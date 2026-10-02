Salud

El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Profesionales de la salud destacan que esta sustancia puede integrarse a un patrón alimentario asociado con menor riesgo de desarrollar tumores colorrectales. Cuáles son los alimentos que aconsejan

Ilustración de una mujer que sirve verduras y legumbres en un plato, con un recipiente de edamame y utensilios sobre la mesa de la cocina.
Una taza de edamame aporta aproximadamente 18 gramos de proteína y 8 gramos de fibra al patrón alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una alimentación centrada en vegetales con verduras, frutas, cereales integrales y legumbres aporta fibra y otros compuestos beneficiosos. También favorece la salud metabólica y el mantenimiento de un peso saludable.

De acuerdo con EatingWell, el edamame, que es la soja cosechada antes de madurar, puede aportar fibra, proteína y compuestos vegetales a un patrón alimentario asociado con un menor riesgo de cáncer.

PUBLICIDAD

La prevención depende de hábitos sostenidos y de controles médicos adecuados a cada persona. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30% y el 50% de los casos de enfermedad oncológica pueden prevenirse al modificar factores determinantes, entre ellos el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso, la inactividad física y una dieta poco saludable.

La soja aporta fibra y proteína en una misma porción

Acuarela de recipientes con edamame, garbanzos, lentejas y cereales junto a espinacas, zanahorias, tomates y frutas variadas.
La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer pueden prevenirse mediante hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame pertenece al grupo de las legumbres. Una porción de una taza aporta cerca de 18 gramos de proteína y 8 gramos de fibra. Su utilidad, por tanto, no reside en una propiedad aislada, sino en cómo puede reemplazar tentempiés con menor valor nutricional o integrarse en comidas con vegetales, granos integrales y otras legumbres.

PUBLICIDAD

“Ningún alimento puede garantizar la prevención del cáncer, pero el edamame se integra muy bien en una dieta asociada con una mejor salud a largo plazo”, señaló la oncóloga Yuliya Linhares.

La fibra dietética es la parte de los alimentos vegetales que el organismo no digiere por completo; contribuye al tránsito intestinal y ayuda a mantener un peso saludable. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer sostiene que hay pruebas sólidas de que los alimentos con nutrientes reducen el riesgo de cáncer colorrectal.

La fibra actúa de dos formas en el colon

Ilustración en acuarela de un colon humano rodeado de avena, edamame, garbanzos, lentejas, plátano, manzana, frutos rojos y brócoli.
El incremento de 10 gramos en la fibra dietética se asocia con una reducción del 7% en el riesgo de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El último informe de AICR (Instituto Americano para la Investigación del Cáncer) y WCRF (Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer) reveló que cada aumento de 10 gramos en la fibra dietética se asocia con un riesgo un 7% menor de cáncer colorrectal”, afirmó la dietista oncológica Krystle Zuniga, doctora en Filosofía y especialista certificada en oncología.

Natalie Ledesma, especialista certificada en oncología, explicó que la fibra insoluble puede unirse a posibles “focos” carcinógenos para que el organismo los elimine. En cambio, la soluble es fermentada por bacterias del colon y produce ácidos grasos de cadena corta (AGCC), compuestos con efectos antiinflamatorios y protectores.

“La fibra también ayuda a que los desechos se muevan a través del intestino y reduce el tiempo que las sustancias potencialmente dañinas permanecen en contacto con el colon”, añadió Linhares.

El patrón de alimentación importa más que un tentempié

Una mujer prepara una ensalada junto a tazones con arroz, legumbres, frutas y frutos secos, con paquetes de pasabocas al fondo.
La fibra soluble produce ácidos grasos de cadena corta mediante la fermentación bacteriana en el colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda una alimentación que incluya verduras, frutas enteras, granos integrales y legumbres, y que limite las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados.

También aconseja mantener un peso saludable y realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de ejercicio intenso. En ese marco, sustituir de forma habitual algunas fuentes de proteína animal procesada por legumbres puede ser una medida útil.

Optar por legumbres, alimentos de soja u otras proteínas vegetales en lugar de carnes rojas y procesadas puede reducir la exposición a compuestos asociados con el riesgo de cáncer colorrectal”, explicó Linhares.

