El nutriente recomendado por 4 especialistas en oncología que puede ayudar a prevenir el cáncer de colon

Una taza de edamame aporta aproximadamente 18 gramos de proteína y 8 gramos de fibra al patrón alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una alimentación centrada en vegetales con verduras, frutas, cereales integrales y legumbres aporta fibra y otros compuestos beneficiosos. También favorece la salud metabólica y el mantenimiento de un peso saludable.

De acuerdo con EatingWell, el edamame, que es la soja cosechada antes de madurar, puede aportar fibra, proteína y compuestos vegetales a un patrón alimentario asociado con un menor riesgo de cáncer.

PUBLICIDAD

La prevención depende de hábitos sostenidos y de controles médicos adecuados a cada persona. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30% y el 50% de los casos de enfermedad oncológica pueden prevenirse al modificar factores determinantes, entre ellos el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso, la inactividad física y una dieta poco saludable.

La soja aporta fibra y proteína en una misma porción

La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer pueden prevenirse mediante hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El edamame pertenece al grupo de las legumbres. Una porción de una taza aporta cerca de 18 gramos de proteína y 8 gramos de fibra. Su utilidad, por tanto, no reside en una propiedad aislada, sino en cómo puede reemplazar tentempiés con menor valor nutricional o integrarse en comidas con vegetales, granos integrales y otras legumbres.

PUBLICIDAD

“Ningún alimento puede garantizar la prevención del cáncer, pero el edamame se integra muy bien en una dieta asociada con una mejor salud a largo plazo”, señaló la oncóloga Yuliya Linhares.

La fibra dietética es la parte de los alimentos vegetales que el organismo no digiere por completo; contribuye al tránsito intestinal y ayuda a mantener un peso saludable. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer sostiene que hay pruebas sólidas de que los alimentos con nutrientes reducen el riesgo de cáncer colorrectal.

La fibra actúa de dos formas en el colon

El incremento de 10 gramos en la fibra dietética se asocia con una reducción del 7% en el riesgo de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El último informe de AICR (Instituto Americano para la Investigación del Cáncer) y WCRF (Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer) reveló que cada aumento de 10 gramos en la fibra dietética se asocia con un riesgo un 7% menor de cáncer colorrectal”, afirmó la dietista oncológica Krystle Zuniga, doctora en Filosofía y especialista certificada en oncología.

PUBLICIDAD

Natalie Ledesma, especialista certificada en oncología, explicó que la fibra insoluble puede unirse a posibles “focos” carcinógenos para que el organismo los elimine. En cambio, la soluble es fermentada por bacterias del colon y produce ácidos grasos de cadena corta (AGCC), compuestos con efectos antiinflamatorios y protectores.

“La fibra también ayuda a que los desechos se muevan a través del intestino y reduce el tiempo que las sustancias potencialmente dañinas permanecen en contacto con el colon”, añadió Linhares.

El patrón de alimentación importa más que un tentempié

La fibra soluble produce ácidos grasos de cadena corta mediante la fermentación bacteriana en el colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda una alimentación que incluya verduras, frutas enteras, granos integrales y legumbres, y que limite las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados.

PUBLICIDAD

También aconseja mantener un peso saludable y realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de ejercicio intenso. En ese marco, sustituir de forma habitual algunas fuentes de proteína animal procesada por legumbres puede ser una medida útil.

“Optar por legumbres, alimentos de soja u otras proteínas vegetales en lugar de carnes rojas y procesadas puede reducir la exposición a compuestos asociados con el riesgo de cáncer colorrectal”, explicó Linhares.

Las recomendaciones prácticas que recoge la información disponible incluyen:

Añadir edamame a ensaladas, sopas o platos de arroz integral.

Priorizar frutas, verduras, granos integrales, frijoles, lentejas y frutos secos.

Limitar el consumo de carnes procesadas y bebidas con azúcares añadidos.

Mantener actividad física regular y reducir el tiempo sentado.

La detección temprana completa las medidas preventivas

La Sociedad Americana contra el Cáncer aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oncólogo radioterápico Amar Rewari recomendó mantenerse al día con los controles según la edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores relevantes.

La OMS subraya que el impacto de las enfermedades oncológicas también puede disminuir con diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Además de la dieta y el movimiento, las medidas preventivas incluyen no fumar, reducir o evitar el alcohol, proteger la piel de la radiación ultravioleta y recibir las vacunas recomendadas contra infecciones vinculadas con algunos tumores.

PUBLICIDAD

El edamame puede ser una alternativa dentro de ese conjunto de decisiones cotidianas. Su aporte nutricional resulta relevante cuando forma parte de una alimentación variada y de un enfoque preventivo que considere hábitos, controles y riesgos individuales.