Salud

Tres problemas de salud que pueden causar caída del cabello en mujeres

Los cambios persistentes o repentinos en el pelo pueden requerir una evaluación médica. Especialistas explican qué señales conviene observar y qué estudios ayudan a orientar el diagnóstico

Una mujer de perfil sostiene un cepillo de pelo frente a un espejo sobre un tocador con un peine, un frasco y ramas con raíces de fondo.
Los factores hereditarios, los cambios hormonales, el estrés físico y los déficits nutricionales figuran entre las causas de la caída del cabello en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La caída del cabello puede ser una preocupación estética, pero también puede coincidir con alteraciones que requieren una evaluación de salud. La pérdida capilar en mujeres puede estar asociada con problemas de la tiroides, el síndrome de ovario poliquístico o una deficiencia de hierro, aunque existen otras causas posibles y cada cuadro exige una valoración particular.

La herencia, los cambios hormonales, las enfermedades, los déficits nutricionales y el estrés físico forman parte de los factores que pueden influir en el cabello. De acuerdo con un artículo de The Washington Post, identificar la causa de fondo puede ayudar a frenar o incluso revertir algunos tipos de caída.

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La Mayo Clinic, institución médica de Estados Unidos, también indica que la pérdida capilar puede ser temporal o permanente y estar relacionada con cambios hormonales o condiciones médicas.

El dato cobra relevancia porque un adelgazamiento persistente, que se acelera o aparece junto con otros cambios, no permite sacar conclusiones por la apariencia del pelo. La Academia Estadounidense de Dermatología sostiene que el diagnóstico empieza por determinar la causa y puede requerir una revisión del cuero cabelludo, los antecedentes clínicos y, cuando corresponde, estudios de sangre.

Hipotiroidismo e hipertiroidismo

Una mujer sostiene su cabello con las dos manos para mirar el cuero cabelludo frente al espejo de un baño.
La Academia Estadounidense de Dermatología sostiene que el diagnóstico de la pérdida capilar requiere la revisión de antecedentes clínicos, del cuero cabelludo y análisis de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tiroides produce hormonas que participan en múltiples funciones del organismo. Cuando su actividad es menor o mayor de lo esperado, pueden aparecer cambios que incluyen el afinamiento o la caída del cabello. La Academia Estadounidense de Dermatología informa que algunas personas con enfermedad tiroidea notan que el pelo sale en mechones al cepillarse.

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La información disponible no permite atribuir toda caída de cabello a un trastorno de la tiroides. The Washington Post incluyó los cambios hormonales y las enfermedades entre los factores que pueden estar asociados con la pérdida capilar femenina. Por eso, la presencia de este signo requiere una evaluación que distinga entre las distintas causas posibles.

La Academia Estadounidense de Dermatología señala que tratar la enfermedad tiroidea puede revertir la caída vinculada con ese problema. La entidad también explica que, si el especialista sospecha que detrás de la pérdida capilar hay una enfermedad, un desequilibrio hormonal o una deficiencia, puede solicitar análisis de sangre o una biopsia del cuero cabelludo.

La Mayo Clinic recomienda consultar ante una caída súbita, en parches o más abundante de lo habitual durante el lavado o el peinado, ya que esos cambios pueden indicar una condición médica que necesita tratamiento. Esa advertencia no supone un diagnóstico, pero establece la importancia de examinar la causa antes de optar por productos o tratamientos capilares.

Síndrome de ovario poliquístico y deficiencia de hierro

Una médica con bata blanca y guantes utiliza un dermatoscopio para examinar la cabeza de una mujer en un consultorio.
Las alteraciones en la glándula tiroides provocan cambios en la producción hormonal que pueden causar el afinamiento o la pérdida de cabello en mechones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de ovario poliquístico es una condición vinculada con cambios hormonales. La Mayo Clinic indica que puede incluir actividad elevada de andrógenos, un grupo de hormonas presente en todas las personas. Entre sus manifestaciones puede figurar la pérdida de cabello en el cuero cabelludo con un patrón similar al masculino.

Los andrógenos pueden influir en el crecimiento del vello y en el pelo del cuero cabelludo. Según la Mayo Clinic, el síndrome también puede acompañarse de períodos menstruales irregulares, crecimiento de vello en cara o cuerpo, acné o dificultades para lograr un embarazo. La presencia de uno o varios de esos signos no confirma por sí sola el diagnóstico.

La Academia Estadounidense de Dermatología señala que un desequilibrio hormonal puede causar adelgazamiento o caída del cabello y menciona al síndrome de ovario poliquístico como una causa frecuente de ese desajuste. La entidad precisa que el tratamiento puede ayudar, aunque no presenta una única respuesta para todos los casos.

Un estudio publicado en PubMed Central analizó 155 casos de alopecia femenina y describió causas diversas, entre ellas las deficiencias nutricionales y las enfermedades tiroideas. La deficiencia de hierro fue el hallazgo más frecuente dentro de la muestra y, en algunos casos, se relacionó con antecedentes ginecológicos, obstétricos, digestivos o restricciones alimentarias.

Sin embargo, estos resultados corresponden a la población estudiada y no permiten establecer por sí solos el origen de la caída del cabello en cada persona, por lo que la falta de hierro debe confirmarse mediante una evaluación clínica.

La Academia Estadounidense de Dermatología indica que, si un análisis confirma niveles insuficientes de hierro, biotina o zinc, el especialista puede recomendar un suplemento. La misma entidad advierte que esos productos deben utilizarse cuando existe una deficiencia comprobada, ya que un exceso de hierro puede resultar perjudicial. Por esa razón, el abordaje depende del diagnóstico y no de la caída capilar considerada de forma aislada.

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