Las recomendaciones prácticas que recoge la información disponible incluyen:

  • Añadir edamame a ensaladas, sopas o platos de arroz integral.
  • Priorizar frutas, verduras, granos integrales, frijoles, lentejas y frutos secos.
  • Limitar el consumo de carnes procesadas y bebidas con azúcares añadidos.
  • Mantener actividad física regular y reducir el tiempo sentado.

La detección temprana completa las medidas preventivas

Ilustración en acuarela de una mujer que camina por un parque, un plato con vegetales y granos, y una doctora que atiende a una paciente.
La Sociedad Americana contra el Cáncer aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oncólogo radioterápico Amar Rewari recomendó mantenerse al día con los controles según la edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores relevantes.

La OMS subraya que el impacto de las enfermedades oncológicas también puede disminuir con diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Además de la dieta y el movimiento, las medidas preventivas incluyen no fumar, reducir o evitar el alcohol, proteger la piel de la radiación ultravioleta y recibir las vacunas recomendadas contra infecciones vinculadas con algunos tumores.

El edamame puede ser una alternativa dentro de ese conjunto de decisiones cotidianas. Su aporte nutricional resulta relevante cuando forma parte de una alimentación variada y de un enfoque preventivo que considere hábitos, controles y riesgos individuales.

Temas Relacionados

SojaPrevención de enfermedadesFibraCáncer colorrectalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El enemigo invisible: por qué controlar la presión arterial es una decisión de vida

La hipertensión afecta a más de un tercio de los adultos en Argentina y suele avanzar sin síntomas, por lo que los controles periódicos resultan clave para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares

El enemigo invisible: por qué controlar la presión arterial es una decisión de vida

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Una encuesta de la Universidad Austral mostró que la responsabilidad sostenida de asistir a personas en situación de dependencia afecta el descanso, los proyectos personales y la posibilidad de compatibilizar las obligaciones familiares con el empleo. Las mujeres reportaron mayores dificultades

Cuatro de cada diez argentinos que cuidan a un familiar enfrentan una sobrecarga intensa: los efectos en la salud y el trabajo

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

La especialista Olga Castañeda identificó una serie de frutas y verduras que también destacan por su aporte de este nutriente, ampliando las opciones más allá de la fuente tradicionalmente más conocida

Qué alimentos cotidianos aportan vitamina C además de los cítricos, según una nutricionista

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Entrenadores especializados explican a GQ por qué esta práctica, habitual en el ámbito deportivo, también resulta útil para moverse con mayor control en situaciones cotidianas como cruzar una calle o esquivar un obstáculo

Cuál es la rutina que promete mejorar la agilidad y la capacidad de reacción

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

Especialistas consultados por Runner’s World identifican ajustes concretos en la planificación semanal que permiten sostener el rendimiento sin forzar al cuerpo más allá de sus límites y logran reducir el riesgo de sobreesfuerzos físicos

Cuáles son los 4 cambios en el entrenamiento que pueden ayudar a prevenir lesiones después de los 50

DEPORTES

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

¿La NBA se expande? Cómo es el proyecto que sumaría 2 equipos y trasladaría una franquicia del Oeste

Quién es el tenista paraguayo que causa sensación en el circuito: su vínculo con la Argentina y la polémica con una jueza

Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El guiño del Dibu Martínez a Nico Paz en medio del interrogante sobre quién llevará la número 10 de Lionel Messi en la selección argentina

TELESHOW

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

María Leal y José María Muscari vuelven a trabajar juntos en Ocho mujeres: “Tiene más locura que hace 15 años”

Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y pionero del rock argentino

Amalia Granata le respondió a Robbie Williams: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”

Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Los secretos de la película argentina que quiere competir en los Oscar 2027: “Es una manera de liberar el dolor”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana recibió más de 16 mil cruceristas en un mismo día

República Dominicana recibió más de 16 mil cruceristas en un mismo día

Detienen a instructor de banda musical con nueve paquetes de supuesta droga en Panamá y decomisan otro cargamento que tenía como destino Italia

El Salvador activa fotomultas para el transporte pesado y acumula 388 infracciones en diez días

El café salvadoreño se sostiene en productores individuales, cafetales de media altura y ventas a beneficio

Bálsamos sin parafina y rubores veganos: premian a jóvenes guatemaltecos por proyectos de emprendimiento innovadores