Guardar

MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con esclerosis múltiple (EM) que se quedan embarazadas podrían sufrir pequeños y temporales descensos del volumen cerebral, según un nuevo estudio.

El estudio no logró establecer una relación de causa y efecto, y es posible que los cambios cerebrales no se asocien a la EM ni a su tratamiento, señaló un equipo de investigadores australianos.

PUBLICIDAD

«Aunque sabemos que el embarazo afecta a la incidencia de recaídas de la EM, se sabe menos sobre cómo podría influir en los cambios cerebrales asociados a la EM», explicó Vilija Jokubaitis, autora principal del estudio e investigadora de la Universidad de Monash, en Melbourne (Australia).

En un comunicado de prensa de la Academia Estadounidense de Neurología, Jokubaitis señaló que los hallazgos «sugieren que, aunque pueden observarse disminuciones del volumen cerebral durante los primeros meses tras el parto, estos cambios podrían reflejar alteraciones asociadas al embarazo y no daños cerebrales permanentes provocados por la EM».

La investigación se publicó recientemente en la revista Neurology Open Access.

El equipo de Monash utilizó imágenes por resonancia magnética (RM) para seguir el volumen cerebral de 247 mujeres que llevaban una media de 6 años con EM. En total, 100 se habían quedado embarazadas, como mínimo, 1 vez y 147 nunca.

PUBLICIDAD

Las resonancias magnéticas se realizaron desde 2 años antes del embarazo hasta 2 años después del parto.

La pérdida de volumen cerebral pareció ser mayor durante los primeros 3 meses tras el parto, con una disminución media del 0,86% en el volumen total del cerebro y del 1,39% en su capa externa (corteza cerebral), según los investigadores.

Comparativamente, las mujeres que no se quedaron embarazadas durante el estudio presentaron un aumento anual medio del 0,03% del volumen total del cerebro y una disminución media del 0,07% en el volumen de la corteza cerebral.

Los investigadores destacaron que, en aquellas mujeres con EM que se quedaron embarazadas, el volumen cerebral recuperó los niveles previos al embarazo entre 1 y 2 años después del parto.

PUBLICIDAD

El estudio mostró que no parece que el embarazo afectara a la frecuencia de las lesiones cerebrales, es decir, las zonas de daño o inflamación asociadas a la EM observadas en las resonancias magnéticas.

Es una buena noticia, afirmó Jokubaitis, y sugiere que las disminuciones temporales del volumen cerebral podrían deberse en gran medida a «procesos normales asociados al embarazo y al parto, si bien la actividad de la EM podría ser un factor contribuyente en algunos casos».

Más información

Para obtener más información sobre el embarazo en mujeres con EM, consulte Johns Hopkins Medicine.

FUENTE: Academia Estadounidense de Neurología, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2026