¿Agua o leche? Qué bebida hidrata más, según un estudio reciente

La elección de una bebida debe considerar la alimentación, la tolerancia y el estado de salud de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La leche puede favorecer una mayor retención de líquidos que el agua en las horas posteriores a su consumo, según un ensayo que comparó varias bebidas en adultos sanos. El hallazgo describe una respuesta de corto plazo y no altera el lugar del agua como bebida habitual para hidratarse.

El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, evaluó el denominado índice de hidratación de bebidas. Una medida que contrasta la orina producida tras ingerir una bebida con la que se registra después de beber agua sin gas.

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La investigación incluyó a 72 hombres sanos, físicamente activos y de entre 18 y 35 años. Cada participante consumió un litro de una de 13 bebidas y los investigadores recogieron su orina durante las cuatro horas siguientes.

El estudio compara el índice de hidratación de 13 bebidas en adultos jóvenes y sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se halló menos eliminación de orina tras beber leche

En esa prueba, la leche entera y descremada mostraron un índice de hidratación superior al del agua. Tras ajustar los resultados según el contenido de agua de cada bebida, los índices fueron de 1,32 para la leche entera y 1,44 para la descremada. Frente al valor de referencia de 1 para el agua. También se redujo la producción acumulada de orina durante las cuatro horas posteriores.

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Los autores del trabajo, encabezado por Ronald J. Maughan, señalaron que las bebidas con mayor contenido de macronutrientes y electrolitos fueron las que mejor conservaron el equilibrio de líquidos en este protocolo.

El estudio no permite trasladar sus resultados sin matices a toda la población: se hizo en hombres jóvenes, sanos y en un estado inicial de hidratación normal. Sus conclusiones describen, por tanto, la retención de fluidos en condiciones controladas, no una regla universal para todas las situaciones.

La leche muestra una mayor retención de líquidos que el agua durante las horas posteriores al consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas, grasas y electrolitos explican la diferencia observada

La leche contiene agua y, además, nutrientes que no están presentes en el agua sola. Proteínas, grasas, hidratos de carbono y electrolitos pueden retrasar el vaciamiento del estómago y modificar el modo en que el organismo retiene los líquidos.

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Esa composición ayuda a interpretar el resultado del índice, pero no implica que deba beberse leche en los mismos volúmenes ni con la misma frecuencia que agua.

El agua permanece como la bebida de referencia para el consumo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Amy Shapiro, consultada por Vogue, explicó que el perfil de proteínas y nutrientes de la leche contribuye a retener agua.

A la vez, advirtió que se trata de una ayuda puntual y no de un reemplazo: la bebida aporta energía, azúcares naturales y, según la variedad, grasas saturadas.

También indicó que la leche sin lactosa mantiene un perfil de electrolitos y proteínas similar al de la convencional. Aunque la información disponible sobre su efecto específico en hidratación es limitada.

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La leche aporta nutrientes y energía además de agua, a diferencia del agua sin gas. (Imagen ilustrativa infobae)

Las necesidades de agua cambian según el cuerpo y el contexto

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estima una ingesta adecuada de agua total de 2,0 litros diarios para mujeres adultas y 2,5 litros para hombres adultos, en condiciones de temperatura y actividad moderadas.

La cifra incluye el agua procedente de alimentos y de todas las bebidas, no solo del agua. La institución remarca que las necesidades varían con la actividad física, ambiente, edad y otras condiciones individuales.

En esa evaluación conviene distinguir entre la capacidad de una bebida para retener líquido y su papel dentro de la alimentación diaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda preferir agua segura frente a otras bebidas, en especial las azucaradas.

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Las necesidades de hidratación dependen de la actividad física, la temperatura y las condiciones individuales

La leche puede formar parte de una dieta variada, pero su elección también depende de la tolerancia individual, necesidades nutricionales e indicaciones clínicas de cada persona. Para incorporar estos datos sin sobredimensionarlos, los puntos centrales son:

El resultado favorable para la leche proviene de un ensayo de cuatro horas y una población específica

El agua sigue siendo la opción de referencia para el consumo cotidiano por su aporte de líquidos sin energía

Después de ejercicio con sudoración abundante o ante enfermedades, la reposición de líquidos debe ajustarse a las pérdidas y, si hay síntomas o una condición de salud, requiere orientación profesional

Quienes presentan intolerancia a la lactosa, restricciones dietarias o problemas digestivos deben elegir sus bebidas según sus necesidades individuales

La comparación entre leche y agua aporta un dato sobre la fisiología de la hidratación, pero la elección diaria debe considerar el conjunto de la dieta y las circunstancias de cada persona.