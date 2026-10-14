4 ejercicios recomendados por especialistas para fortalecer el cuello y evitar molestias

El fortalecimiento de los músculos flexores ayuda a mantener la estabilidad cervical y el sostén de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cabeza humana pesa cerca de 5,4 kilos cuando se mantiene alineada sobre el cuello. Sin embargo, al inclinarla para mirar un teléfono o una computadora, la carga mecánica sobre esa zona puede elevarse hasta unos 27,2 kilos. La movilidad y el fortalecimiento cervical pueden ayudar a enfrentar la tensión que generan las pantallas y las posturas sostenidas.

El dolor de cuello, también llamado cervicalgia, puede sentirse como rigidez, molestia persistente o dolor que se extiende hacia hombros y brazos. Entre sus causas habituales aparecen el esfuerzo físico repetitivo, la mala postura, el estrés mental, las lesiones y los cambios asociados al envejecimiento. De acuerdo con datos de la BBC, entre el 60% y el 80% de las personas tendrá dolor cervical alguna vez.

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Mantener el cuello sano no implica buscar una postura inmóvil durante todo el día. Anthony Ghosh, neurocirujano de columna del Queen’s Hospital de Londres, afirmó a BBC que la columna necesita movimiento para favorecer la circulación y el trabajo muscular. Los ejercicios requieren atención a la técnica y conviene consultar con un profesional de la salud antes de incorporar una rutina nueva, sobre todo ante dolor intenso o lesiones previas.

Cuatro ejercicios para fortalecer el cuello

Inclinar la cabeza para mirar dispositivos electrónicos eleva la carga mecánica sobre el cuello hasta los 27,2 kilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer movimiento consiste en el giro controlado de la cabeza. El Servicio Nacional de Salud británico recomienda realizarlo sentado o acostado boca arriba: se rota la mirada hacia un lado y se sostiene dos segundos, antes de volver al centro y repetir hacia el otro lado. BBC indicó que este ejercicio busca recuperar movilidad y fuerza, con dos o tres repeticiones según la tolerancia individual.

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La segunda práctica se centra en mantener la cabeza en una posición neutra, alineada con la columna. Los hombros y la espalda deben permanecer relajados, mientras se evita adelantar el mentón o sostener la cabeza girada hacia un lado durante períodos extensos. Según expertos citados por la BBC, esta referencia postural resulta útil durante actividades sedentarias como trabajar frente a una computadora, mirar la tele o manejar.

Un tercer ejercicio apunta a corregir la proyección de la cabeza hacia adelante, una postura frecuente cuando se usan pantallas. La propuesta consiste en alargar suavemente el cuello hacia arriba mientras el mentón se dirige con suavidad hacia el pecho. A la vez, se separan las clavículas, se llevan los omóplatos hacia atrás y abajo y se activan levemente los músculos abdominales inferiores. Este ajuste busca conservar una curvatura lumbar natural.

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El cuarto trabajo se orienta a los músculos flexores del cuello, que colaboran con la estabilidad cervical y el sostén de la cabeza. BBC describió una variante en la cama, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados: tras llevar el mentón hacia el pecho, se eleva la cabeza unos dos centímetros de la superficie y se mantiene la posición. El objetivo inicial es sostenerla apenas unos segundos y, con el tiempo, llegar hasta 30 segundos si resulta posible.

La utilidad del fortalecimiento específico fue examinada en un estudio publicado en Sports Health con 28 jugadores de rugby menores de 18 años. Los participantes que realizaron contracciones de autorresistencia tres veces por semana durante ocho semanas registraron un aumento del 24% en la fuerza total del cuello frente al grupo de control. El trabajo se concentró en deportistas adolescentes y sus resultados no permiten trasladar de forma automática ese efecto a toda la población ni establecer una prevención definitiva de conmociones cerebrales.

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Modificar la altura de las computadoras y realizar pausas durante el trabajo sedentario disminuye la tensión cervical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar el cuello para prevenir dolores

El movimiento frecuente aparece como uno de los hábitos centrales para reducir la tensión acumulada. La Cleveland Clinic señaló que forzar el cuello para observar una pantalla durante períodos prolongados es una causa común de dolor cervical. Por eso, ajustar la ubicación de computadoras y teléfonos para no encorvarse y hacer pausas para moverse durante los períodos de trabajo sentado forma parte de las medidas preventivas que describe la institución.

La postura al dormir también influye en la alineación. La clínica estadounidense recomienda utilizar una almohada que sostenga la cabeza en línea con el resto del cuerpo al dormir boca arriba o de lado, y evitar la posición boca abajo con la cabeza rotada. Además, la entidad menciona que llevar mochilas o valijas pesadas sobre un hombro puede añadir tensión, por lo que sugiere evitar esa carga asimétrica.

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El estrés mental puede expresarse como contracción involuntaria de los músculos cervicales. Según Cleveland Clinic, muchas personas advierten esa tensión recién cuando aparece el dolor o la rigidez. Técnicas de respiración, meditación, atención plena y yoga pueden contribuir a reducir esa tensión corporal, aunque la elección de cada estrategia depende de las condiciones y preferencias de cada persona.

La presencia de fiebre, mareos o entumecimiento junto al dolor de cuello requiere una evaluación médica urgente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cuello suele mejorar con medidas conservadoras, como ejercicios indicados por profesionales, control del estrés y tratamiento médico cuando corresponde.

Sin embargo, Cleveland Clinic recomienda atención urgente cuando aparece después de un accidente, se acompaña de fiebre, pérdida de peso sin explicación, dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, alteraciones de coordinación o entumecimiento en brazos o piernas. También aconseja consultar si el dolor impide las actividades diarias, persiste o no mejora luego de una semana con medidas habituales.

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