El sobreentrenamiento aparece cuando la falta de descanso entre prácticas y partidos impide la adaptación del organismo a la exigencia deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El deporte forma parte de una vida activa durante la infancia y puede contribuir al desarrollo físico cuando las prácticas, los descansos y las competencias se ajustan a la edad y al proceso de crecimiento de cada chico. La prevención de lesiones, el descanso suficiente y la detección temprana de molestias son aspectos centrales para que esa participación sea segura.

Sin embargo, el aumento de los entrenamientos durante todo el año, la competencia frecuente y la especialización en una sola disciplina pueden elevar las exigencias sobre un cuerpo que todavía se desarrolla. La carga no depende solo de las horas de actividad, sino también de la intensidad, la repetición de movimientos y el tiempo disponible para la recuperación.

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Según indicó Adam Annaccone, profesor clínico asociado de Kinesiología en la Universidad de Texas en Arlington, en un artículo en The Conversation, una mayor cantidad de entrenamiento no asegura una mejor evolución deportiva. La fatiga persistente, el dolor, las alteraciones del sueño y la pérdida de entusiasmo pueden indicar que las demandas de una práctica ya no guardan equilibrio con la recuperación necesaria.

Cuando el entrenamiento supera la capacidad de recuperación en niños

La intensidad excesiva en los deportes infantiles puede no manifestarse de inmediato con una lesión visible. La fatiga que no se resuelve, la caída del rendimiento, alteraciones del sueño y la pérdida de entusiasmo por entrenar o competir son señales que ameritan atención, de acuerdo con el análisis publicado por The Conversation. El dolor persistente o que aumenta, en cambio, justifica una evaluación médica.

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Las lesiones por sobreuso representan la mitad de los problemas físicos en deportistas jóvenes y aumentan si la práctica semanal supera la edad del atleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobreentrenamiento describe la acumulación de exigencias físicas y mentales cuando no hay descanso suficiente entre prácticas, partidos y competencias. Johns Hopkins Medicine explica que, en un programa adecuado, el esfuerzo genera cansancio temporal y el organismo se adapta tras la recuperación. Cuando esa pausa no alcanza, pueden aparecer fatiga, cambios de ánimo y una disminución del rendimiento.

La especialización deportiva temprana es uno de los factores que pueden elevar esas demandas. La institución sanitaria la define como la dedicación deliberada a un único deporte, en detrimento de otras actividades. Se considera temprana cuando comienza antes de la pubertad y suele incluir práctica durante más de ocho meses al año, una disciplina principal y el abandono de otros deportes.

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El doctor Jay Lee, especialista en cirugía ortopédica pediátrica y medicina deportiva de la entidad, indicó que la especialización puede responder al interés genuino del joven atleta, pero también a presiones vinculadas con la competitividad, las becas o el deseo de complacer a adultos y compañeros. El experto señala que especializarse temprano no constituye un requisito para alcanzar un nivel deportivo alto.

Las lesiones por sobreuso se producen de manera gradual por la repetición de un mismo movimiento, como lanzar, saltar o correr. Johns Hopkins Medicine estima que representan la mitad de las lesiones en los deportes juveniles. El riesgo aumenta cuando un chico practica más de 16 horas semanales o dedica al deporte más horas que su edad, como más de 11 horas por semana en el caso de un niño de 11 años.

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El doctor Kristofer Jones, cirujano ortopédico de la Universidad de California (UCLA Health) y médico jefe de Los Angeles Lakers, vinculó la especialización con un aumento de lesiones musculoesqueléticas por microtraumatismos repetitivos. Según explicó en la institución educativa, la literatura científica muestra una relación entre el volumen y la intensidad del entrenamiento y el riesgo de lesión, sobre todo durante la adolescencia, cuando el cuerpo atraviesa cambios propios del crecimiento.

La falta de motivación también merece consideración. Annaccone señaló que la continuidad deportiva está vinculada con el disfrute y que los jóvenes valoran la mejora, el esfuerzo y el tiempo compartido con compañeros. La conversación posterior a un partido o entrenamiento puede ayudar a conocer cómo transita esa experiencia cada chico, sin convertir cada traslado en una evaluación de rendimiento.

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La fatiga persistente, las alteraciones del sueño y la pérdida de entusiasmo advierten un desbalance entre el entrenamiento físico y la recuperación en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso, la variedad y la seguridad reducen riesgos

La prevención de lesiones empieza con una planificación que incluya descansos semanales y períodos de pausa al terminar una temporada. Johns Hopkins Medicine recomienda que quienes se especializan en un deporte tengan al menos dos días por semana sin entrenamientos ni competencias y no practiquen una única disciplina organizada durante más de ocho meses al año.

La misma institución aconseja retrasar la especialización hasta la adolescencia tardía, alrededor de los 15 o 16 años, siempre que las circunstancias deportivas lo permitan. La actividad física variada permite incorporar movimientos como correr, trepar, saltar y jugar en distintos contextos. Según Annaccone, el Comité Olímpico Internacional recomienda experiencias diversas y entrenamientos adecuados para cada edad, incluso en chicos que más adelante puedan concentrarse en una disciplina.

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La prevención también requiere supervisar las condiciones en las que se desarrolla la práctica. Johns Hopkins Medicine indica que el equipamiento y la indumentaria deben ser adecuados para cada deporte, que el espacio de juego debe ser seguro y que los equipos deberían reunir a chicos con niveles similares de tamaño, habilidad y madurez física y emocional. También señala la importancia de una supervisión adulta que haga cumplir las normas de seguridad y de una hidratación suficiente antes, durante y después de la actividad.

En los deportes de contacto, la observación debe incluir los signos de conmoción cerebral. El doctor Thomas McAllister, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, explicó que una conmoción puede causar confusión, problemas de equilibrio, náuseas y otros síntomas que, en ocasiones, aparecen horas después del impacto. Ante una sospecha, sostuvo que corresponde retirar al joven de la actividad y priorizar la evaluación profesional.

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La práctica deportiva puede seguir siendo un espacio de bienestar cuando el rendimiento no desplaza el descanso, la seguridad ni el interés del chico por continuar. La información de las instituciones consultadas coincide en que los adultos involucrados pueden revisar cargas, períodos de recuperación, técnicas y señales físicas o emocionales para sostener una participación acorde con cada etapa de desarrollo.