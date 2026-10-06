Seis verduras que ayudan a moderar los picos de glucosa después de comer

Verywell Health difundió una selección de verduras no almidonadas revisada por la dietista Maggie Moon (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de las verduras en un plato puede parecer un detalle menor, pero modifica de forma directa la cantidad de fibra y carbohidratos que llegan al organismo en cada comida. Una selección elaborada por Verywell Health, revisada médicamente por la dietista registrada Maggie Moon, identificó seis opciones que comparten un rasgo clave: ayudan a sostener una respuesta más estable de la glucosa, en línea con otras estrategias para bajar el azúcar en sangre de forma natural.

La fibra presente en las verduras retrasa la digestión y modera las subidas de glucosa posteriores a la comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio detrás de la lista no apunta a un alimento milagroso, sino a una categoría concreta: las verduras no almidonadas, es decir, con menos carbohidratos que la papa, el maíz o algunas variedades de calabaza. La fibra que contienen demora la digestión y la absorción de los carbohidratos, lo que modera el aumento de glucosa que sigue a cada comida.

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Según una explicación detallada sobre los beneficios de la fibra en la salud metabólica, este nutriente no se descompone ni se absorbe de la misma manera que otros carbohidratos, por lo que no provoca los mismos picos.

El brócoli y los repollitos de Bruselas comparten su origen en las crucíferas

El brócoli encabeza la selección por su aporte de fibra y su pertenencia al grupo de las verduras crucíferas, que incluye también al repollo y la coliflor. La publicación destacó además que contiene sulforafano, un compuesto vegetal que, según cita el artículo, puede contribuir a regular los niveles de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina.

El brócoli aporta fibra y forma parte de las verduras crucíferas junto al repollo y la coliflor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los repollitos de Bruselas forman parte del mismo grupo botánico y aportan una combinación similar de fibra con bajo contenido de carbohidratos. La nota no establece una jerarquía entre ambas verduras ni sugiere que una deba reemplazar a la otra: las presenta como alternativas intercambiables dentro de la misma categoría, útiles para variar guarniciones y preparaciones al vapor, salteadas o al horno.

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Los repollitos de Bruselas combinan un bajo contenido de carbohidratos con aporte de fibra en las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio los incluye dentro de las alternativas no almidonadas de la selección. Su presencia amplía las opciones de verduras crucíferas disponibles para las comidas. El artículo no plantea que deban reemplazar a otras verduras del mismo grupo.

Las hojas verdes y los morrones completan las opciones más versátiles

Las hojas verdes oscuras, como la espinaca, la col rizada y la lechuga romana, suman fibra sin elevar de forma significativa el contenido de carbohidratos del plato. Esa combinación las vuelve aptas tanto para ensaladas crudas como para preparaciones cocidas, sin que la publicación establezca preferencias entre una variedad y otra.

Las hojas verdes oscuras como la espinaca y la col rizada aportan fibra sin elevar la cantidad de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los morrones rojos, verdes, amarillos y naranjas aportan, por su parte, una proporción alta de agua y fibra junto con pocas calorías y carbohidratos. La publicación no distingue efectos metabólicos según el color del fruto, por lo que las distintas variedades pueden alternarse sin diferencias relevantes en las preparaciones habituales.

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Los morrones de diferentes colores contienen agua y fibra junto a un nivel reducido de calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La okra libera mucílago, una sustancia que retrasa la absorción de azúcar

La okra, conocida también como quimbombó en varios países de la región, suma a su aporte de fibra, calcio y vitaminas C y K un componente que la distingue del resto de la lista: los polisacáridos.

Al cocinarse, este vegetal libera mucílago, una sustancia de consistencia gelatinosa que, según explicó la publicación, puede demorar la absorción del azúcar en el aparato digestivo. Esa propiedad llevó a varios estudios científicos a analizar la relación entre el consumo de okra y el control glucémico.

La okra libera mucílago durante la cocción, una sustancia que ayuda a limitar los aumentos de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en 2026 en Phytotherapy Research encontró que la suplementación con okra redujo de forma significativa la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes tipo 2, aunque no halló el mismo efecto sobre los niveles de insulina ni sobre la resistencia a la insulina medida con el índice HOMA-IR.

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Esa diferencia explica por qué la publicación describe a los polisacáridos como un componente “estudiado por su posible relación” con la glucosa, en lugar de presentarlos como un efecto comprobado en todos los aspectos metabólicos.

Los alcauciles aportan fibra soluble con función prebiótica

Los alcauciles, también llamados alcachofas, se diferencian del resto de la lista por su contenido de fibra soluble, que durante la digestión forma una sustancia similar a un gel y puede demorar el paso de los alimentos por el tracto digestivo. Ese mecanismo favorece una respuesta más estable de la glucosa después de las comidas.

Los alcauciles aportan fibra prebiótica que no se digiere y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también mencionó la fibra prebiótica presente en los alcauciles, un tipo de carbohidrato que el organismo no digiere y que sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. La nota vinculó esa característica con una digestión más lenta, sin presentar a esta verdura como un recurso terapéutico independiente ni como sustituto de un tratamiento médico.

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La proporción del plato importa tanto como la variedad elegida

Moon recomendó que, cuando sea posible, la mitad del plato esté compuesta por verduras no almidonadas, como referencia visual para ordenar las comidas sin necesidad de contar calorías ni gramos de manera estricta.

La especialista señaló además que las versiones congeladas o en conserva pueden incorporarse sin inconvenientes, siempre que no contengan cantidades elevadas de sodio, grasa o azúcares añadidos.

Esta pauta no reemplaza la orientación de un profesional de la salud en casos de diabetes o prediabetes diagnosticada, pero funciona como un criterio general aplicable a la alimentación cotidiana de cualquier persona interesada en moderar los picos de glucosa después de cada comida.

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