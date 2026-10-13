¿Tomar agua ayuda a bajar el azúcar en sangre?: Qué ocurre cuando los valores están elevados

La hidratación previene complicaciones por deshidratación, pero no reduce de forma directa la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Frente a un valor de glucosa elevado, beber agua puede parecer una medida simple y al alcance de la mano. La pregunta es qué efecto tiene realmente sobre esos valores.

Según Megan Asterino-McGeean, educadora en diabetes y enfermera, en un artículo publicado por Cleveland Clinic, el agua puede ayudar a evitar que la deshidratación agrave el cuadro, pero no reduce de forma directa la glucosa en sangre.

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La especialista explicó que una buena hidratación puede evitar que la deshidratación agrave el cuadro, pero no baja por sí sola esos valores.

Confundir ambos conceptos puede llevar a atribuirle al agua una función que no cumple. Asterino-McGeean señaló que la hidratación forma parte del cuidado cotidiano de las personas con diabetes tipo 2, mientras que los medicamentos, los controles y el tratamiento indicado en cada caso permiten controlar la enfermedad.

La falta de agua aumenta la concentración de azúcar en sangre al reducir el volumen de líquido disponible en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la relación entre la pérdida de agua y la concentración de glucosa. La profesional describió un circuito en el que la deshidratación puede elevar esa concentración y la glucosa alta puede aumentar la eliminación de agua por la orina.

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Mantener una ingesta adecuada puede ayudar a conservar el equilibrio de líquidos, aunque no reemplaza el tratamiento.

La falta de agua puede elevar la concentración de glucosa

Asterino-McGeean explicó que la deshidratación puede elevar el nivel de azúcar en sangre porque la sangre se vuelve más concentrada. Cuando el organismo tiene menos agua de lo habitual, la proporción de glucosa aumenta dentro del volumen de líquido disponible.

La medición en miligramos por decilitro refleja la cantidad de azúcar presente según la proporción de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista detalló que la glucosa en sangre se mide en miligramos por decilitro. Esta unidad indica cuánta azúcar hay en una cantidad determinada de sangre.

Por eso, la pérdida de agua puede elevar el valor que muestra una medición sin que el organismo haya producido más glucosa solo por beber menos.

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Esta explicación permite distinguir dos situaciones. La falta de agua puede aumentar la concentración de glucosa, pero no soluciona la causa de un valor elevado.

Asterino-McGeean indicó que el organismo regula el equilibrio de líquidos. Por ese motivo, beber más agua de la necesaria no reduce de manera directa el azúcar que circula en la sangre.

Los riñones aumentan la eliminación de orina para expulsar la glucosa elevada y provocan pérdida de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educadora en diabetes sostuvo que una hidratación adecuada es importante porque puede evitar que la falta de agua se sume a una glucosa que ya está elevada.

Su función es ayudar a conservar el equilibrio de líquidos. El control de la glucosa depende, en cambio, del tratamiento y de la atención definida para cada persona.

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El efecto tampoco funciona al revés. La profesional aclaró que beber agua en exceso no hace que la glucosa vuelva a valores normales, ya que el organismo regula los líquidos y elimina por la orina el agua que no necesita.

El agua no elimina el exceso de glucosa de la sangre, indicó la educadora en diabetes.

Esa diferencia ubica a la hidratación como una medida de apoyo, no como una respuesta inmediata ante un valor alto de glucosa. Asterino-McGeean sostuvo que el cuidado de la diabetes tipo 2 requiere seguir las indicaciones del equipo de salud.

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El ciclo entre deshidratación y glucosa elevada puede causar daños sostenidos en los nervios y en los riñones a largo plazo (Imagen ilustrativa infobae)

La glucosa elevada puede aumentar la pérdida de agua

La relación también puede darse en sentido contrario. Asterino-McGeean explicó que, cuando la glucosa está elevada, los riñones trabajan más para eliminar el exceso de azúcar a través de la orina.

Si esa pérdida de agua no se repone, puede aumentar el riesgo de deshidratación. La especialista describió un circuito en el que ambos factores se potencian.

La deshidratación favorece una mayor concentración de azúcar en sangre, mientras que la glucosa elevada puede llevar a una mayor pérdida de agua. Ese ciclo puede complicar la hidratación y el cuidado de la diabetes tipo 2, señaló.

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La cantidad de agua recomendada varía según las necesidades individuales y el estado de cada persona con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de deshidratación grave y glucosa alta puede aumentar el riesgo de problemas serios, según advirtió Asterino-McGeean.

Ese riesgo puede ser mayor durante una enfermedad, cuando el organismo ya atraviesa una situación de estrés. A largo plazo, la profesional indicó que la persistencia de ese ciclo puede dañar o agravar problemas en los nervios y los riñones.

Por eso, presentó la hidratación como parte de un cuidado más amplio de la diabetes tipo 2 y no como una medida aislada para prevenir esas consecuencias.

La cantidad de agua necesaria cambia según cada caso

No existe una cantidad única de agua que resulte adecuada para todas las personas con diabetes tipo 2, según explicó Asterino-McGeean. Las necesidades de líquidos son individuales y pueden variar de acuerdo con las condiciones de cada persona.

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El control de los niveles de azúcar en sangre requiere el seguimiento de un tratamiento médico y medicamentos indicados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista recomendó conversar con el equipo de salud sobre los objetivos de hidratación y posibles restricciones. También señaló al agua como la fuente principal de líquidos dentro de ese cuidado, sin presentarla como un tratamiento para la enfermedad.

La hidratación debe formar parte del cuidado de la diabetes tipo 2. Mantener la ingesta de líquidos de acuerdo con los objetivos indicados por profesionales de la salud puede acompañar el cuidado cotidiano, mientras que las decisiones sobre medicación y control de la glucosa corresponden al plan de atención de cada persona.