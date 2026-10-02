Salud

¿Agua o leche? Qué bebida hidrata más, según un estudio reciente

Una investigación publicada en una revista científica especializada comparó trece bebidas distintas y halló que la leche entera y la descremada retienen más líquido en el organismo durante las cuatro horas posteriores a su consumo

Acuarela dividida en dos secciones por el texto VS, con un vaso de leche a la izquierda y una mano sirviendo agua a la derecha.
La elección de una bebida debe considerar la alimentación, la tolerancia y el estado de salud de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La leche puede favorecer una mayor retención de líquidos que el agua en las horas posteriores a su consumo, según un ensayo que comparó varias bebidas en adultos sanos. El hallazgo describe una respuesta de corto plazo y no altera el lugar del agua como bebida habitual para hidratarse.

El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, evaluó el denominado índice de hidratación de bebidas. Una medida que contrasta la orina producida tras ingerir una bebida con la que se registra después de beber agua sin gas.

PUBLICIDAD

La investigación incluyó a 72 hombres sanos, físicamente activos y de entre 18 y 35 años. Cada participante consumió un litro de una de 13 bebidas y los investigadores recogieron su orina durante las cuatro horas siguientes.

Infografía con ilustraciones de vasos de leche y agua, órganos del sistema urinario, siluetas de personas y recuadros explicativos con cifras.
El estudio compara el índice de hidratación de 13 bebidas en adultos jóvenes y sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se halló menos eliminación de orina tras beber leche

En esa prueba, la leche entera y descremada mostraron un índice de hidratación superior al del agua. Tras ajustar los resultados según el contenido de agua de cada bebida, los índices fueron de 1,32 para la leche entera y 1,44 para la descremada. Frente al valor de referencia de 1 para el agua. También se redujo la producción acumulada de orina durante las cuatro horas posteriores.

PUBLICIDAD

Los autores del trabajo, encabezado por Ronald J. Maughan, señalaron que las bebidas con mayor contenido de macronutrientes y electrolitos fueron las que mejor conservaron el equilibrio de líquidos en este protocolo.

El estudio no permite trasladar sus resultados sin matices a toda la población: se hizo en hombres jóvenes, sanos y en un estado inicial de hidratación normal. Sus conclusiones describen, por tanto, la retención de fluidos en condiciones controladas, no una regla universal para todas las situaciones.

Un vaso de vidrio con leche fría y gotas de condensación sobre una mesa de madera, junto a una jarra de cerámica blanca y una ventana.
La leche muestra una mayor retención de líquidos que el agua durante las horas posteriores al consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas, grasas y electrolitos explican la diferencia observada

La leche contiene agua y, además, nutrientes que no están presentes en el agua sola. Proteínas, grasas, hidratos de carbono y electrolitos pueden retrasar el vaciamiento del estómago y modificar el modo en que el organismo retiene los líquidos.

Esa composición ayuda a interpretar el resultado del índice, pero no implica que deba beberse leche en los mismos volúmenes ni con la misma frecuencia que agua.

VisualesIA - Vaso de agua, hombre, Beber agua, Tomar agua, Ayuno Hídrico, Ayuno Terapéutico,
El agua permanece como la bebida de referencia para el consumo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Amy Shapiro, consultada por Vogue, explicó que el perfil de proteínas y nutrientes de la leche contribuye a retener agua.

A la vez, advirtió que se trata de una ayuda puntual y no de un reemplazo: la bebida aporta energía, azúcares naturales y, según la variedad, grasas saturadas.

También indicó que la leche sin lactosa mantiene un perfil de electrolitos y proteínas similar al de la convencional. Aunque la información disponible sobre su efecto específico en hidratación es limitada.

leche, bebida, vaso, cocina-VisualesIA
La leche aporta nutrientes y energía además de agua, a diferencia del agua sin gas. (Imagen ilustrativa infobae)

Las necesidades de agua cambian según el cuerpo y el contexto

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estima una ingesta adecuada de agua total de 2,0 litros diarios para mujeres adultas y 2,5 litros para hombres adultos, en condiciones de temperatura y actividad moderadas.

La cifra incluye el agua procedente de alimentos y de todas las bebidas, no solo del agua. La institución remarca que las necesidades varían con la actividad física, ambiente, edad y otras condiciones individuales.

