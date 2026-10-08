Salud

Cómo se manifiesta la ansiedad dental, el malestar que aparece antes de la consulta con un odontólogo

Identificar los disparadores específicos puede ayudar a encontrar formas de manejar esta sensación, según Anne Clemons, de Cleveland Clinic. Por qué la comunicación previa con el profesional y el establecimiento de pausas puede ser clave

Ilustración de una mujer recostada en un sillón dental mirando a un dentista con mascarilla y gorro que sostiene instrumentos metálicos.
La ansiedad dental produce manifestaciones físicas como aceleración del ritmo cardíaco, sudoración y malestar estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cercanía de una cita odontológica puede despertar preocupación antes de llegar al consultorio. La ansiedad dental puede causar nerviosismo y molestias físicas antes de una consulta, como sudoración, aceleración del ritmo cardíaco o malestar estomacal.

El malestar puede aparecer al recordar un turno próximo, al anticipar un procedimiento o al pensar en el tiempo que se pasará en el sillón dental. Aunque los controles de rutina forman parte del cuidado de la salud bucal y general, esa preocupación puede hacer que la consulta resulte difícil de afrontar.

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Según Anne Clemons, doctora en Medicina Dental y odontóloga, citada por Cleveland Clinic, la ansiedad dental es una sensación de inquietud, preocupación o nerviosismo relacionada con la idea de ir al odontólogo o permanecer en el sillón de consulta.

Hombre y mujer sentados frente a un escritorio con tableta, documentos y bolígrafo; al fondo, una ventana con vegetación y una planta.
La odontóloga Anne Clemons describe la ansiedad dental como un estado de inquietud asociado al turno o al sillón de consulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que hablar con el profesional, acordar una señal para pedir una pausa y asistir con una persona de confianza pueden ayudar a transitar ese momento con mayor comodidad.

La ansiedad dental se diferencia de la fobia porque no siempre impide asistir a la consulta

La ansiedad dental es frecuente y, por lo general, menos intensa que la fobia dental, explicó. La diferencia se observa en la reacción frente al turno. Una persona con ansiedad puede sentir malestar físico o emocional y, aun así, asistir a la consulta odontológica.

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También señaló que la sudoración y las molestias estomacales leves pueden formar parte de esta experiencia. También puede haber una sensación de tensión durante las horas previas o varios días antes de la cita.

Odontólogo con lupas y guantes azules examina la boca abierta de una paciente. Se ven instrumentos dentales y una lámpara en un consultorio.
La diferencia principal entre la ansiedad y la fobia dental radica en que la primera no impide la asistencia al consultorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas manifestaciones no significan por sí solas que exista una fobia, pero muestran que anticipar la consulta puede afectar el bienestar.

No atribuyó la ansiedad a una causa única y sostuvo que reconocer qué situaciones o factores generan preocupación puede ayudar a encontrar formas de manejarla. La incomodidad puede mantenerse incluso si la persona asiste a una limpieza u otro procedimiento.

Continuar con las consultas odontológicas pese al malestar es uno de los elementos que permite diferenciar la ansiedad de una evitación más intensa.

Una mujer con expresión de dolor evidente, sentada en una camilla de hospital y agarrándose el pecho, con un profesional de la salud preparando equipo al fondo.
La identificación de los factores que provocan inquietud facilita la búsqueda de métodos para afrontar el procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar con el odontólogo y acordar pausas puede ordenar la consulta

Entre las medidas mencionadas se encuentra buscar un odontólogo de confianza y hablar sobre el malestar antes de comenzar la atención.

Esa conversación puede facilitar que el profesional conozca la preocupación de la persona y tenga en cuenta sus necesidades durante la consulta. También aclaró que esta medida no asegura que el nerviosismo desaparezca.

También sugirió acordar de antemano una señal para detener el procedimiento por un momento. Una señal de pausa permite pedir una interrupción cuando resulta necesario.

Este recurso requiere comunicación previa con el equipo odontológico y no se plantea como una solución definitiva para todos los casos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La comunicación previa con el equipo odontológico permite adecuar el desarrollo de la consulta a las necesidades del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de expresar la preocupación y de contar con una señal acordada puede dar mayor claridad a la consulta. Ambas herramientas forman parte de una preparación previa que puede hacer más llevadero el momento de recibir atención odontológica.

Una persona de confianza y el apoyo profesional son opciones cuando la ansiedad persiste

También propuso asistir al consultorio con una persona de confianza. Este acompañamiento puede sumarse a la conversación con el odontólogo y al acuerdo sobre pausas durante el procedimiento.

La compañía de una persona cercana puede ser una opción de apoyo para quienes sienten preocupación antes de la cita.

Advirtió que estas alternativas pueden no alcanzar para reducir la ansiedad y explicó que cada situación puede ser compleja y que no siempre es sencillo comprender qué provoca el malestar.

Hombre en silla dental con la boca abierta. Dos profesionales con guantes examinan sus dientes con instrumentos, uno de ellos un espejo que revela una carie.
La intervención de un profesional de la salud mental ayuda a comprender y abordar la ansiedad dental persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, las sugerencias no deben considerarse soluciones universales ni reemplazos de otra clase de apoyo cuando la preocupación continúa. En esos casos, planteó la posibilidad de conversar con un profesional de salud mental.

Ese acompañamiento puede ayudar a comprender los factores que intervienen en cada situación y a identificar estrategias para manejar la ansiedad dental. La alternativa está dirigida a quienes necesitan apoyo adicional más allá de las medidas relacionadas con la consulta.

Por último, señaló que los equipos odontológicos suelen atender a personas que llegan inquietas a sus turnos. También indicó que comunicar ese malestar puede incorporarse a la planificación de la consulta, tanto en una limpieza como en otros procedimientos.

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