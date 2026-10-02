En fotos: así fue la recepción en la Torre Eiffel para el cierre del Argentina Week París

El presidente Javier Milei encabezó el encuentro final, organizado por la embajada en el salón Gustave Eiffel, antes de abordar el vuelo de regreso tras su agenda en Francia

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a funcionarios de su gobierno, interactúa con asistentes durante un evento celebrado en París, Francia. Las imágenes muestran al mandatario saludando a personas en el marco de una visita enfocada en la búsqueda de inversiones.
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El presidente Javier Milei participó en el cierre de Argentina Week París, un encuentro organizado por el gobierno argentino para atraer inversiones, conectar el talento del país con el mundo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La actividad se realizó en el salón Gustave Eiffel, ubicado en el primer piso de la Torre Eiffel.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos cien años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, dijo Milei. También agradeció la hospitalidad de las autoridades francesas y del presidente Emmanuel Macron.

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Un grupo de personas en traje formal conversa en un salón amplio iluminado con luces azules durante un evento
El Gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdez junto al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Funcionarios del gobierno argentino se reunieron en París para promover inversiones extranjeras.

El mandatario afirmó que el país “se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro” y expresó su intención de repetir este tipo de encuentros en París y otros foros globales. “No vamos a mirar atrás”, sostuvo antes de cerrar su mensaje con la frase: “Viva la libertad, carajo”.

Varias personas con traje conversan en un recinto frente a un panel de la Embajada de la República Argentina en Francia
Karina Milei y Sturzenegger, participan en la recepción en París para promover la llegada de inversiones al país.

El evento fue organizado por la embajada argentina en Francia, liderada por el embajador Ian Sielecki, y reunió a cerca de 200 personas, entre gobernadores, funcionarios y empresarios invitados. La embajada no realizaba una actividad de este tipo en París desde 2010, cuando conmemoró el centenario.

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La recepción tuvo un formato austero, con bebidas y comida. Milei asistió antes de trasladarse al avión para regresar.

Javier Milei de espaldas gesticula ante un hombre sonriente con anteojos y traje, rodeados de asistentes en un salón iluminado con luz azul
El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el consultor y economista Javier Timerman durante la reunión en París.
Varios hombres con traje formal posan sonrientes en un salón iluminado con luces azules durante una reunión social
Eduardo Boccardo, de la Embajada Argentina en Francia y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y miembros de la delegación oficial asisten a un evento empresarial en París para atraer inversiones.
Vista nocturna panorámica de la ciudad de París con edificios iluminados y luces urbanas
La ciudad de París acoge una agenda de reuniones entre la delegación argentina liderada por Javier Milei y empresarios franceses para promover inversiones.
Cuatro personas con vestimenta formal posan de pie en un evento iluminado con luces azules
El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal junto a integrantes de la comitiva oficial argentina asisten a una recepción empresarial en París para promover inversiones.
Dos hombres con traje y corbata posan frente a la cámara en un salón iluminado con luz azul junto a otros asistentes
Diego Sucalesca, PromArgentina, y Martín Rappallini, presidente de la UIA.
Javier Milei y Karina Milei en traje formal conversan con varios asistentes dentro de un salón con iluminación azul y ventanales
El presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei conversan con el empresario Francisco De Narvaez y el gobernador de Jujuy Carlos Sadir.
Personas vestidas con traje formal conversan de pie en un salón interior iluminado por luces de tono azulado
Los empresarios Francisco De Narvaez y José Luis Manzano durante el encuentro empresarial en París.
Karina Milei conversa de perfil con un hombre con traje oscuro en un salón con iluminación azul rodeados de otras personas
La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, conversa con el gobernador de Chubut Ignacio Torres.
Javier Milei estrecha la mano de un hombre en traje rodeado por otros asistentes en un evento en un salón iluminado
El presidente Javier Milei conversa con empresarios y miembros de su delegación durante un encuentro sobre inversiones en París.
Un grupo de personas vestidas con trajes oscuros permanece de pie en un amplio salón iluminado con luces azules frente a un escenario
El presidente Javier Milei encabeza una comitiva de funcionarios e inversores durante un encuentro oficial en París para promover inversiones en Argentina.
Dos hombres trajeados conversan frente a un panel de la Embajada de la República Argentina en Francia
El empresario Marcelo Mindlin conversa con el jefe de Gabinete Diego Santilli durante la recepción oficial en la Embajada de la República Argentina en Francia.
Dos hombres vestidos con traje formal y corbata sonríen en el interior de un salón iluminado con luz azul junto a otros asistentes
Una imagen del embajador argentino en Francia Ian Sielecki y Nicolás Aguzín
Javier Milei viste traje oscuro y habla de frente con un hombre de traje en un salón interior rodeado de personas
El presidente Javier Milei conversa con el gobernador de Jujuy Carlos Sadir. Observa el secretario de Medios Fabián Fernández.
Varias personas con traje formal conversan de pie dentro de un salón iluminado por luces de tono azul
Daniel González, secretario Cordinador de Energía y la secretaria general de la presidencia Karina Milei, y miembros de su gabinete conversan durante la reunión oficial celebrada en París.
Javier Milei sonríe mientras conversa con varios hombres vestidos con traje formal durante un evento en interiores
El presidente Milei junto a Matias Szapiro y Julian Escuder, integrantes de Pluspetrol conversó con integrantes de su delegación durante un encuentro celebrado en París.
Varias personas con traje formal conversan en un salón con iluminación azulada durante un evento oficial
Milei en otro pasaje del encuentro conversando con Juan Pazos, ex titular de ARCA, e integrantes de su delegación y asistentes en París.

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