Salud

8 combinaciones de alimentos que pueden sumar nutrientes y saciedad en las comidas cotidianas

Desde la zanahoria hasta el hummus, estos dúos pueden favorecer la absorción de vitaminas y minerales o prolongar la sensación de plenitud, según la dietista registrada Sarah Anzlovar

Ilustración de una mujer sentada en el suelo entre plantas, con recipientes de ensalada, zanahorias, yogur y salmón a su alrededor.
Las combinaciones estratégicas de ingredientes en comidas diarias potencian el aprovechamiento de las vitaminas y los minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una ensalada, una colación o un plato cotidiano, los ingredientes pueden aportar algo más que sabor cuando se combinan con un criterio nutricional.

Algunas mezclas pueden ayudar a aprovechar mejor ciertas vitaminas y minerales, mientras que otras reúnen fibra, proteína y grasas en preparaciones más completas.

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La dietista registrada Sarah Anzlovar reúne ocho combinaciones de alimentos con ese enfoque, citada por Verywell Health. La selección incluye opciones que buscan mejorar el aprovechamiento de nutrientes, prolongar la saciedad o acompañar el equilibrio de la microbiota intestinal.

1. Zanahoria y hummus para aprovechar mejor el betacaroteno

Las zanahorias aportan betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A y que se relaciona con la función visual. Se aprovecha mejor cuando la comida incluye una fuente de grasa.

Un frasco de vidrio con la etiqueta HUMMUS ARTESANAL, bastones de zanahoria, zanahorias enteras y un cuenco con aceite sobre un plato.
La grasa presente en el hummus facilita el aprovechamiento del betacaroteno de las zanahorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anzlovar propone acompañarlas con hummus, preparado con garbanzos, tahini y aceite de oliva. Las grasas de esta preparación pueden ayudar a que el organismo aproveche mejor el betacaroteno presente en la zanahoria.

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2. Huevos y vegetales combinan grasas con nutrientes de las verduras

La yema de huevo contiene grasa, que puede ayudar al organismo a aprovechar algunos nutrientes presentes en los vegetales. Entre ellos están los carotenoides, pigmentos de las verduras de colores intensos, y la vitamina E, que se absorben mejor cuando la comida también incluye grasas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las grasas de la yema de huevo favorecen la absorción de la vitamina E y los carotenoides de los vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anzlovar incluye los huevos con vegetales entre las combinaciones posibles. Un revuelto de verduras o un huevo añadido a un plato de cereales y vegetales son ejemplos que reúnen estos ingredientes en una misma preparación.

3. Espinaca y naranja para aprovechar mejor el hierro vegetal

La espinaca contiene hierro de origen vegetal. El organismo suele absorberlo en menor medida que el hierro que aportan las carnes y otros productos de origen animal.

Ensalada de espinaca, mandarina, hojas verdes, cítricos dulces, plato fresco, comida saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C de la naranja optimiza el aprovechamiento del hierro de origen vegetal contenido en la espinaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C puede favorecer el aprovechamiento del hierro de la espinaca cuando ambos están presentes en la misma comida, según Anzlovar. La naranja puede sumarse a una ensalada o usarse en el aderezo, al igual que el morrón rojo, las frutillas o el limón.

4. Té verde y limón pueden ayudar a aprovechar mejor sus antioxidantes

El té verde contiene un antioxidante llamado EGCG. Anzlovar señala que la vitamina C podría ayudar a mantener estable este compuesto, aunque todavía faltan estudios en seres humanos para conocer con precisión el alcance de esa interacción.

Primer plano de una taza transparente de té verde, con hojas de hierbabuena fresca y una rodaja de naranja flotando, bajo luz natural.
La vitamina C que aporta el limón contribuye a mantener estable el antioxidante EGCG del té verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón aporta vitamina C y puede complementar al té verde. La combinación es sencilla, pero la especialista evita presentar sus posibles efectos como un resultado asegurado.

5. Cúrcuma y pimienta negra favorecen la absorción de curcumina

La curcumina es uno de los compuestos de la cúrcuma y se la asocia con efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Anzlovar advierte que el organismo no la absorbe con facilidad cuando se consume por sí sola.

Dos frascos de cristal con etiquetas 'Pimienta Negra' y 'Cúrcuma' en una tabla de madera. Al lado, granos de pimienta y polvo de cúrcuma derramados.
La piperina de la pimienta negra incrementa la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pimienta negra contiene piperina, una sustancia que puede aumentar la absorción de curcumina. Por ese motivo, la especialista propone usar ambos condimentos juntos para aprovechar mejor los compuestos de la cúrcuma, sin atribuirles resultados garantizados sobre la salud.

6. Salmón y hojas verdes reúnen vitamina D y calcio

El salmón es un pescado graso y una de las fuentes de vitamina D presentes en los alimentos. Este nutriente interviene en la absorción del calcio, un mineral que forma parte de los huesos.

Un plato contiene un trozo de salmón a la plancha, brócoli, judías verdes, zanahorias, cubos de batata asada, nueces de Brasil y una rodaja de limón.
La vitamina D del salmón interviene en la absorción del calcio aportado por las verduras de hoja verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anzlovar sugiere combinarlo con verduras de hoja verde que aportan calcio, como la col rizada o la acelga china. La propuesta reúne ambos nutrientes en un mismo plato y puede integrarse a una alimentación variada orientada al cuidado de la salud ósea.

7. Yogur y banana combinan bacterias beneficiosas y fibra

Los yogures con cultivos vivos pueden aportar lactobacilos, bacterias consideradas beneficiosas para la microbiota intestinal. La microbiota es el conjunto de microorganismos que vive en el sistema digestivo.

Un plato hondo blanco lleno de crema suave de plátano y yogur, adornado con tres rodajas de plátano. La mesa de madera recibe luz natural.
Un plato hondo contiene una cremosa preparación de plátano con yogur natural, adornada con tres rodajas delgadas de plátano, servida sobre una mesa de cocina bajo luz natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banana aporta un tipo de fibra que sirve de alimento para algunas de esas bacterias. Anzlovar explica que combinar alimentos con bacterias beneficiosas y fibras que las alimentan puede acompañar el equilibrio de la microbiota.

8. Manzana y manteca de maní forman una colación más saciante

La manzana aporta carbohidratos y fibra, mientras que la manteca de maní suma proteína y grasa. Juntas, forman una colación que el organismo digiere de manera distinta a la fruta consumida por sí sola.

Tostada con crema de maní y manzana en un plato junto a un frasco de mantequilla de maní, una taza y media manzana.
La mezcla de manzana con mantequilla de maní prolonga la sensación de saciedad y ayuda a estabilizar el azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Anzlovar, esta combinación puede prolongar la sensación de saciedad y ayudar a mantener más estable el nivel de azúcar en sangre. La propuesta reúne fibra, proteína y grasa en una misma colación, sin presentar a ninguno de los alimentos como una solución aislada.

Estas combinaciones no funcionan como reglas rígidas ni reemplazan una alimentación variada. Las propuestas de Anzlovar muestran maneras sencillas de reunir nutrientes en platos y colaciones habituales, sin atribuir a un solo alimento resultados aislados sobre la salud.

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