El inesperado problema que tendrá la Fórmula 1 en Malasia y podría darle un guiño a Colapinto: “Es como un papel de lija”

La incertidumbre que rodea a la carrera de la Fórmula 1 en Malasia por el estado del asfalto (REUTERS/Hasnoor Hussain)

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El Circuito Internacional de Sepang regresó al calendario de la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia y la grilla se encontró con la sorpresa de un abrasivo asfalto que podría derivar en una carrera incierta: las altas temperaturas y el desgaste excesivo obligaría a realizar dos o tres paradas en boxes. Esto favorece a Franco Colapinto, que carga con una penalización de 15 puestos y partirá desde el fondo en el Gran Premio de Baréin, que se realiza en Malasia. A todo esto se suma la incertidumbre de la lluvia.

El asfalto polvoriento, erosionado y con poco agarre alteró las simulaciones y convirtió la gestión de neumáticos en el principal desafío del fin de semana. El problema de las gomas es un tema de conversación en el paddock de Malasia desde el inicio del fin de semana, al punto de que todos los equipos se guardaron los compuestos más duros. “Parece papel de lija. Sin duda, creo que va a ser complicado con el desgaste de los neumáticos”, advirtió Oscar Piastri en la jornada del jueves, según publicó The Race.

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“Las condiciones no eran muy buenas. El asfalto se está deteriorando con bastante rapidez, incluso durante la sesión, así que es algo que no está realmente bajo control en este momento. Nos quedamos a 4,5 segundos de las simulaciones —sobre los tiempos de vuelta esperados—. Ya veremos mañana, pero no creo que vayamos a ganar 4 o 5 segundos esta noche. Se trata de las condiciones del asfalto”, argumentó el ingeniero jefe de Pirelli —proveedor de neumáticos—, Simone Berra.

Franco Colapinto podría beneficiarse de una carrera con múltiples paradas en boxes (REUTERS/Annice Lyn)

El bajo agarre afecta el comportamiento del monoplaza y eleva la temperatura de los neumáticos, una combinación que puede multiplicar las paradas en boxes y abrir alternativas de estrategia. La degradación estimada se ubica entre 0,2 y 0,3 segundos por vuelta. Esa caída de rendimiento obliga a administrar los neumáticos con especial cuidado en un circuito donde el calor agrava el problema.

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“La elevada degradación vuelta a vuelta implica que podría existir una discrepancia entre el orden jerárquico en una sola vuelta y en una tanda completa de carrera, lo que podría añadir intriga estratégica a una carrera en un circuito que ya se presta bastante bien a los adelantamientos”, explicó el portal especializado Motorsport.

Franco Colapinto, que centró el trabajo de las dos tandas en simulacros de carrera, afirmó que la situación puede ser positiva para sus aspiraciones: “Será un reto para todos por el desgaste de los neumáticos, el calor y la rugosidad del asfalto. Es fácil que los neumáticos se sobrecalienten, lo que debería hacer que la carrera sea interesante con posibles opciones estratégicas diferentes. Esto también podría ayudarnos, dado que partiremos desde posiciones más atrasadas, por lo que una variable adicional podría ser beneficiosa”.

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La degradación podría obligar a una carrera con dos o tres paradas en boxes, algo inusual en las últimas temporadas de la F1 (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Bradley Lord, subdirector de Mercedes, anticipó que la estrategia inicial apunta a dos detenciones, aunque no descartó una tercera: “Está claro que la estrategia básica consiste en dos paradas, pero incluso podría ampliarse a más. Ya hemos visto muchas estrategias de tres paradas aquí en el pasado”.

El portal especializado The Race amplió sobre la precaución que tomaron los equipos en la jornada del viernes. “Es evidente que los equipos de F1 están siendo extremadamente conservadores en su planteamiento de la carrera, ya que nadie utilizó el neumático duro para asegurarse de tener dos nuevos para la carrera. Se espera que esos juegos guardados sean suficientes para cubrir la mayor parte de la carrera, sumado a un breve período en los neumáticos medios o blandos. Pero existe un escenario en el que ese plan fracasa porque el neumático duro no funciona”, explicó el medio británico.

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“Con estas altas temperaturas, sumadas al asfalto agresivo y las características del circuito, la degradación de los neumáticos durante los entrenamientos fue elevada. Esto era lo que esperábamos para el fin de semana”, destacó George Russell, de Mercedes, en diálogo con la F1. Max Verstappen señaló que “la pista estaba bastante complicada porque hacía mucho calor y los neumáticos se degradaban bastante”.

Alex Albon definió el pavimento como “extremadamente agresivo”. Sergio Checo Pérez, por su parte, aseguró que la pista cambió de forma considerable respecto de la última cita en 2017. “Es muy diferente. Creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas”, explicó el mexicano.

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*Lo mejor de la jornada del viernes en el GP de Baréin en Malasia

La posibilidad de lluvia añade otra variable a un fin de semana ya condicionado por el asfalto. Las precipitaciones esperadas no aparecieron durante la jornada del viernes, aunque una nube estuvo cerca de afectar la segunda práctica antes de desviarse en el último momento. Un aguacero durante la clasificación modificaría la grilla, mientras que en carrera podría cambiar por completo las estrategias.

“Cuando llueve aquí, es una lluvia torrencial. Diría que, en este caso, el neumático de lluvia sería el ideal para la carrera, probablemente por una vez, porque se necesita una buena evacuación del agua”, argumentó Berra, ingeniero jefe de Pirelli.

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Según informó el portal especializado Motorsport, se espera que las temperaturas alcancen los 33 grados durante el sábado y lluvias aisladas. El domingo, día de la carrera principal, hay un 70% de probabilidades de tormentas eléctricas.

Con tantas incertidumbres, Colapinto podría beneficiarse de una carrera alocada que le permita recuperar posiciones con mayor facilidad. Los últimos ensayos serán a las 01:30 de Argentina, mientras que a las 05:00 se llevará a cabo la clasificación. La atracción principal del domingo 4 de octubre iniciará a las 04:00.