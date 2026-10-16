Salud

Ni chía ni lino, esta es la semilla que los especialista eligen para cuidar el corazón

Un puñado diario aporta casi el 40% del magnesio que el organismo necesita para regular la presión arterial y el ritmo cardíaco

Seis cuencos de cerámica con semillas de calabaza, chía, girasol, lino, sésamo y granos sobre una superficie clara
Especialistas recomiendan estas semillas como una fuente accesible de magnesio para combatir el déficit poblacional de este mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gran parte de la población mundial no consume suficiente magnesio, un mineral que cumple un papel central en la regulación de la presión arterial y el mantenimiento de un ritmo cardíaco estable. Frente a ese déficit silencioso, especialistas identifican una fuente alimentaria accesible y respaldada por la evidencia científica que permite corregir esa carencia de forma sencilla: las semillas de zapallo zuchinni.

El organismo necesita entre 310 y 420 miligramos diarios de magnesio, dependiendo de la edad y el sexo, de acuerdo con un metaanálisis citado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). Una porción de apenas 28 gramos de semillas de zapallo cubre aproximadamente el 37 % de esa ingesta recomendada, según WebMD, y ofrece además 8,5 gramos de proteína, grasas insaturadas, hierro, zinc y potasio, de acuerdo con Acibadem International.

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La magnitud del problema no es menor: un estudio de modelado publicado en PMC estimó que unos 2.400 millones de personas —cerca del 31 % de la población mundial— no alcanzan esos niveles, un déficit que la literatura científica vincula con mayor riesgo de hipertensión, rigidez arterial, arritmias y eventos cardiovasculares graves.

Magnesio: relajación vascular y ritmo cardíaco estable

El mecanismo detrás de ese beneficio, según explicó la revista Parade, opera dentro de las paredes de los vasos sanguíneos: el magnesio actúa sobre las células musculares lisas y promueve su relajación. Cuando esas células se distienden en lugar de contraerse, la sangre circula con menor resistencia y la presión arterial se mantiene en niveles saludables.

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Un cuenco lleno de semillas de calabaza verdes sobre una mesa de madera junto a un recipiente pequeño con aceite de color dorado
Una porción de 28 gramos de semillas de zapallo aporta el 37 por ciento de la ingesta diaria recomendada de magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mineral también interviene en la regulación de electrolitos como el potasio y el calcio en las células cardíacas, un equilibrio indispensable para que las señales eléctricas del corazón se transmitan con regularidad y el latido se mantenga estable.

El vínculo tiene respaldo científico: el metaanálisis citado por los NIH, indicó que cada 100 miligramos adicionales incorporados a la dieta se asocian con una reducción del 8 % en el riesgo de accidente cerebrovascular y del 5 % en el de hipertensión.

Otros beneficios de las semillas

Más allá del magnesio, las semillas de zapallo contienen fitoesteroles —principalmente beta-sitosterol—, compuestos vegetales que compiten con el colesterol dietario por su absorción en el intestino y reducen los niveles de colesterol LDL en el torrente sanguíneo, según una investigación publicada en Wiley Online Library. Sus grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas refuerzan ese efecto al favorecer un perfil lipídico más saludable.

Elizabeth Goetz, dietista registrada del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia, destacó además que los antioxidantes de las pepitas ayudan a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos, factores determinantes en la prevención de la aterosclerosis. “La fibra de las semillas de zapallo puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a promover la saciedad, lo cual es beneficioso para el control del peso, un componente de la prevención de enfermedades cardíacas”, agregó la especialista en declaraciones recogidas por HealthCentral.

Dos manos abiertas sostienen un puñado de semillas de calabaza peladas de color verde
La dietista Elizabeth Goetz destaca que la fibra de las semillas de zapallo ayuda a controlar el peso y la glucemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo intervencionista y especialista en medicina funcional Sanjay Bhojraj, citado por Parade, no se limita a sugerir este alimento a sus pacientes: lo incorpora en su propia rutina alimentaria. Su cena habitual combina salmón a la parrilla con vegetales asados —brócoli, repollitos de Bruselas, zanahorias o zapallitos—, una guarnición de lentejas o quinoa, palta fresca, una porción generosa de semillas de zapallo y un chorrito de aceite de oliva.

“Alta fibra, proteína de calidad, grasas saludables, rico en potasio, magnesio y fitonutrientes, y es satisfactorio sin enviar el azúcar en sangre a una montaña rusa”, describió Bhojraj sobre su plato.

La ventaja de las pepitas es que pueden sumarse a la alimentación diaria sin mayor esfuerzo: crudas o tostadas sobre ensaladas, mezcladas en granos calientes, espolvoreadas sobre zapallo asado o licuadas en salsas caseras. De esta forma, cuidar el corazón no requiere grandes sacrificios y puede ser tan simple como incorporar un puñado de semillas a cada comida.

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