Salud

Por qué aumentan las posibilidades de tropezar con los años y cómo evitarlo

La fuerza muscular, la estabilidad y la respuesta frente a obstáculos forman parte de una estrategia preventiva que requiere ejercicios adaptados y evaluación médica ante señales de alarma

Un hombre mayor sube una escalera de madera sujetándose del pasamanos, con círculos rojos en el tobillo, la rodilla y la cadera.
Las caídas en los adultos mayores responden a factores como la visión, el calzado, los medicamentos y el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mantener la estabilidad al caminar no depende solo de avanzar con seguridad. También requiere que el cuerpo pueda levantar el pie, responder ante una superficie irregular y recuperar el equilibrio cuando aparece un resbalón o un obstáculo inesperado. Con el paso de los años, estas respuestas pueden volverse menos ágiles.

Prestar atención a la fuerza de las piernas, al equilibrio y a la forma de caminar puede ayudar a sostener la movilidad cotidiana. Las caídas no responden a una causa única, ya que intervienen desde los medicamentos y la visión hasta el calzado, el entorno y ciertas condiciones de salud.

PUBLICIDAD

La marcha y el control del equilibrio cambian con la edad, pero la investigación señala que hay capacidades que pueden trabajarse. De acuerdo con expertos, caminar puede demandar más energía después de la séptima década y esto se vincula con una movilidad más limitada.

Por qué aumentan las probabilidades de tropezar con el paso de los años

Caminar requiere coordinar músculos, articulaciones, sentidos y sistema nervioso. Un informe del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento indicó que, en adultos mayores, suele producirse un cambio en la estrategia de marcha: el tobillo aporta menos potencia en el impulso y la cadera asume una mayor parte del esfuerzo.

Esa modificación puede volver menos eficiente el desplazamiento. Según el reporte de la entidad estadounidense, las personas mayores suelen dar pasos más cortos, reducen el movimiento de ciertas articulaciones y pasan más tiempo con ambos pies apoyados en el suelo. Estas adaptaciones no son iguales para todas las personas y pueden estar influidas por la actividad física habitual, el estado de salud y la velocidad de marcha.

PUBLICIDAD

Un hombre mayor camina por el pasillo de una casa mientras se apoya en un pasamanos de madera instalado en la pared.
La menor distancia entre la punta del pie y el suelo durante la caminata eleva el riesgo de tropiezos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante es la altura mínima entre los dedos del pie y el suelo, una medida que describe cuán cerca pasa el pie de la superficie durante la fase de balanceo. Un estudio publicado en Frontiers in Public Health señaló que una menor distancia incrementa la posibilidad de que el pie toque el suelo o un obstáculo y desencadene un tropiezo.

En tanto, una investigación de PLOS One añadió que, frente a perturbaciones similares a un resbalón, los adultos mayores evaluados aumentaron esa distancia menos que los adultos jóvenes. El estudio observó también menor flexión de rodilla en los participantes mayores durante esa reacción, un patrón que puede reducir el margen para realizar correcciones rápidas antes de apoyar el pie.

Qué ejercicios hacer para evitarlo

Las recomendaciones no son idénticas para todas las personas. Las directrices mundiales sobre caídas publicadas en la investigación de Age and Ageing recomiendan programas individualizados que combinen ejercicios funcionales, desafío del equilibrio y progresión de la intensidad. También establecen que, para prevenir caídas, las sesiones deberían realizarse tres o más veces por semana durante al menos 12 semanas.

Los siguientes movimientos forman parte de los ejercicios funcionales mencionados por los autores y deben adecuarse a la capacidad, los antecedentes de salud y el nivel de seguridad de cada persona:

  • Sentarse y levantarse de una silla. Las guías mundiales incluyen este movimiento entre los ejercicios funcionales porque trabaja la fuerza de las piernas y una transición frecuente de la vida diaria. La altura de la silla y el apoyo necesario pueden ajustarse según la capacidad funcional.
  • Subir y bajar escalones. El mismo documento recomienda incorporar tareas que desafíen el equilibrio en actividades habituales, como subir escalones. Este ejercicio requiere una superficie estable y, si corresponde, el uso de baranda o supervisión profesional.
  • Caminar hacia adelante y hacia atrás. La información sobre actividad física para adultos mayores del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos incluye caminar hacia atrás entre las prácticas orientadas a trabajar el equilibrio. Esta variante exige un entorno despejado y seguro.
  • Mantenerse sobre una pierna. La entidad gubernamental estadounidense menciona el apoyo unipodal como una actividad de equilibrio. Puede realizarse cerca de una superficie firme que permita sostenerse si hace falta.
  • Ejercicios de fuerza con bandas o peso corporal. La guía del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos propone actividades con bandas de resistencia o ejercicios que usen el peso corporal para fortalecer los principales grupos musculares. La revisión de Geriatric Nursing indicó que los programas que combinan fuerza, resistencia y ejercicios de equilibrio se asociaron con una reducción de caídas.
Primer plano de una persona sentada, realizando ejercicios de tobillo y dedos descalzos sobre colchoneta gris. Se observan pies, manos, zapatos y medias en una mesa.
Los programas para prevenir caídas integran ejercicios de fuerza y equilibrio durante tres o más sesiones semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática de Frontiers in Public Health remarcó que los programas multicomponente, que integran fuerza, equilibrio y otros ejercicios, mejoraron movilidad, equilibrio y fuerza de las extremidades inferiores en adultos mayores que viven en la comunidad. El trabajo no plantea que una modalidad aislada resuelva todos los riesgos de caída.

