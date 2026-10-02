Jornada financiera: los activos argentinos tuvieron una recuperación parcial, pero el riesgo país siguió en máximos del año

Las tasas de los bonos norteamericanos continuaron en máximos desde 2002.

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La operatoria financiera tuvo un desempeño moderadamente positivo, con el empuje de los indicadores de Wall Street subieron, que ganaron hasta 1,2% este viernes, liderados nuevamente por los títulos tecnológicos. Las bolsas norteamericanas recibieron nuevos datos de nóminas de septiembre, que mostraran que la economía estadounidense creó muchos menos puestos de trabajo de los que los analistas habían previsto, una señal que anticipa un sendero más incierto para la suba de tasas.

A la vez, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años volvió a subir a 5,28%, a pesar de las recompras implementadas por el gobierno norteamericano. El rendimiento de los bonos a 30 años creció a 5,63%. En ambos casos, estos rendimientos se mantienen en su punto más alto desde 2002.

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En septiembre, Estados Unidos solo creó 29.000 empleos, cifra inferior a las expectativas de los economistas, que preveían 90.000 nuevos puestos. La tasa de desempleo norteamericano subió al 4,2%, según datos del Departamento de Trabajo publicados el viernes. Los economistas esperaban que se mantuviera estable en el 4,1 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,3% en pesos, en los 2.767.663 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo números mixtos. Destacó la baja de 5,3% en las acciones de Globant y el rebote de Satellogic (+5,7%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió tres unidades para la Argentina, a 646 puntos básicos, no antes de haber tocado un máximo de 655 puntos por la tarde, un máximo desde el 27 de noviembre último, en medio de la volatilidad de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU.

Un informe de GMA Capital subrayó que en el plano doméstico “asoma el riesgo de una recesión técnica, aunque la recaudación de septiembre dejó alguna señal de alivio”. Por otra parte, indicó que el mundo no da respiro: las tasas largas en EEUU superan el 5,2% y 5,6% a 10 y 30 años, y el calendario electoral global -legislativas en EEUU, balotaje en Brasil- agrega una capa adicional de incertidumbre", añadió.

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“En la plaza financiera local, los activos argentinos operaron con una dinámica de recuperación parcial al cierre de la semana”, observó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, mientras que “las bolsas de Nueva York cerraron la jornada con sólidos avances, impulsadas por un reporte de empleo en Estados Unidos sensiblemente más débil de lo previsto, lo que redujo drásticamente las expectativas de una nueva suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en octubre”.

En el mismo sentido, “la moderación de la inflación y la revisión al alza del crecimiento en EEUU redujeron las expectativas de nuevas subas de tasas de la Fed, aunque persisten señales de cautela desde el banco central. En Argentina, los anuncios de inversión y el respaldo empresario durante Argentina Week no lograron revertir la caída de los activos locales, mientras el Merval y los bonos continuaron bajo presión”, comentaron los analistas de TSA Bursátil.

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José Ignacio Thome, analista Senior de Equity de Grupo SBS, señaló que “en el plano local, al igual que la semana anterior, se reflejó un fuerte contagio de la volatilidad internacional sobre los activos de riesgo argentinos, aunque con un frente cambiario que se mantuvo sorprendentemente firme”.

Desde el frente externo, Thome enfatizó que esta semana “trajo una sorpresa alentadora en el frente inflacionario -el índice de precios preferido de la Fed (PCE) desaceleró más de lo esperado en agosto-, pero el optimismo duró poco: el mercado interpretó que el problema de fondo ya no es la inflación sino la fortaleza del crecimiento y del empleo, lo que mantuvo a las tasas largas en niveles elevados y redujo, aunque no eliminó, las chances de una suba de tasas de la Fed en octubre”.

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Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre ganaron un 0,5%, a 102,80 dólares por barril.

La oferta de divisas en el mercado de cambios volvió a un nivel alto de USD 718,4 millones, oferta que impulsó una baja de 4,50 pesos o 0,3% en el dólar mayorista, a 1.520 pesos.

“Sobre el cierre, el exceso de oferta se impuso y, tras la retirada prácticamente total de los compradores, logró bajar y cerrar en el mínimo del día”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va del año, el dólar ganó solo 65 pesos o 4,5%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 24% en ese período.

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El Banco Central fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en 1.921,49 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 401,49 pesos o 26,4% del límite teórico de flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. La divisa minorista también cedió cinco pesos respecto del cierre de la semana pasada. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.543,18 para la venta y $1.489,80 para la compra.

La cotización blue del dólar avanzó cinco pesos o 0,3% este viernes a $1.560 para la venta, de modo que recuperó el mismo nivel de cierre de la semana anterior.

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En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con una baja en un rango de 0,2% a 0,4%, con un volumen en pesos equivalente a USD 1.206,9 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, para el cierre de octubre, restó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.543,50, contra un techo previsto para las bandas cambiarias en los $1.951,50 a fin de mes, en base a una inflación de 1,66% en agosto.

El BCRA absorbió USD 35 millones con su intervención cambiaria del día, el 4,9% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 364 millones, a 48.653 millones de dólares.

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“El BCRA aceleró las compras de divisas y ya acumula más de USD 14.500 millones en el año. Además, el FMI concluyó la misión técnica correspondiente a la tercera revisión del programa. Por su parte, las compras de divisas del BCRA refuerzan la posición externa, aunque parte de esa acumulación se compensa con ventas y pagos en dólares del Tesoro”, subrayó el equipo de Research de Puente.