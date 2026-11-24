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MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos médicos de mi generación, el sarampión era una enfermedad que rara vez, o nunca, veíamos en nuestra práctica clínica. Era una muestra de lo bien que habían funcionado la vacunación y las iniciativas de salud pública.

Ahora que Estados Unidos ha perdido su estatus de erradicación del sarampión, me preocupa tener que enfrentarme pronto a una enfermedad que nunca pensé que vería como médico.

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El sarampión vuelve a propagarse, y este virus altamente contagioso puede llegar rápidamente a comunidades donde ha disminuido la protección que ofrece la vacunación.

La erradicación del sarampión nunca significó que el virus hubiera desaparecido para siempre, pero sí que habíamos conseguido interrumpir su transmisión continua en Estados Unidos.

A veces llegaban casos de otros países, pero lográbamos evitar que se propagaran de forma generalizada. Ahora, la pérdida de ese estatus significa que una misma cadena de transmisión del sarampión ha continuado en Estados Unidos durante, como mínimo, 1 año.

No todas las comunidades están registrando casos, pero no podemos dar por sentado que el sarampión se contendrá sin tomar medidas.

El sarampión es mucho más que un sarpullido y fiebre. Puede provocar problemas graves, como neumonía, inflamación del cerebro, hospitalizaciones y, en casos poco frecuentes, la muerte, según The New England Journal of Medicine.

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Los bebés, las embarazadas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 20 años, las personas inmunodeprimidas y aquellos que no pueden vacunarse son los grupos de mayor riesgo.

El virus se transmite por el aire y puede permanecer en una habitación incluso después de que la persona enferma se haya marchado. Por eso, una exposición breve puede suponer un riesgo para alguien que no esté protegido.

La mejor manera de protegernos es sencilla: vacunarnos, mantenernos informados y actuar rápidamente cuando exista un riesgo.

Dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) ofrecen una buena protección a la mayoría de las personas. Si no sabe si usted o su hijo tienen las vacunas al día, consulte con su médico o departamento de salud local. Las comunidades deben facilitar el acceso de todos a la vacunación y responder a sus preguntas de manera respetuosa.

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Avergonzar a las familias o convertir este asunto en una cuestión política no ayuda a nadie.

Los médicos y el personal de enfermería también jugamos un papel importante. Debemos estar atentos a los síntomas, preguntar por viajes o posibles exposiciones y avisar por teléfono antes de enviar a una persona con sospecha de sarampión a una sala de espera.

Esto ayuda a proteger a otros pacientes y da tiempo a los equipos de salud pública para actuar.

Si cree que ha estado expuesto al virus, llame a un profesional sanitario o al departamento de salud para que le orienten sobre cómo acudir en persona en busca de ayuda.

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Es importante actuar con rapidez porque, tras una exposición al sarampión, la vacuna triple vírica debe administrarse en un plazo de 72 horas y la inmunoglobulina, en un plazo de seis días, según The New England Journal of Medicine.

Aunque la pérdida del estatus de erradicación del sarampión es un retroceso grave, podemos revertirlo.

Ya conseguimos interrumpir la transmisión continua del sarampión al mantener altas las tasas de vacunación y trabajar juntos en materia de salud pública. Podemos volver a hacerlo.

Aunque la verdadera lección es que las vacunas funcionan, esto solo ocurre si se vacuna un número suficiente de personas. Todas las comunidades necesitan una cobertura de vacunación alta, no solo el país a nivel general.

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Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrecen más información sobre la vacunación contra el sarampión.

FUENTES: The New England Journal of Medicine, 10 de julio de 2019 y 17 de abril de 2019; Journal of the American Medical Association, 14 de marzo de 2025 y 14 de agosto de 2025.