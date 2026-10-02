Jornadas laborales en El Salvador: qué pasos siguen tras el proceso de consulta

El Ministerio de Trabajo de El Salvador concluyó la fase de consultas sobre la modernización de la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Trabajo de El Salvador cerró este 1 de octubre la fase de consultas sobre la Modernización del Tiempo de Trabajo, un proceso que reunió planteamientos de trabajadores, empleadores, sector privado y organismos internacionales antes de la elaboración de una propuesta.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que la Comisión Técnica concluyó todas las reuniones previstas para recoger aportes sobre alternativas de reorganización de las jornadas laborales. La última instancia de consulta contó con la participación de organismos internacionales.

PUBLICIDAD

“Hemos finalizado con un proceso consultivo muy grande y plural”, afirmó Castro por medio de sus redes sociales. El funcionario sostuvo que la discusión incorporó las posiciones de “todos los sectores y actores”, sin distinciones, y anticipó que el documento será elaborado por los equipos técnicos y legales del Ministerio.

Sindicatos, empleadores y organismos internacionales aportaron propuestas durante las reuniones del proceso consultivo. (Cortesía: Rolando Castro)

La propuesta pasará al Consejo Superior del Trabajo

La siguiente etapa estará a cargo de los especialistas que integran la Comisión Técnica. Su tarea consistirá en ordenar los planteamientos recibidos durante las consultas y convertirlos en una propuesta que será presentada ante el Consejo Superior del Trabajo (CST).

Castro señaló que el CST analizará los insumos y determinará cuáles alternativas cuentan con viabilidad.

Según explicó el ministro, una vez que el Consejo examine el documento, este será enviado al presidente de la República, Nayib Bukele, para su respectivo análisis y estudio.

PUBLICIDAD

“Será una propuesta eminentemente técnica sin laceraciones de los derechos de los trabajadores y empleadores”, aclaró Castro.

Si la iniciativa avanza hacia la Asamblea Legislativa, podría requerir cambios en el Código de Trabajo y en otras normas laborales vinculadas con la duración y distribución de las jornadas. El Ministerio no informó una fecha concreta para la presentación pública de la propuesta.

“Muy pronto será presentada”, adelantó Castro al confirmar el cierre de las consultas. La definición sobre las modalidades laborales quedará sujeta al análisis técnico, al debate en el Consejo Superior del Trabajo y a la decisión final del Ejecutivo sobre su eventual trámite legislativo.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la alternativa de una jornada de cuatro días con turnos de once horas exige un acuerdo entre empleados y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajadores y empresas aportaron propuestas sobre las jornadas

El proceso de consulta se centró en las posibilidades de modificar la organización del tiempo de trabajo de acuerdo con las particularidades de cada actividad económica. La intención es que las eventuales alternativas surjan de un debate entre los sectores involucrados y no de una definición unilateral.

Entre los temas abordados figura la posibilidad de aplicar una jornada laboral de cuatro días con turnos de hasta 11 horas. Otra variante plantea jornadas de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes. No obstante, el pasado 30 de septiembre, Castro destacó que esa opción requeriría el acuerdo de trabajadores y empleadores, por lo que no se trata de una medida ya aprobada ni de una reforma definida.

PUBLICIDAD

“El proceso todavía no ha definido una reforma ni ha cerrado una propuesta final”, explicó el ministro en aquella ocasión. El ministerio busca que la reorganización de los horarios se analice desde criterios técnicos y con atención a las diferencias entre sectores productivos.

De igual manera, Castro instó a no adelantar conjeturas sobre la modificación.