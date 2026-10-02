Honduras

La selección de Honduras reporta el robo de sus pertenencias durante su traslado a Jamaica

La comitiva detectó la falta de pertenencias en los equipajes de los futbolistas durante el viaje desde Comayagua, antes de continuar hacia Martinica para disputar una jornada de la Liga de Naciones de Concacaf

La Selección de Honduras reportó el robo de cerca de 20 perfumes y artículos personales de las maletas de sus jugadores durante el traslado a Jamaica. (Cortesía: FFH)
La Selección de Honduras reportó el robo de cerca de 20 perfumes y artículos personales de las maletas de sus jugadores durante el traslado a Jamaica. (Cortesía: FFH)
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La Selección de Honduras reportó la desaparición de cerca de 20 perfumes y otros artículos personales de las maletas de sus futbolistas durante el traslado de Comayagua a Jamaica, antes de viajar a Martinica para disputar una nueva jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

La delegación hondureña venía de imponerse por 1-0 ante Jamaica en Kingston, una victoria que representó el primer triunfo de Honduras en esa ciudad. El encuentro ante Martinica se jugará este viernes a las 18:00, hora de Honduras, en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.

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Los objetos fueron sustraídos de los equipajes de los jugadores, según informó Diario Diez. La situación provocó malestar dentro de la comitiva y se habría presentado una denuncia por lo ocurrido.

La denuncia por pertenencias desaparecidas durante el viaje a Jamaica

La Federación de Fútbol de Honduras no se había pronunciado sobre el caso. El episodio se produjo en medio de una gira caribeña que el equipo busca cerrar con otro resultado favorable para mantenerse en la pelea de su grupo.

Las delegaciones deportivas ya han sufrido situaciones similares en aeropuertos internacionales. En este caso, se informó la desaparición de perfumes y pertenencias personales mientras el plantel se trasladaba desde Comayagua hacia Jamaica.

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El plantel hondureño viajaba desde Comayagua antes de seguir hacia Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf y, según Diario Diez, se habría presentado una denuncia por pertenencias sustraídas. (Cortesía: FFH)
El plantel hondureño viajaba desde Comayagua antes de seguir hacia Martinica por la Liga de Naciones de Concacaf y, según Diario Diez, se habría presentado una denuncia por pertenencias sustraídas. (Cortesía: FFH)

Honduras consiguió en Kingston un resultado histórico con un gol de Figueroa a los 14 minutos. El delantero definió una jugada de triangulación iniciada por la derecha y le dio al equipo dirigido por el español José Francisco Molina una ventaja que sostuvo hasta el final.

El triunfo 1-0 en Kingston antes de la escala en Martinica

El seleccionado hondureño comenzó con un planteo ordenado y ofensivo, con Figueroa y Dereck Moncada en el ataque. Jamaica respondió con remates sobre la portería defendida por Edrick Menjívar, en particular a través de Bailey Cadamarteri, aunque sin consecuencias en el marcador.

Honduras tuvo el 66 % de posesión y generó tres ocasiones claras de gol, frente a dos de su rival. A los 34 minutos, Luis Palma conectó un cabezazo dentro del área, pero el balón pasó por encima del travesaño.

El equipo mantuvo su dinámica en el segundo tiempo y buscó atacar por el centro con Moncada y Figueroa, mientras Jamaica, dirigida por Rudolph Speid, apostó al contragolpe y al poder físico de sus jugadores. El árbitro costarricense Juan Calderón amonestó a tres futbolistas jamaicanos durante la primera parte.

El equipo dirigido por José Francisco Molina se impuso 1-0 a Jamaica con un gol de Figueroa a los 14 minutos y jugará este viernes en Fort-de-France por la Liga de Naciones de Concacaf. (Cortesía: FFH)
El equipo dirigido por José Francisco Molina se impuso 1-0 a Jamaica con un gol de Figueroa a los 14 minutos y jugará este viernes en Fort-de-France por la Liga de Naciones de Concacaf. (Cortesía: FFH)

Moncada fue expulsado con tarjeta roja directa a los 68 minutos tras un encontronazo con un rival. Honduras disputó el tramo final con diez jugadores y tuvo que reforzar su trabajo defensivo para evitar el empate.

Jamaica dominó los últimos 20 minutos, aunque careció de contundencia para igualar el partido. Honduras también dispuso de un par de oportunidades al contragolpe, pero no logró ampliar la diferencia.

Honduras busca un segundo triunfo ante Martinica

La selección catracha visitará este viernes a Martinica y buscará su segundo triunfo en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Surinam lidera el grupo B con seis puntos, seguido por Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, con tres unidades cada uno. Martinica ocupa el último lugar sin puntos; los dos primeros avanzarán de ronda.

Surinam encabeza la tabla con seis unidades, mientras Guatemala, Jamaica y El Salvador suman tres junto al cuadro catracho; el reglamento concede el pase de ronda a los dos líderes. (Cortesía: FFH)
Surinam encabeza la tabla con seis unidades, mientras Guatemala, Jamaica y El Salvador suman tres junto al cuadro catracho; el reglamento concede el pase de ronda a los dos líderes. (Cortesía: FFH)

El equipo hondureño llega después de vencer 0-1 a Jamaica en Kingston, con un gol de Keyrol Figueroa. El español José Francisco Molina, entrenador de la selección desde marzo, podrá contar con el delantero Dereck Moncada, cuya expulsión ante los jamaicanos fue anulada por Concacaf tras la apelación de la Federación de Fútbol de Honduras.

Martinica, dirigida por el francés Fabien Mercadal, intentará conseguir su primera victoria tras perder 3-1 contra El Salvador y 2-1 frente a Surinam, ambos partidos como visitante.

Honduras también deberá vencer a Jamaica el lunes 5 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, para continuar su camino hacia la clasificación a la Copa Oro 2027.

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