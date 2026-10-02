Salud

El enemigo invisible: por qué controlar la presión arterial es una decisión de vida

La hipertensión afecta a más de un tercio de los adultos en Argentina y suele avanzar sin síntomas, por lo que los controles periódicos resultan clave para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares

Ilustración de un brazo con un tensiómetro digital en la muñeca que marca 140/90, un corazón y trazados de pulso cardíaco.
La hipertensión arterial afecta al 36,3 por ciento de los adultos en la Argentina, cifra que equivale a cerca de 12 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el día a día de la práctica médica, nos enfrentamos a una realidad preocupante: la hipertensión arterial sigue siendo uno de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados por la población.

A menudo llamada “el enemigo silencioso”, esta condición avanza sin dar síntomas evidentes, dañando las arterias y órganos vitales de forma progresiva hasta que, lamentablemente, se manifiesta a través de un evento grave como un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV).

PUBLICIDAD

Los números lo confirman: según el Registro Nacional de Hipertensión Arterial, en la Argentina el 36,3% de los adultos mayores de 18 años convive con esta condición, lo que equivale a cerca de 12 millones de personas en todo el país. Más alarmante aún es que casi 4 de cada 10 hipertensos desconoce que lo es, y solo alrededor del 44% de quienes reciben tratamiento logra mantener sus cifras bajo control.

Una mujer mide su presión arterial en una mesa con verduras, fruta, salmón, aceite de oliva y zapatillas.
Alrededor del 44 por ciento de los pacientes en tratamiento en la Argentina logra mantener la presión arterial bajo control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama global no es menos preocupante. Según el segundo informe mundial sobre hipertensión arterial de la Organización Mundial de la Salud (2025), 1.400 millones de adultos viven hoy con presión arterial elevada, y solo 1 de cada 5 la tiene efectivamente controlada.

PUBLICIDAD

La cifra se duplicó en apenas tres décadas: en 1990 eran 650 millones. La OMS es contundente al respecto: si más países lograran diagnosticar y tratar a tiempo, podrían evitarse 76 millones de muertes de acá a 2050.

Dr Daniel Pérez cardiólogo
"Modificar hoy nuestros hábitos cotidianos es la inversión más inteligente que podemos hacer por nuestra longevidad", dice el experto

El testimonio clínico y la evidencia diaria nos demuestran que la hipertensión no discrimina y que esperar a “sentirse mal” para controlarse es un error que puede costar caro.

La presión arterial elevada no avisa con dolores ni molestias en sus etapas iniciales; la única manera de detectarla es mediante el gesto simple, rápido e indoloro de tomarse la presión de forma regular.

La prevención de la hipertensión no es una recomendación abstracta, es una herramienta terapéutica en sí misma. Modificar hoy nuestros hábitos cotidianos es la inversión más inteligente que podemos hacer por nuestra longevidad.

Un tensiómetro digital, un glucómetro, un libro de cocina, tomates, acelgas, calabaza, papas y remolachas sobre una mesa.
Dispositivos de medición de presión arterial y glucosa reposan junto a hortalizas frescas y un recetario sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buena noticia es que la hipertensión es altamente controlable y, en muchos casos, prevenible.

El abordaje moderno de la salud nos exige dejar de ser pacientes reactivos que solo acuden al médico ante la crisis. Cuidarse de la hipertensión implica asumir un compromiso activo con nuestro estilo de vida: moderar el consumo de sal, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y gestionar el estrés crónico son los pilares fundamentales para mantener las cifras arteriales en niveles seguros.

La salud cardiovascular colectiva requiere derribar la indiferencia. Conocer nuestros números de presión arterial debe ser un hábito tan natural como revisar el calendario. En última instancia, el control periódico y la adopción de hábitos saludables no son una carga, sino un acto de responsabilidad y amor propio para asegurar una vida plena, activa y libre de complicaciones evitables.

*Médico cardilogo, especialista en longevidad

Temas Relacionados

Hipertensiónpresión arterialSalud cardiovascularPrevención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Profesionales de la salud destacan que esta sustancia puede integrarse a un patrón alimentario asociado con menor riesgo de desarrollar tumores colorrectales. Cuáles son los alimentos que aconsejan

El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Una encuesta de la Universidad Austral mostró que la responsabilidad sostenida de asistir a personas en situación de dependencia afecta el descanso, los proyectos personales y la posibilidad de compatibilizar las obligaciones familiares con el empleo. Las mujeres reportaron mayores dificultades

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

La especialista Olga Castañeda identificó una serie de frutas y verduras que también destacan por su aporte de este nutriente, ampliando las opciones más allá de la fuente tradicionalmente más conocida

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Entrenadores especializados explican a GQ por qué esta práctica, habitual en el ámbito deportivo, también resulta útil para moverse con mayor control en situaciones cotidianas como cruzar una calle o esquivar un obstáculo

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

Especialistas consultados por Runner’s World identifican ajustes concretos en la planificación semanal que permiten sostener el rendimiento sin forzar al cuerpo más allá de sus límites y logran reducir el riesgo de sobreesfuerzos físicos

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

DEPORTES

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

TELESHOW

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock argentino

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock argentino

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

Difunden un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

INFOBAE AMÉRICA

Más de 90 terremotos sacudieron un volcán de EEUU y activaron una nueva intrusión de magma bajo la cumbre

Más de 90 terremotos sacudieron un volcán de EEUU y activaron una nueva intrusión de magma bajo la cumbre

Detenciones arbitrarias documentadas aumentaron 25.5% en Cuba entre mayo y agosto

Tribunal Electoral rechaza cambios a las reformas y advierte riesgos para los comicios de 2029 en Panamá

34 años de prisión para hombre de 19 años que captaba mujeres con falsas ofertas de empleo para violarlas en Panamá

El Salvador exigirá inspección mecánica a 158 mil camiones y abre convocatoria para nuevos talleres de carga pesada