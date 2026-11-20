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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio sugiere que las autoridades sanitarias podrían estar exagerando la protección que ofrece la vacuna anual contra la gripe. No obstante, los investigadores aclararon que eso no significa que las personas deban dejar de vacunarse.

Según investigadores de la Universidad de Maryland, el nuevo análisis confirmó que la vacuna contra la gripe ofrece menos protección contra la infección que la eficacia del 40-60% que suele citarse.

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También señalaron que, dentro de unas cuantas temporadas, la vacuna podría ni siquiera coincidir con las cepas del virus circulante.

«Aunque el intervalo del 40-60% podría describir algunas temporadas, no refleja adecuadamente la variabilidad que observamos a lo largo del tiempo», afirmó el Dr. Justin Ortiz, autor principal del estudio e investigador del Centro para el Desarrollo de Vacunas y la Salud Global de la universidad.

El reto, explicó, consiste en «comunicar esa incertidumbre sin perder de vista los importantes beneficios de la vacunación».

Los hallazgos se publicaron recientemente en JAMA Network Open.

En el estudio, el equipo de Ortiz examinó las estimaciones de eficacia de la vacuna contra la gripe al final de cada temporada, desde la temporada de 2004-2005 hasta la de 2023-2024. También analizó si la vacuna de cada temporada coincidía con las cepas de gripe circulantes.

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El equipo descubrió que las vacunas contra la gripe tenían una mediana de eficacia del 39,5% para prevenir la infección. Los investigadores señalaron que esa cifra está por debajo del intervalo de eficacia del 40-60% que suelen citar las autoridades de salud pública y los medios de comunicación. (La mediana significa que en algunos años la protección fue mayor y en otros, menor).

Los investigadores explicaron que las estimaciones más altas de eficacia suelen basarse en la suposición de que la vacuna contra la gripe coincide bien con las cepas circulantes del virus. No obstante, el estudio reveló que a menudo no era así: en 11 de las 18 temporadas analizadas, las vacunas no coincidieron con las cepas circulantes.

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Nada de esto significa que las vacunas contra la gripe sean inútiles. El equipo de Ortiz subrayó que siguen siendo el medio más eficaz de que disponen los estadounidenses para prevenir la influenza, que causa entre 6.300 y 52.000 muertes al año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Además, este año la gripe está propagándose antes de lo habitual y ya ha causado 2.100 muertes en lo que va de temporada.

Los CDC calculan que, durante la temporada de gripe de 2023-2024, la vacunación salvó 7.900 vidas. También evitó 120.000 hospitalizaciones asociadas a la gripe y 9,8 millones de casos de la enfermedad.

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Se espera que los nuevos datos impulsen la investigación para mejorar las vacunas contra la gripe y lograr que ofrezcan una protección más amplia frente a un virus que muta constantemente.

«El mensaje es claro: por el momento, las vacunas anuales contra la gripe siguen siendo nuestra mejor opción mientras continuamos desarrollando vacunas que ofrezcan una protección más predecible y duradera», afirmó el Dr. Matthew Wolpert, autor principal del estudio y médico residente de medicina interna del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Más información

Consulte más información sobre cómo reducir su riesgo de contraer la gripe en la Asociación Americana del Corazón.

FUENTES: Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, comunicado de prensa, 16 de noviembre de 2026; JAMA Network Open, 10 de noviembre de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 25 de febrero de 2026 y 22 de noviembre de 2024.

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