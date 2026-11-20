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VIERNES, 20 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Cada calada de un cigarrillo podría reducir las probabilidades de tener un hijo, tanto en mujeres como en hombres, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe reciente.

En las mujeres, fumar aumenta en un 40% el riesgo de infertilidad, según el informe.

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El humo del tabaco también perjudica las posibilidades de los hombres de ser padres. Los datos revelaron que los fumadores tienen más probabilidades de presentar disfunción eréctil, problemas de eyaculación, ausencia de espermatozoides en el semen, movilidad deficiente de los espermatozoides y alteraciones de su forma.

«Nuestro mensaje para todas las personas que planean un embarazo es: "Dejen de fumar, mejoren su salud y también su salud reproductiva"», afirmó la Dra. Kerstin Schotte, funcionaria médica de la Iniciativa Liberarse del Tabaco de la OMS.

Alrededor del 9% de los hombres y del 11% de las mujeres estadounidenses tienen problemas de infertilidad, según los Institutos Nacionales de la Salud.

El informe de la OMS definió la infertilidad como la imposibilidad de lograr un embarazo después de un año o más de relaciones sexuales sin protección.

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Los autores del informe examinaron datos recopilados durante décadas en todo el mundo y encontraron que incluso respirar humo de segunda mano podría reducir las probabilidades de tener un hijo.

En el caso de las parejas que han recurrido a tratamientos de fertilidad para quedarse embarazadas, los datos de 21 estudios mostraron menos embarazos y nacimientos de bebés vivos tras la fecundación in vitro (FIV) cuando uno de los miembros de la pareja fumaba. Los datos sugirieron que fumar podría reducir a la mitad las probabilidades de lograr un embarazo exitoso.

El problema podría no limitarse a los cigarrillos: están surgiendo datos sobre el uso de cigarrillos electrónicos, pipas de agua y tabaco sin humo que podrían demostrar sus efectos negativos sobre la fertilidad, indicó la OMS.

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La OMS recomienda a los médicos hablar con sus pacientes sobre los posibles efectos perjudiciales del tabaquismo en la fertilidad y aconsejarles a quienes fuman y desean tener un hijo que utilicen todos los métodos a su disposición avalados por la evidencia científica para dejar de fumar.

Nunca es demasiado tarde para dejarlo: los datos revelan que las mujeres que dejaron de fumar tenían un 25% menos de probabilidades de sufrir infertilidad que las que seguían haciéndolo.

## Más información

Consulte los consejos para dejar de fumar en Smokefree.gov.

FUENTE: Organización Mundial de la Salud, comunicado de prensa, 8 de septiembre de 2026.