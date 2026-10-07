Salud

Por qué cuidar los huesos desde los 20 años puede cambiar el riesgo de fracturas en la adultez

La reserva mineral se consolida en la juventud y puede reducirse sin aviso. Cómo este proceso puede ser clave en el movimiento, la nutrición. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Ilustración de un hombre que levanta una mancuerna junto a una alcancía de ladrillos con un esqueleto visible.
Un estudio longitudinal estimó que el pico de densidad mineral ósea alcanza su máximo promedio a los 26,2 años en varones y a los 24 años en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La densidad ósea suele entrar en la conversación después de una fractura o al llegar a la adultez mayor, aunque buena parte de la reserva mineral del esqueleto se consolida mucho antes.

Un estudio longitudinal publicado en Health Science Reports, que analizó a 159 participantes desde la adolescencia hasta la adultez temprana, estimó que el pico de densidad mineral ósea del cuerpo entero se alcanza, en promedio, entre los 24 y los 26 años.

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La importancia de ese período no significa que el cuidado termine allí. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos advierte que la osteoporosis puede desarrollarse cuando disminuyen la densidad y la masa de los huesos o cambian su estructura y resistencia. El organismo también la define como una enfermedad silenciosa, ya que por lo general no presenta síntomas hasta que se produce una fractura.

La salud de los huesos, por lo tanto, se vincula con un proceso que atraviesa distintas etapas. La masa mineral aumenta durante el crecimiento, alcanza un máximo en la adultez temprana y luego continúa en renovación. La edad, el estado hormonal, la alimentación, el nivel de actividad física, el tabaquismo y el consumo de alcohol aparecen entre los factores que pueden relacionarse con ese recorrido, aunque su peso varía según las condiciones de cada persona.

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Esa mirada permite distinguir entre los hábitos generales y las decisiones clínicas. El movimiento con carga y el fortalecimiento muscular forman parte de las prácticas asociadas con el cuidado del esqueleto, mientras que los antecedentes familiares, las fracturas previas, ciertas enfermedades o algunos medicamentos pueden requerir una evaluación profesional. Es por eso que la indicación de estudios, suplementos o tratamientos no puede desprenderse de una recomendación general.

La mayor acumulación de masa ósea ocurre antes de la adultez plena

Una mujer con ropa deportiva hace sentadillas sosteniendo una barra con pesas mientras un hombre la observa dentro de un gimnasio.
El entrenamiento de resistencia aislado puede atenuar la pérdida de masa ósea vinculada a la edad sin producir incrementos significativos de densidad por sí solo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de minerales presentes en el tejido de los huesos es uno de los componentes de su resistencia ósea, pero un resultado bajo no equivale por sí solo a un diagnóstico de osteoporosis. La medición y su interpretación deben considerar la edad, el sitio del cuerpo evaluado y otros antecedentes clínicos.

La revisión Understanding the importance of peak bone mass, publicada en Journal of the Pediatric Orthopaedic Society of North America, señaló que entre el 40 % y el 60 % de la masa ósea adulta se acumula durante la pubertad. El trabajo subrayó que la cantidad de hueso lograda en las primeras etapas de la vida es un determinante relevante de la salud esquelética posterior.

El mismo análisis explica que la masa ósea no permanece inmóvil después de alcanzar ese máximo. El tejido se renueva de manera constante y, con el avance de la edad, puede producirse una pérdida gradual. Asimismo, la renovación ósea es el proceso por el cual el organismo elimina tejido antiguo y forma nuevo para conservar la estructura del esqueleto.

En ese marco, las actividades que someten al cuerpo a una carga, junto con el trabajo de fuerza, se consideran estímulos para el hueso y los músculos. Sin embargo, la intensidad, el tipo de ejercicio y la progresión deben adecuarse al estado de salud, la experiencia previa y la presencia de lesiones o enfermedades.

El entrenamiento de fuerza muestra efectos modestos sobre la densidad en adultos mayores

Una mujer yace en la camilla de un densitómetro mientras una especialista utiliza una computadora con un gráfico de columna vertebral en pantalla.
El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel considera la osteoporosis como una enfermedad silenciosa porque suele manifestarse recién con una fractura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ejercicio y salud ósea cuenta con respaldo científico, aunque los resultados no habilitan a presentar una única rutina como solución universal. La revisión sistemática y metaanálisis The Effect of Resistance Training on Bone Mineral Density in Older Adults, publicada en Healthcare, reunió siete estudios con 370 adultos mayores y encontró un efecto positivo del entrenamiento de resistencia sobre la densidad mineral en la cadera y la columna.

Los autores informaron cambios promedio de 0,64 % en la cadera y de 0,62 % en la columna, con protocolos de entre 12 y 52 semanas. El alcance de esos resultados se limita a las poblaciones y programas incluidos en los estudios revisados, por lo que no permite trasladar una pauta idéntica a todas las edades ni a todas las situaciones clínicas.

La prevención de fracturas tampoco depende exclusivamente de la masa mineral. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos incluye la actividad física con carga, una alimentación con calcio y vitamina D, la moderación del alcohol y la ausencia de tabaco entre las medidas que pueden ayudar a proteger los huesos. En personas con osteoporosis u otros factores de riesgo, esas medidas pueden complementarse con decisiones médicas individuales.

Por otro lado, la densitometría ósea permite medir la densidad mineral y puede formar parte de la evaluación cuando un profesional identifica factores de riesgo. La prueba se suma al análisis clínico que evalúa el profesional de la salud, pero aporta un dato para valorar la probabilidad de fracturas y definir, si corresponde, los pasos posteriores.

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