalló qué combinaciones conviene descartar y cuáles priorizar para que el plato cumpla la función que promete.

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Los carbohidratos de absorción rápida, es decir, los que el organismo transforma en glucosa en poco tiempo, son los responsables de los picos más bruscos de azúcar en sangre. Muchas veces se esconden en ingredientes que no parecen, a simple vista, dulces.

Un niño sentado a una mesa de madera come ensalada de un recipiente plástico con la etiqueta menú escolar, junto a una manzana.
Los carbohidratos de absorción rápida generan los picos más bruscos de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes que elevan el azúcar en sangre y conviene evitar

El primer ejemplo que señaló Balk fue la fruta deshidratada. Aunque haya perdido gran parte de su agua durante el secado, sigue siendo una fuente importante de azúcar cuando se incorpora en cantidad considerable a una ensalada.

El segundo punto de alerta recayó sobre los aderezos industriales. Balk fue tajante: hay que evitar cualquier producto de este tipo que contenga azúcares añadidos, ya que, según su estimación, entre 5 y 10 gramos ya representan una cantidad alta para un solo plato.

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Manos de una persona vertiendo aderezo verde desde una botella sobre un plato de ensalada con lechuga, tomate, cebolla y pepino.
Los aderezos industriales con azúcares añadidos aportan entre cinco y diez gramos de azúcar en un solo plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor también marcó una diferencia entre carbohidratos y grasas que suele pasar inadvertida: un plato puede tener poco de los primeros y, al mismo tiempo, un aporte considerable de las segundas.

Como ejemplo, calculó que una porción con bistec y aderezo de queso azul puede sumar alrededor de 30 gramos de grasa solo por esos dos componentes, una cifra que corresponde a su propia estimación.

Por último, calificó como “más insidiosos” a otros agregados frecuentes: las galletas y las papas fritas. Según explicó, este tipo de complementos provoca un aumento repentino de los niveles de azúcar en sangre, por lo que recomendó prestarles especial atención al armar el plato.

Primer plano de un plato con papas fritas en una mesa de madera. Al fondo, una silueta borrosa de una panza de embarazada y una mano en posición de rechazo.
Las galletas y las papas fritas agregadas a la ensalada provocan un aumento repentino del azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veduras, aderezos y proteínas que no elevan la glucemia

Frente a esa lista de riesgos, Balk propuso cuatro grupos de ingredientes que permiten armar una ensalada sin que el azúcar en sangre se dispare, sin resignar variedad.

La base debe ser la verdura de hoja verde, que tiene un impacto bajo en el nivel de azúcar en la sangre sin importar si se consume cocida o cruda, una equivalencia que resuelve una duda habitual a la hora de elegir cómo prepararla.

Con respecto a los aderezos, advirtió sobre una práctica común de la industria: compensar la falta de grasa con más azúcar. Por eso recomendó usar aderezo entero en poca cantidad, elegir opciones bajas en azúcar, o directamente optar por la clásica vinagreta de aceite y vinagre.

Primer plano de una mano vertiendo un chorro de aceite de oliva desde una botella de vidrio sobre una ensalada fresca con lechuga, tomate, zanahoria y cebolla.
Las verduras de hoja verde generan un impacto bajo en la glucemia sin importar si se consumen crudas o cocidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las proteínas, señaló que cualquier variante magra constituye una buena opción: pollo, pavo, jamón, huevos, claras de huevo y requesón.

Sobre este grupo agregó una recomendación adicional: aunque es posible concentrar una gran cantidad de proteína en un solo plato, conviene repartir ese consumo a lo largo del día en lugar de acumularlo en una única comida.

El cuarto grupo corresponde a las legumbres. Balk destacó que alubias rojas, negras, blancas y edamames son opciones adecuadas para cualquier ensalada por su aporte de fibra, el nutriente que desarrolló a continuación.

Un tazón azul con ensalada de frijoles, maíz, rábano en rodajas y hierbas frescas, junto a una cuchara de madera en una mesa rústica de madera.
El especialista Ethan Balk recomienda distribuir el consumo de proteínas magras a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la fibra ayuda a mantener estable la glucemia

Consultado sobre si la fibra debería ser prioridad en una ensalada, Balk explicó que, mientras no se sumen demasiados azúcares al plato, el nivel de glucosa debería mantenerse controlado.

La razón es que el organismo no descompone la fibra como hace con otros carbohidratos, por lo que esta no llega a convertirse en azúcar dentro de la sangre.

Esa es la razón de fondo por la que la fibra no hace subir el azúcar en sangre: al no procesarse como el resto de los carbohidratos, no se convierte en glucosa dentro del organismo, y por eso ayuda a evitar subas repentinas a lo largo del día.

Mano sin rostro sostiene plato de ensalada verde, legumbres y pollo. Flotando, estructura molecular de grelina azul y un cerebro estilizado conectado al plato.
El organismo no descompone la fibra en glucosa, lo que ayuda a evitar subas repentinas de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también mencionó un efecto habitual al aumentar su consumo de forma brusca: las molestias digestivas. Cuando una persona suma más fibra de golpe, por ejemplo, al reemplazar alimentos procesados por ensaladas, es común sentir hinchazón o gases.

Esto ocurre porque la fibra llega hasta el intestino grueso, donde las bacterias que viven ahí (la llamada microbiota intestinal) la descomponen y generan gases en el proceso.

Pese a esa reacción inicial, sostuvo que se trata de una forma eficaz de controlar los picos de azúcar durante el día.

Respecto a las fuentes de fibra dentro del plato, indicó que las verduras ya la aportan, y que quien busque aumentar su consumo puede optar por vegetales como la col rizada o el brócoli.

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