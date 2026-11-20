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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los rastros de una proteína cerebral presentes en la sangre permitirán, pronto, desarrollar una prueba diagnóstica de la encefalopatía traumática crónica (ETC) mientras la persona aún está viva.

La ETC es una enfermedad cerebral degenerativa conocida sobre todo por afectar a jugadores de fútbol americano.

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En la actualidad, la ETC solo puede diagnosticarse a través de una autopsia tras la muerte. Un estudio reciente basado en autopsias encontró que casi el 75% de los exjugadores fallecidos de la National Football League (NFL) habían padecido ETC.

La enfermedad se asocia a lesiones en la cabeza de repetición y puede provocar deterioro cognitivo, cambios de comportamiento, alteraciones del estado de ánimo y demencia.

Un análisis de sangre capaz de detectar la ETC mientras los jugadores siguen vivos podría «cambiar las reglas del juego», afirmó Michael Alosco, coautor principal del estudio y codirector de investigación clínica del Centro de ETC de la Universidad de Boston.

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La prueba todavía no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

«Aunque todavía estamos en la fase de descubrimiento y la muestra [del estudio] es pequeña, si futuros estudios validan estos hallazgos, este análisis de sangre nos permitirá detectar la ETC con un alto grado de precisión y abrirá las puertas a ensayos clínicos y tratamientos», afirmó Alosco en un comunicado de prensa de la universidad.

Su equipo publicó los hallazgos el 19 de noviembre en JAMA.

Los investigadores basaron sus hallazgos en análisis de sangre realizados a 21 exjugadores de fútbol americano mientras seguían con vida. Todos habían donado sus cerebros a la investigación y, en 18 de ellos, los exámenes cerebrales revelaron la presencia de ETC.

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La prueba sanguínea está diseñada para detectar rastros de una proteína cerebral denominada eMTBR-tau. Ya se sabe que esta proteína favorece la formación de «ovillos» de tau en el cerebro de las personas con enfermedad de Alzheimer.

Dieciéis de los 18 jugadores fallecidos cuyas autopsias mostraron signos de ETC presentaban la enfermedad en fase avanzada y 2 en fase inicial.

Los análisis de sangre mostraron niveles elevados de eMTBR-tau en jugadores con ETC avanzada, pero no en aquellos con ETC en fase inicial, así como tampoco etren quienes no tenían la enfermedad, señalaron los investigadores.

El equipo de Alosco indicó que algunos de los jugadores fallecidos nunca habían jugado a nivel profesional, solo en la escuela secundaria o en la universidad. Aun así, la mayoría de los jugadores universitarios tenían ETC avanzada, al igual que 1 de los 2 hombres que solo habían jugado durante la escuela secundaria.

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La investigación mostró que 5 de los jugadores con ETC también habían sido diagnosticados de enfermedad de Alzheimer y que los niveles sanguíneos de eMTBR-tau eran más altos entre quienes padecían ambas enfermedades.

«Contar con análisis de sangre que determinen con precisión la enfermedad subyacente, y cuyo uso ya está aprobado, ha revolucionado la forma de diagnosticar a los pacientes y, ahora, diseñamos ensayos terapéuticos para combatir la enfermedad de Alzheimer», señaló Nicholas Ashton, coautor principal del estudio y director sénior del Programa de Biomarcadores en Fluidos de Banner Health. «Con este nuevo estudio, somos optimistas y creemos que sucederá lo mismo con la ETC».

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En un artículo publicado el 16 de noviembre en JAMA, un segundo equipo comunicó resultados similares en otro estudio sobre los niveles sanguíneos de eMTBR-tau243, otro posible marcador de la ETC.

«Estamos ilusionados con los hallazgos de ambos estudios», afirmó Annalise Miner, estudiante de doctorado en neurociencia conductual que trabaja en el laboratorio de Alosco y participó como coautora en el nuevo estudio.

En el comunicado de prensa, Miner advirtió que «es importante que el público sepa que el análisis de sangre aún no ha sido aprobado por la FDA, que tampoco está disponible para el público y que no debe utilizarse ni intentarse utilizar para tomar decisiones diagnósticas sobre la ETC hasta que concluyan los estudios de validación».

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Entre tanto, el equipo de investigación recomendó que cualquier persona preocupada por su riesgo de ETC considere someterse a una evaluación por un especialista en enfermedades neurodegenerativas.

El nuevo estudio recibió financiación del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) y del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA).

Más información

Consulte más información sobre la ETC en la American Brain Foundation.

FUENTE: Universidad de Boston, comunicado de prensa, 19 de noviembre de 2026.