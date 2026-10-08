Salud

Hepatitis C: cómo detectar una infección que puede avanzar sin síntomas y hoy tiene tratamiento

La infección puede permanecer activa durante décadas sin producir señales evidentes, mientras el daño hepático avanza en silencio. La detección temprana y los antivirales disponibles hoy permiten eliminar el virus en más del 95% de los casos

Ilustración de un hígado, un microscopio sostenido por una mano que lo ilumina, una figura con forma de virus y una cápsula.
La hepatitis C puede permanecer sin síntomas durante años mientras afecta al hígado y demora el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hepatitis C puede permanecer sin señales durante años mientras daña el hígado. Esa evolución silenciosa explica por qué muchas personas desconocen que están infectadas y reciben un diagnóstico recién cuando el daño ya es grave. Saber cómo se transmite, qué síntomas puede producir y qué opciones existen es el punto de partida para entender una infección que, hoy, tiene cura.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la infección causa inflamación del hígado y puede derivar en lesiones graves cuando persiste sin tratamiento. La llegada de los antivirales de acción directa transformó el panorama de forma sustancial: estos medicamentos, diseñados para bloquear la reproducción del virus, redujeron la duración de los tratamientos y mejoraron los resultados en la mayoría de los casos, con tasas de curación que superan el 95% en personas sin complicaciones previas.

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La falta de síntomas puede demorar el diagnóstico durante años

La hepatitis C comienza con una fase aguda que corresponde a los primeros meses posteriores al contagio. Esa etapa pocas veces se diagnostica porque raramente produce señales. Cuando aparecen, pueden incluir cansancio, náuseas, fiebre, dolores musculares e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos.

Algunas infecciones desaparecen después de esa primera fase, pero otras persisten y se vuelven crónicas: se mantienen durante años, a veces décadas, sin manifestaciones evidentes. Los síntomas aparecen recién cuando el virus ya produjo una lesión importante en el órgano. Entre las señales que describe la Mayo Clinic se encuentran la fatiga, la falta de apetito, la orina oscura, la picazón en la piel, la pérdida de peso y la acumulación de líquido en el abdomen.

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Infografía ilustrada con esquemas del hígado, jeringas, gotas de sangre y textos explicativos sobre la hepatitis C.
La hepatitis C crónica puede causar cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado cuando la infección persiste (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de la hepatitis C crónica puede ocasionar cicatrices en el tejido hepático, un proceso llamado cirrosis. Ese deterioro dificulta el funcionamiento del órgano y, en una proporción menor de casos, puede derivar en cáncer de hígado o en insuficiencia hepática, que es la pérdida de la capacidad del órgano para cumplir sus funciones básicas. El riesgo no depende solo del tiempo transcurrido desde el contagio: la evaluación clínica también contempla el estado del hígado y los antecedentes de salud de cada persona.

El contacto con sangre infectada es la principal vía de transmisión

El virus se transmite cuando sangre contaminada entra en el torrente sanguíneo de otra persona. Las situaciones de mayor exposición son el uso compartido de agujas para inyectarse drogas y el contacto con instrumentos que no fueron esterilizados correctamente, como los utilizados en tatuajes o piercings sin las condiciones adecuadas.

Entre los antecedentes que también requieren una evaluación médica figuran los procedimientos con exposición a sangre y las transfusiones o trasplantes realizados antes de 1992, año en que se introdujeron los primeros análisis para detectar el virus en la sangre donada. La transmisión por vía sexual puede ocurrir, aunque la institución la describe como poco frecuente: el riesgo es bajo en parejas estables y adquiere mayor peso en contextos de mayor exposición. La transmisión de madre a hijo durante el parto es otra situación que puede requerir seguimiento médico.

El contacto cotidiano no constituye una vía de contagio de la hepatitis C. Compartir alimentos o bebidas, estrechar la mano, abrazar, toser o estornudar no implica exposición al virus. La distinción entre el trato social habitual y la entrada de sangre infectada al organismo es central para evitar confusiones y estigmas alrededor de la enfermedad.

Los tratamientos actuales pueden eliminar el virus en la mayoría de los casos

Un médico varón en bata blanca se sienta frente a una paciente, mostrándole un diagrama del hígado en una tableta digital.
Un médico muestra en una tableta una ilustración del hígado a una paciente para explicarle su diagnóstico de enfermedad hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, el diagnóstico de hepatitis C estuvo asociado a terapias prolongadas, efectos adversos intensos y resultados inciertos. Los interferones, medicamentos que se aplicaban mediante inyecciones semanales durante meses y que el organismo toleraba con dificultad, fueron durante décadas la base del tratamiento.

Los antivirales de acción directa reemplazaron ese esquema. Se toman en comprimidos, duran entre ocho y doce semanas en la mayoría de los casos y producen efectos secundarios considerablemente menores. Actúan sobre componentes específicos del virus e interrumpen su capacidad de reproducirse. La Mayo Clinic advierte que, una vez eliminado el virus, el organismo no queda protegido frente a una nueva infección: es posible contraer hepatitis C más de una vez.

El tratamiento está indicado para personas con infección activa confirmada mediante análisis de sangre que detecta el material genético del virus. La evaluación previa incluye determinar el estado del hígado, la variante del virus presente y otros factores clínicos que orientan la elección del esquema terapéutico. En personas con cirrosis avanzada o complicaciones hepáticas, el tratamiento puede igualmente indicarse, aunque el seguimiento es más estrecho.

El diagnóstico requiere un análisis específico, no la presencia de síntomas

Dado que la infección puede no producir señales durante años, el diagnóstico no puede basarse en el malestar como indicador. La detección se realiza a través de un análisis de sangre que busca anticuerpos contra el virus. Un resultado positivo indica contacto previo con el agente infeccioso, pero no confirma por sí solo que la infección esté activa: para eso se necesita un segundo análisis que detecte directamente el material genético del virus en sangre.

La Mayo Clinic recomienda que todas las personas de entre 18 y 79 años se realicen al menos una vez esta prueba de detección, independientemente de si tienen síntomas o factores de riesgo conocidos. El control sistemático cobra especial importancia en quienes alguna vez usaron drogas inyectables, recibieron transfusiones antes de 1992, trabajan en entornos de salud con exposición a sangre o nacieron de madres con hepatitis C.

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