Alerta por sarampión en las Américas: piden reforzar la vacunación ante la amenaza de nuevos brotes

Guatemala y México concentran la mayor cantidad de contagios y fallecimientos por el brote de sarampión en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alerta por sarampión en las Américas sube de nivel ante más de 55.000 casos confirmados y 77 muertes durante 2026, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo identifica un riesgo muy alto de expansión del virus por los brotes activos, los viajes y las concentraciones masivas previstas en Argentina, Perú y Uruguay.

La situación también afecta a Estados Unidos, donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 4.080 casos confirmados hasta el 8 de octubre. A esa cifra se suma una alerta local por varios casos sospechosos en el condado de Todd, en Minnesota.

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La OPS registra 55.792 contagios y 77 muertes en la región

La OPS informó que los casos de sarampión en las Américas casi se multiplicaron por cinco durante 2026. Hasta comienzos de octubre, el organismo registró 55.792 contagios confirmados y 77 fallecimientos. La cifra de muertes supera las 29 notificadas en todo 2025.

El documento ubica a Guatemala como el país con mayor cantidad de casos, con 34.355 contagios y 50 muertes. México figura en segundo lugar, con 13.595 infecciones y 23 fallecimientos. Estados Unidos, Perú y Canadá completan el grupo de cinco países que concentra el 99,5 % de los casos regionales.

La Organización Panamericana de la Salud registró más de 55.000 casos confirmados y 77 muertes por sarampión en las Américas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la OPS, las celebraciones multitudinarias previstas en Sudamérica agregan un factor de riesgo. La agencia advierte que estos encuentros reúnen a visitantes de distintos lugares, con diferentes niveles de protección frente al virus. Los traslados, los alojamientos compartidos y las aglomeraciones facilitan el contacto cercano entre personas.

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La entidad recuerda que el sarampión se transmite por el aire y que una persona infectada puede contagiar antes de la aparición de las manchas en la piel. Por ese motivo, alguien puede viajar y asistir a un evento sin conocer su diagnóstico. Según la organización, dos brotes de 2025 comenzaron en reuniones religiosas masivas y luego alcanzaron alcance nacional.

Las brechas de vacunación dejan a 1,6 millones de niños sin dosis

El repunte de los contagios se vincula con coberturas de vacunación inferiores al nivel que recomienda la OPS para evitar brotes. En 2025, la primera dosis contra sarampión, rubéola y paperas alcanzó al 88% de la población destinataria de las Américas, mientras la segunda llegó al 85%.

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Al menos 1,6 millones de niños en las Américas no recibieron la vacuna contra el sarampión debido a brechas de inmunización. (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

La organización sostiene que ambas dosis necesitan una cobertura mínima del 95% para limitar la circulación del virus. Solo una cuarta parte de los 43 países y territorios que informaron sus datos alcanzó esa meta durante 2025.

El mismo documento calcula que 1,6 millones de niños no recibieron ninguna dosis contra el sarampión durante el año pasado. La agencia atribuye esa situación a los retrasos en los programas de inmunización después de la pandemia de COVID-19, a barreras de acceso a los servicios sanitarios y a la reticencia frente a las vacunas en algunas comunidades.

La OPS identifica una mayor exposición entre pueblos indígenas, migrantes y personas desplazadas, debido a obstáculos para recibir atención médica. También señala un impacto mayor entre menores de cinco años. En Guatemala, la mortalidad por sarampión entre bebés menores de un año resultó 17 veces superior a la tasa general.

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El Ministerio de Salud de la Nación define al sarampión como una enfermedad viral que provoca fiebre y erupción cutánea, y que se transmite por vía respiratoria. Entre los síntomas, la cartera sanitaria enumera la fiebre alta, las manchas rojas en la piel, la secreción nasal, la conjuntivitis y la tos. También advierte sobre posibles complicaciones, como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis (una inflamación que afecta el cerebro y sus membranas protectoras), ceguera y muerte.

La OPS aconseja completar las dosis de la vacuna al menos dos semanas antes de asistir a eventos masivos o realizar viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de estas complicaciones adquiere una dimensión regional por las brechas de vacunación. En noviembre de 2025, la OPS informó que el continente americano perdió su condición de región libre de transmisión endémica de sarampión, luego de que el virus mantuvo circulación durante al menos 12 meses en Canadá. El director de la organización, Jarbas Barbosa, sostuvo que la recuperación de ese estatus resulta posible con vacunación sostenida, vigilancia epidemiológica y respuestas rápidas ante cada brote.

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Los casos en Estados Unidos muestran el impacto de no vacunarse

Los CDC contabilizaron 4.080 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos hasta el 8 de octubre de 2026. De ese total, 3.897 casos, equivalentes al 96%, tienen relación con brotes. La agencia federal registró 42 brotes durante el año y define como brote a un grupo de tres o más contagios vinculados.

Los datos muestran que el 95% de los casos corresponde a personas sin vacunación documentada o con estado de vacunación desconocido. Además, 414 pacientes requirieron hospitalización, una cifra equivalente al 10% del total. La agencia informó dos muertes, aunque aclaró que ese número puede cambiar tras las revisiones de cada caso.

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El Ministerio de Salud de la Nación define al sarampión como una enfermedad viral transmisible por vía respiratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de la vacuna triple viral entre niños de jardín de infantes en Estados Unidos bajó del 95,2 % en el ciclo escolar 2019-2020 al 92,4 % en 2025-2026, según los CDC. La entidad estima que cerca de 280.000 niños quedaron en situación de riesgo durante el actual ciclo escolar.

La OPS recomienda que quienes asistan a eventos masivos revisen su esquema de vacunación, incluso si el viaje ocurre dentro de su propio país. La medida busca reducir el riesgo de contagio durante el traslado, en una concentración multitudinaria o al regresar a la comunidad de origen. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, aconsejó que las personas desde los seis meses sin constancia de vacunación reciban una dosis contra el sarampión y la rubéola, de preferencia al menos dos semanas antes del viaje o del evento.

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La OPS también pidió a los gobiernos reforzar las campañas de inmunización, identificar con rapidez los casos sospechosos y seguir a quienes tuvieron contacto con personas infectadas. Según el organismo, esas medidas permiten limitar las cadenas de transmisión y reducir el riesgo de que el virus alcance a comunidades sin contagios registrados.