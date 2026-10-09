¿Es segura la leche bronca para los niños? Los pediatras advierten sobre los riesgos

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JUEVES, 8 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La leche cruda puede enfermar gravemente a niños y embarazadas, y los pediatras del país quieren que las familias conozcan los riesgos.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha actualizado su declaración de política sobre la leche no pasteurizada, o "cruda", y el queso, yogur y otros alimentos elaborados con ella. La declaración se publicará en el número de noviembre de Pediatrics.

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La pasteurización calienta la leche a una temperatura fija durante un tiempo mínimo. Ese calor mata bacterias, virus y parásitos que antes convertían la leche en una fuente principal de intoxicación alimentaria y muertes infantiles.

Algunas personas piensan que la leche cruda es más saludable o menos propensa a desencadenar alergias. La AAP afirma que esas afirmaciones son falsas. La leche pasteurizada aporta la misma proteína, grasa y vitaminas.

Los brotes de enfermedades relacionados con la leche cruda se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años. Los niños representan casi la mitad de los que enferman, según la AAP.

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La leche cruda puede transportar gérmenes como Salmonella, Listeria, Campylobacter y un tipo de E. coli que puede causar síndrome hemolítico urémico, una complicación grave más común en niños pequeños que puede provocar insuficiencia renal o muerte.

Los bebés, niños pequeños, personas embarazadas y cualquier persona con el sistema inmunitario debilitado enfrentan el mayor peligro.

Durante el embarazo, las infecciones por lácteos crudos, incluyendo listeriosis y toxoplasmosis, pueden transmitirse al bebé. La Listeria puede causar aborto espontáneo, enfermedad grave o muerte en un recién nacido, advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). Puede dañar al bebé incluso cuando la madre no presenta síntomas.

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La política actualizada también aborda la gripe aviar. Cuando el virus H5N1 se propagó por el ganado lechero en 2024, apareció en muestras de leche cruda, y algunos trabajadores agrícolas enfermaron tras estar expuestos en el trabajo.

Hasta ahora, la enfermedad por beber leche infectada solo se ha manifestado en animales. Pero la AAP sigue considerando preocupante la posibilidad de que las vacas transmitan el virus a las personas a través de la leche cruda.

La FDA prohíbe el envío de leche cruda a través de los estados, pero algunos estados permiten la venta local. La mayoría de los brotes en un solo estado ocurrieron donde esas ventas son legales, según la AAP.

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La Dra. Anne Sardi, coautora de la declaración de política, y el Dr. Adam Ratner, miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP, expusieron los próximos pasos para los pediatras en AAP News.

Instan a los médicos a preguntar a las familias sobre los lácteos crudos como parte de las preguntas rutinarias sobre la dieta y a orientarles hacia productos pasteurizados, incluyendo leche de cabra y de oveja. La AAP también pide leyes estatales que prohíban la venta de lácteos crudos.

Para los compradores, la FDA ofrece consejos sencillos:

Revisa las etiquetas para ver si aparece la palabra "pasteurizado". Si falta, el producto puede contener leche cruda. En los mercados de agricultores y puestos de carretera, evita la leche, el queso y otros lácteos a menos que el vendedor pueda confirmar que está pasteurizada.

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Cualquier persona que se ponga enferma tras consumir lácteos crudos, o que esté embarazada y pueda haberlos tenido, debería acudir a un profesional sanitario de inmediato, aconseja la FDA.

Más información

Visita la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para más información sobre los riesgos de la leche cruda.

FUENTES: Academia Americana de Pediatría, AAP News, 5 de octubre de 2026; Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 30 de mayo de 2024