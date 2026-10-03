Salud

Qué alimentos aportan zinc y qué relación tiene el mineral con la salud ocular

Mariscos, carnes, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos y cereales figuran entre sus principales fuentes. Especialistas aclaran qué papel tiene en la visión y por qué los suplementos no deben utilizarse sin indicación profesional

Un ojo gigante con babero sostiene cubiertos ante un plato con ostras, un corte de carne, legumbres y frutos secos sobre una mesa.
El zinc participa en funciones biológicas vinculadas con la salud de la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ostras, carnes, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos comparten un nutriente que también cumple funciones en la salud de los ojos: el zinc. Este mineral participa en el mantenimiento de la retina, el tejido sensible a la luz que permite transformar la información visual en señales que llegan al cerebro.

Dentro de esa estructura se encuentra la mácula, una zona fundamental para distinguir detalles y conservar la visión central. Por eso, el aporte de determinados nutrientes forma parte de las recomendaciones generales sobre salud ocular, aunque la alimentación no reemplaza los controles oftalmológicos, los diagnósticos ni los tratamientos cuando existe una afección.

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El National Eye Institute de Estados Unidos explica que la degeneración macular asociada a la edad afecta precisamente esa zona y puede comprometer la capacidad de observar detalles con claridad. La institución distingue, sin embargo, entre una dieta variada y las fórmulas específicas de vitaminas y minerales utilizadas en determinados cuadros clínicos, que requieren evaluación profesional.

El zinc puede incorporarse mediante alimentos muy diferentes, desde mariscos y carnes hasta lácteos, huevos, legumbres, frutos secos y cereales. Esa variedad permite cubrir su aporte dentro de distintos patrones de alimentación sin depender de un único producto, según MedlinePlus.

Además, el cuidado nutricional de la vista no se limita a este mineral. Vitaminas, carotenoides y ácidos grasos también intervienen en distintos procesos del organismo, por lo que las recomendaciones ponen el foco en una alimentación diversa antes que en atribuir efectos decisivos a un ingrediente aislado.

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El zinc forma parte de los nutrientes relacionados con el mantenimiento de la retina

Ilustración de un corte transversal del ojo humano con texto que señala la retina, el nervio óptico y la mácula.
La mácula se ubica en la retina y permite la percepción de detalles en la visión central (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Academy of Ophthalmology incluye al zinc entre los nutrientes vinculados con el mantenimiento de la salud ocular y señala que puede obtenerse a través de distintos alimentos de origen animal y vegetal.

La misma entidad destaca también a la luteína y la zeaxantina, carotenoides presentes de forma natural en el ojo y disponibles en alimentos como los vegetales de hojas verdes. Su inclusión refuerza la idea de que el cuidado nutricional de la vista depende de una combinación de nutrientes y no de un único componente.

Por su parte, el National Eye Institute indica que determinadas fórmulas de vitaminas y minerales fueron estudiadas en personas con ciertos grados de degeneración macular asociada a la edad. Esto no significa que todas las personas deban tomar suplementos ni que estos prevengan la afección en quienes no tienen ese diagnóstico.

Por eso, las entidades especializadas distinguen entre los nutrientes obtenidos mediante la alimentación y los productos formulados para situaciones clínicas específicas, cuya utilización debe definirse con evaluación profesional.

Alimentos con más zinc y por qué su absorción puede variar

Una especialista con mascarilla utiliza una lámpara de hendidura para examinar los ojos de un hombre en un consultorio.
Las ostras y las carnes concentran aportes elevados de zinc entre los alimentos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Office of Dietary Supplements, dependencia de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señala que las ostras se encuentran entre las fuentes más concentradas de zinc. El mineral también está presente en pescados, otros mariscos, carnes, aves, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, cereales integrales y productos fortificados.

Las fuentes vegetales presentan una particularidad: los frijoles y los granos contienen fitatos, compuestos que pueden reducir la absorción del mineral. Por ese motivo, su disponibilidad para el organismo puede ser menor que en algunos alimentos de origen animal.

La misma fuente advierte que el consumo excesivo de suplementos de zinc puede provocar efectos adversos y, si se mantiene durante períodos prolongados, interferir con otros minerales, como el cobre. Por eso, conviene diferenciar el aporte obtenido a través de la alimentación del uso de productos concentrados, cuya indicación puede requerir asesoramiento profesional.

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