En fotos: así fue la recepción en la Torre Eiffel para el cierre del Argentina Week París

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a funcionarios de su gobierno, interactúa con asistentes durante un evento celebrado en París, Francia. Las imágenes muestran al mandatario saludando a personas en el marco de una visita enfocada en la búsqueda de inversiones.

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El presidente Javier Milei participó en el cierre de Argentina Week París, un encuentro organizado por el gobierno argentino para atraer inversiones, conectar el talento del país con el mundo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La actividad se realizó en el salón Gustave Eiffel, ubicado en el primer piso de la Torre Eiffel.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos cien años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, dijo Milei. También agradeció la hospitalidad de las autoridades francesas y del presidente Emmanuel Macron.

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El Gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdez junto al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Funcionarios del gobierno argentino se reunieron en París para promover inversiones extranjeras.

El mandatario afirmó que el país “se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro” y expresó su intención de repetir este tipo de encuentros en París y otros foros globales. “No vamos a mirar atrás”, sostuvo antes de cerrar su mensaje con la frase: “Viva la libertad, carajo”.

Karina Milei y Sturzenegger, participan en la recepción en París para promover la llegada de inversiones al país.

El evento fue organizado por la embajada argentina en Francia, liderada por el embajador Ian Sielecki, y reunió a cerca de 200 personas, entre gobernadores, funcionarios y empresarios invitados. La embajada no realizaba una actividad de este tipo en París desde 2010, cuando conmemoró el centenario.

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La recepción tuvo un formato austero, con bebidas y comida. Milei asistió antes de trasladarse al avión para regresar.

El presidente de Argentina, Javier Milei, conversa con el consultor y economista Javier Timerman durante la reunión en París.

Eduardo Boccardo, de la Embajada Argentina en Francia y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y miembros de la delegación oficial asisten a un evento empresarial en París para atraer inversiones.

La ciudad de París acoge una agenda de reuniones entre la delegación argentina liderada por Javier Milei y empresarios franceses para promover inversiones.

El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal junto a integrantes de la comitiva oficial argentina asisten a una recepción empresarial en París para promover inversiones.

Diego Sucalesca, PromArgentina, y Martín Rappallini, presidente de la UIA.

El presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei conversan con el empresario Francisco De Narvaez y el gobernador de Jujuy Carlos Sadir.

Los empresarios Francisco De Narvaez y José Luis Manzano durante el encuentro empresarial en París.

La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, conversa con el gobernador de Chubut Ignacio Torres.

El presidente Javier Milei conversa con empresarios y miembros de su delegación durante un encuentro sobre inversiones en París.

El presidente Javier Milei encabeza una comitiva de funcionarios e inversores durante un encuentro oficial en París para promover inversiones en Argentina.

El empresario Marcelo Mindlin conversa con el jefe de Gabinete Diego Santilli durante la recepción oficial en la Embajada de la República Argentina en Francia.

Una imagen del embajador argentino en Francia Ian Sielecki y Nicolás Aguzín

El presidente Javier Milei conversa con el gobernador de Jujuy Carlos Sadir. Observa el secretario de Medios Fabián Fernández.

Daniel González, secretario Cordinador de Energía y la secretaria general de la presidencia Karina Milei, y miembros de su gabinete conversan durante la reunión oficial celebrada en París.

El presidente Milei junto a Matias Szapiro y Julian Escuder, integrantes de Pluspetrol conversó con integrantes de su delegación durante un encuentro celebrado en París.

Milei en otro pasaje del encuentro conversando con Juan Pazos, ex titular de ARCA, e integrantes de su delegación y asistentes en París.