En esa evaluación conviene distinguir entre la capacidad de una bebida para retener líquido y su papel dentro de la alimentación diaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda preferir agua segura frente a otras bebidas, en especial las azucaradas.

Tomar agua hidratación
Las necesidades de hidratación dependen de la actividad física, la temperatura y las condiciones individuales

La leche puede formar parte de una dieta variada, pero su elección también depende de la tolerancia individual, necesidades nutricionales e indicaciones clínicas de cada persona. Para incorporar estos datos sin sobredimensionarlos, los puntos centrales son:

  • El resultado favorable para la leche proviene de un ensayo de cuatro horas y una población específica
  • El agua sigue siendo la opción de referencia para el consumo cotidiano por su aporte de líquidos sin energía
  • Después de ejercicio con sudoración abundante o ante enfermedades, la reposición de líquidos debe ajustarse a las pérdidas y, si hay síntomas o una condición de salud, requiere orientación profesional
  • Quienes presentan intolerancia a la lactosa, restricciones dietarias o problemas digestivos deben elegir sus bebidas según sus necesidades individuales

La comparación entre leche y agua aporta un dato sobre la fisiología de la hidratación, pero la elección diaria debe considerar el conjunto de la dieta y las circunstancias de cada persona.

Temas Relacionados

LecheAguaHidrataciónNewsroom BUEBebidasAlimentaciónSaludable

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el dolor crónico afecta más a las mujeres que a los hombres, según la ciencia

Una revisión publicada en Science identifica el papel de las hormonas, el sistema inmunitario, el cerebro y la microbiota intestinal en la mayor prevalencia femenina

Por qué el dolor crónico afecta más a las mujeres que a los hombres, según la ciencia

De las arritmias a la fibrilación auricular: el impacto del alcohol en el corazón, según la evidencia científica

El electrofisiólogo Mohamed Kanj, de la Cleveland Clinic, explicó que la cantidad y la frecuencia de ingesta determinan la gravedad del daño cardíaco. Qué tener en cuenta

De las arritmias a la fibrilación auricular: el impacto del alcohol en el corazón, según la evidencia científica

El enemigo invisible: por qué controlar la presión arterial es una decisión de vida

La hipertensión afecta a más de un tercio de los adultos en Argentina y suele avanzar sin síntomas, por lo que los controles periódicos resultan clave para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares

El enemigo invisible: por qué controlar la presión arterial es una decisión de vida

El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Profesionales de la salud destacan que esta sustancia puede integrarse a un patrón alimentario asociado con menor riesgo de desarrollar tumores colorrectales. Cuáles son los alimentos que aconsejan

El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Una encuesta de la Universidad Austral mostró que la responsabilidad sostenida de asistir a personas en situación de dependencia afecta el descanso, los proyectos personales y la posibilidad de compatibilizar las obligaciones familiares con el empleo. Las mujeres reportaron mayores dificultades

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Ordenaron detener al líder de la barra de Racing: la agresión por la que está acusado y sus violentos antecedentes

El inesperado problema que tendrá la Fórmula 1 en Malasia y podría darle un guiño a Colapinto: “Es como un papel de lija”

Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

TELESHOW

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

El enojo de Juan Gil Navarro desde el escenario: “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere”

El tenso ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff: "¿Para eso me trajiste?"

Amalia Granata fulminó a Mario Pergolini tras el intento de demoler su historia con Robbie Williams "Mueren por ponerse la tanga"

Ricardo Darín abuelo y Dante en brazos: La foto que Chino compartió y los primeros ocho meses del bebé con Úrsula Corberó

INFOBAE AMÉRICA

La selección de Honduras reporta el robo de sus pertenencias durante su traslado a Jamaica

La selección de Honduras reporta el robo de sus pertenencias durante su traslado a Jamaica

Panamá reduce de seis meses a 30 días la vigencia del examen de estupefacientes para licencias de conducir

Fuerte granizada pinta de blanco varias comunidades de San Marcos, en Guatemala

Robo de equipo médico de US$60,000 en el Hospital Escuela expone las fallas de seguridad del principal centro público de Honduras

Gripe aviar deja pérdidas de más de 223,000 USD en Honduras