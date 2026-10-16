6 estrategias para interrumpir el impulso de comer sin hambre

La televisión, los trayectos habituales y las reuniones extensas actúan como disparadores del deseo involuntario de comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El impulso de abrir la alacena, comprar una colación durante un trayecto o picar mientras se usa el teléfono no siempre responde a una necesidad física de alimento. A veces aparece como una reacción rápida ante la falta de estímulos, el cansancio, el estrés o la soledad. Este patrón suele conocerse como alimentación por aburrimiento o alimentación emocional.

La diferencia puede estar en la forma en que aparece la necesidad de comer. El hambre tiende a crecer de manera gradual y puede acompañarse de sensaciones estomacales, menor energía o dificultades para concentrarse. En cambio, el deseo asociado al aburrimiento puede sentirse más repentino y urgente. Así lo explicó la psicóloga Susan Albers, doctora en Psicología de la Cleveland Clinic.

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Puede vincularse con el estrés, la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad o el aburrimiento. El objetivo no es interpretar cada antojo como un problema, sino distinguir cuándo la comida responde al hambre y cuándo se convierte en una forma automática de distraerse o regular un malestar.

El aburrimiento, el estrés y ciertas rutinas pueden favorecer el hábito

El aburrimiento puede impulsar el consumo de alimentos porque ofrece una forma inmediata de estimulación. Albers señaló que, ante una sensación de falta de interés o de actividad, la comida puede funcionar como consuelo, entretenimiento o una vía para modificar el estado de ánimo. En esos casos, el impulso puede aparecer aunque no haya una necesidad física de comer.

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El consumo de alimentos ante la falta de estímulos ofrece entretenimiento inmediato, pero no elimina la sensación de aburrimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Appetite, que analizó más de 40.000 respuestas recogidas en nueve investigaciones con 801 participantes sanos, encontró que el aburrimiento fue la única emoción evaluada que anticipó de manera consistente una mayor probabilidad de consumir snacks en el período posterior. La muestra estuvo integrada principalmente por mujeres jóvenes, por lo que los autores advirtieron que sus conclusiones no permiten trasladar los resultados a todos los grupos de población.

La investigación utilizó evaluación ecológica momentánea, un método que recoge respuestas varias veces por día en situaciones cotidianas. Sus resultados mostraron que el consumo no se asoció con una reducción posterior del aburrimiento. El hallazgo plantea que picar puede responder a ese estado, aunque no necesariamente lo resuelva.

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Los desencadenantes también pueden ser contextuales. Albers identificó trayectos habituales, reuniones extensas, el uso del teléfono o el tiempo frente a la televisión como momentos en los que algunas personas tienden a buscar comida sin que haya hambre física. Reconocer esas asociaciones permite anticipar situaciones en las que el impulso puede surgir de forma repetida.

El uso del teléfono, la televisión y las reuniones extensas suelen desencadenar el hábito de picar sin necesidad física de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Mayo Clinic, también puede aparecer frente a conflictos personales, presión económica, dificultades de salud, fatiga o exigencias laborales. El problema no reside en sentir emociones ni en comer ocasionalmente como respuesta a ellas, sino en que ese recurso se vuelva la única manera de afrontar el malestar.

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La psicóloga Neda Gould, directora del Programa de Mindfulness de Johns Hopkins, indicó que comer de forma consciente puede ayudar a advertir las señales internas de hambre y a evitar decisiones reactivas o impulsivas. Esta práctica propone prestar atención a la experiencia de comer sin juzgarla, con menos distracciones y a un ritmo más lento.

La alimentación consciente ayuda a reconocer las señales corporales de saciedad y disminuye las decisiones impulsivas frente a la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer una pausa antes de decidir. Albers recomendó identificar si existe hambre física, aburrimiento o una combinación de ambos. Preguntas como cuándo fue la última comida, si hay cansancio, estrés o soledad, y qué otra necesidad podría estar presente ayudan a diferenciar el origen del impulso. Si hay hambre física, la experta no propone ignorarla. Registrar los momentos y las emociones asociadas. Mayo Clinic sugirió anotar qué se come, en qué cantidad, a qué hora, qué emoción está presente y cuánta hambre se percibe. Con el tiempo, ese registro puede mostrar vínculos entre determinados estados de ánimo, horarios y hábitos alimentarios. Cambiar de entorno. Modificar el lugar puede interrumpir una conducta automática. Albers aconsejó pasar a otra habitación, sentarse en otro sitio o salir al exterior cuando el contexto habitual se vuelve un disparador. La idea es introducir una pausa que desplace la atención de la comida. Preparar alternativas concretas. La especialista de Cleveland Clinic propuso crear una lista de acciones breves para momentos de aburrimiento. Puede incluir ordenar un cajón, resolver un rompecabezas, realizar una tarea pendiente, hacer actividad física ligera o contactar a una persona cercana. Tener esas opciones preparadas reduce la necesidad de elegir en pleno impulso. Comer con menos distracciones. Gould explicó que la alimentación consciente incluye dejar a un lado el teléfono y atender al aspecto, el aroma, el sabor y la textura de la comida. También sugirió masticar más despacio y hacer pausas entre bocados. La práctica puede comenzar con uno o dos bocados atentos, sin necesidad de extenderla de inmediato a toda la comida. Adoptar una mirada no crítica y pedir ayuda cuando sea necesario. Albers recomendó abordar estos episodios con curiosidad en vez de culpa. Mayo Clinic señaló que puede ser conveniente consultar a un profesional de salud mental cuando las estrategias de autocuidado no alcanzan para controlar la alimentación emocional. Cleveland Clinic añadió como señales de consulta la angustia, la vergüenza, la culpa, la sensación de falta de control, los atracones o la preocupación constante por la comida.

La comida puede cubrir una necesidad física, pero también puede aparecer como respuesta a una emoción o a una rutina. Identificar cuál de esas situaciones está presente permite sumar alternativas sin convertir la alimentación en una experiencia de juicio o restricción.