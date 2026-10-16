Limitar el azúcar en los primeros años se vincularía con mejor salud en la adultez

La menor ingesta de azúcar durante los primeros 1.000 días de vida se vincula con mejores indicadores de salud en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exposición al azúcar durante el embarazo y los primeros dos años de vida podría dejar huellas que se extienden hasta la vejez. Un análisis realizado con datos de decenas de miles de británicos vinculó una menor ingesta de azúcar en los primeros 1.000 días con mejores indicadores de salud décadas después.

La investigación aprovechó un episodio particular de la historia reciente del Reino Unido: el racionamiento de alimentos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre comienzos de la década de 1950 y 1953, cada persona tenía asignada una cantidad limitada de azúcar, cercana a 40 gramos diarios. Los menores de dos años no recibían una ración específica.

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Cuando las restricciones terminaron en 1953, el consumo medio se duplicó en un año y llegó a unos 80 gramos diarios. Esa diferencia permitió comparar a personas concebidas o nacidas durante el racionamiento con otras que atravesaron su gestación y primera infancia en el período posterior, de mayor disponibilidad de productos azucarados.

El estudio comparó la salud de 63.000 adultos británicos

El equipo encabezado por Jiazhen Zheng, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, examinó datos del Biobanco del Reino Unido. El grupo incluyó a 40.000 adultos que pasaron una parte o la totalidad de sus primeros 1.000 días bajo el sistema de racionamiento y a otros 23.000 cuyas primeras etapas de vida transcurrieron después de su finalización.

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Según informó New Scientist, quienes estuvieron expuestos a una dieta con menos azúcar en esa etapa inicial presentaron, varias décadas más tarde, una mayor probabilidad de seguir con vida y marcadores celulares asociados con una edad biológica menor.

Los datos relacionan el consumo infantil de azúcar con indicadores de envejecimiento celular en la etapa adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también identificó una menor edad estimada de órganos como el corazón, los pulmones y el hígado. Cuanto más tiempo había coincidido la etapa inicial de una persona con el racionamiento, mayor parecía ser la protección observada en los indicadores analizados.

Los resultados no demuestran por sí solos que el azúcar sea la causa directa de todos esos desenlaces. El racionamiento funcionó como un experimento natural, pero las condiciones de vida, los hábitos familiares y otros componentes de la alimentación también pueden influir en la salud posterior.

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Menos azúcar se asoció con menor incidencia de enfermedades crónicas

Entre los participantes que habían vivido sus primeros años bajo restricciones, el estudio encontró una menor frecuencia de diagnósticos como cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y accidente cerebrovascular. La lista incluyó además artritis reumatoide, cataratas, demencia, insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los investigadores plantean que la exposición alimentaria durante la gestación y los primeros años puede afectar procesos celulares vinculados con el envejecimiento. La hipótesis es que determinadas pautas nutricionales tempranas podrían establecer cambios duraderos en el organismo.

También hay un componente conductual. El trabajo halló que las personas nacidas durante el racionamiento tendían a consumir menos azúcar aun en su adultez. Las preferencias por los sabores dulces pueden formarse muy temprano, por lo que una oferta frecuente de alimentos azucarados en bebés y niños pequeños podría consolidar hábitos que persistan con el paso del tiempo.

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Los primeros 1.000 días de vida abarcan desde la concepción hasta el segundo cumpleaños del niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros 1.000 días abarcan desde la concepción hasta el segundo cumpleaños. Distintas investigaciones los consideran una etapa sensible para el desarrollo metabólico, inmunológico y cerebral. En ese lapso, la alimentación depende casi por completo de las decisiones de los adultos responsables.

Los alimentos infantiles pueden concentrar azúcares libres

Las recomendaciones europeas señalan que los menores de dos años deberían consumir menos de 15 gramos diarios de azúcares libres. Esa categoría incluye el azúcar de mesa añadido y los presentes en jugos de fruta, miel y jarabes, pero no el azúcar natural de las frutas enteras o de la leche.

Sin embargo, numerosos productos dirigidos a bebés y niños pequeños pueden acercarse a ese límite en una sola porción. Yogures en envase, barras de cereales, bocadillos inflados, galletas de arroz y purés saborizados suelen presentarse con imágenes de frutas o verduras y etiquetas que sugieren un perfil saludable.

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Los purés saborizados para la primera infancia llevan etiquetas que sugieren un perfil saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate trasciende los alimentos comercializados para la primera infancia. Golosinas como recompensa en actividades deportivas, escolares o médicas pueden sumar una exposición cotidiana a productos dulces. La discusión se centra en si esos incentivos son necesarios o si pueden sustituirse por reconocimientos no alimentarios.

El desafío consiste en reducir excesos sin convertir la comida en una prohibición

Evitar cualquier contacto con el azúcar durante los primeros 1.000 días resulta difícil de aplicar en la vida diaria. Aun así, New Scientist plantea que los adultos pueden disminuir la presencia de azúcares añadidos al priorizar alimentos frescos y revisar las etiquetas de productos infantiles.

El hallazgo histórico no propone una prohibición total ni establece una pauta clínica individual. Sí aporta datos para una conversación que involucra a familias, sistemas de salud, escuelas y fabricantes: qué lugar ocupan los productos azucarados en la alimentación temprana y cómo limitar su consumo sin trasladar toda la responsabilidad a los niños.

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