Qué músculos ayudan a evitar los tropiezos

El músculo tibial anterior, ubicado en la parte delantera de la pierna, participa en la dorsiflexión del tobillo, es decir, en levantar el pie hacia la pierna. El estudio de Frontiers in Public Health que analizó la distancia entre los dedos y el suelo encontró que fue el músculo con mayor activación durante la fase de balanceo entre los evaluados.

Ese resultado ayuda a explicar por qué la fuerza y el control del tobillo son relevantes al caminar. Sin embargo, una revisión de Physical Therapy and Rehabilitation Journal advirtió que la prueba disponible sobre ejercicios específicos de pie y tobillo tiene calidad baja o muy baja. El metaanálisis encontró mejoras en la fuerza de flexión plantar, la flexibilidad del tobillo y el equilibrio con los ojos abiertos, aunque no demostró una reducción de caídas.

La rodilla también cumple una función relevante. El estudio de PLOS One observó que, ante resbalones inducidos en una cinta de correr, los adultos mayores mostraron menos flexión de rodilla que los jóvenes. Según los autores, los músculos que contribuyen a esa flexión podrían ser un objetivo de entrenamiento para aumentar la elevación del pie en situaciones de inestabilidad.

Una mujer mayor de cabello gris se sienta en un sillón junto a una ventana con gotas de lluvia, agarrándose la rodilla con una expresión de dolor.
La respuesta del cuerpo frente a un resbalón pierde agilidad debido a una menor flexión de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un médico

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda informar al médico si se produjo una caída, incluso cuando no hubo dolor. Estos episodios pueden alertar sobre cambios en la visión, efectos de medicamentos, problemas de presión arterial, alteraciones del equilibrio u otras condiciones que requieren evaluación.

Las directrices de Age and Ageing aconsejan que los profesionales pregunten de forma periódica por caídas, mareos, inestabilidad al caminar y preocupación por volver a caerse. También recomiendan una evaluación multifactorial en quienes tuvieron caídas reiteradas, una caída con lesión, dificultad para levantarse del suelo o señales de fragilidad.

La consulta resulta especialmente importante cuando aparecen tropiezos frecuentes, debilidad nueva, dolor en los pies, mareos al ponerse de pie o cambios notorios en la velocidad de marcha. La valoración puede incluir revisión de medicación, visión, audición, estado cardiovascular, calzado, condiciones del hogar y, cuando corresponde, una derivación a fisioterapia u otros especialistas.

Temas Relacionados

Adultos mayoresEjerciciosEntrenamientoMasa muscularBeneficios para la saludNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio internacional alerta por el aumento de casos de cáncer entre menores de 50 años

Un análisis del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer detectó subas significativas en distintos tumores de aparición temprana en varios países. Los investigadores abrieron interrogantes sobre la importancia de los hábitos, ambiente y acceso a controles médicos

Un estudio internacional alerta por el aumento de casos de cáncer entre menores de 50 años

Qué ocurre en el cuerpo tras comer ultraprocesados, según un nuevo estudio

Un ensayo aleatorizado publicado en Nature Metabolism comparó comidas ultraprocesadas y no ultraprocesadas, y detectó diferencias en la respuesta de la insulina, el uso de energía y circuitos cerebrales vinculados con la valoración de los alimentos

Qué ocurre en el cuerpo tras comer ultraprocesados, según un nuevo estudio

Un estudio científico reveló qué cambio en la rutina diaria reduce la ansiedad y fortalece el desarrollo cerebral en adolescentes

Una investigación difundida en la revista JAMA Network Open analizó durante un año a más de 5.500 chicos de 11 y 12 años en Estados Unidos. Los hallazgos confirmaron que adoptar una práctica muy accesible genera transformaciones clave

Un estudio científico reveló qué cambio en la rutina diaria reduce la ansiedad y fortalece el desarrollo cerebral en adolescentes

7 ejercicios para la ciática, cómo hacerlos y qué señales indican cuándo detenerse y consultar

Una fisioterapeuta describe posturas suaves de espalda y cadera, con pautas de duración, repeticiones y advertencias ante dolor intenso, debilidad o pérdida de sensibilidad

7 ejercicios para la ciática, cómo hacerlos y qué señales indican cuándo detenerse y consultar

Menopausia: por qué aparecen los sofocos, qué ayuda a mejorarlos y cuándo consultar a un médico

El descenso del estrógeno durante esta etapa altera la forma en que el cuerpo regula el calor, lo que puede generar episodios de enrojecimiento, sudoración y una posterior sensación de frío. Qué tener en cuenta

Menopausia: por qué aparecen los sofocos, qué ayuda a mejorarlos y cuándo consultar a un médico

DEPORTES

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de una figura de la F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

“Llegó el momento”: el mensaje de Lionel Messi previo a su despedida de la selección argentina contra Benín

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el GP de Singapur de la F1: todo lo que hay que saber

Historia oculta: la camiseta de la Selección con la bandera argentina que había sido aprobada para el Mundial 90 y nunca se usó

TELESHOW

César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

La frase sobre Luck Ra que molestó a La Joaqui adelante de Tiago PZK: “Hay que respetar a mi pareja”

Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

INFOBAE AMÉRICA

Claudia Magaly Munguía Mayorga sigue sin contacto con su familia tras su detención en Nicaragua

Claudia Magaly Munguía Mayorga sigue sin contacto con su familia tras su detención en Nicaragua

J.P. Morgan estima que las negociaciones para reactivar Cobre Panamá podrían extenderse hasta 2027

El enigma de un hueso de 1883 reescribe la historia de la ballena jorobada

Asambleas médicas en Honduras cumplen quinta semana y generan críticas por impacto en atención hospitalaria

El diario íntimo del papa Francisco revela su pensamiento más profundo: tres décadas de reflexiones que llegan a 94 países en noviembre