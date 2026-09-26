Nueve variedades de pan que no hinchan y las diferencias que influyen en su tolerancia

El tipo de harina, la cantidad de fibra y el tiempo de fermentación determinan la tolerancia digestiva de cada variedad de pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando después de comer pan aparece una hinchazón o pesadez, la duda suele dirigirse al alimento en conjunto. Sin embargo, una molestia aislada no permite saber qué componente puede estar involucrado ni anticipar qué variedad se tolerará mejor en cada caso.

El tipo de harina, el grado de refinado, la cantidad de fibra, los ingredientes añadidos y el tiempo de fermentación son elementos que permiten distinguir un pan de otro. También deben considerarse situaciones específicas, como la celiaquía o la sensibilidad al gluten no celíaca, que requieren criterios de elección diferentes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un artículo de Women’s Health España, los nutricionistas David Velarde, Juan Mielgo, Eva Gesteiro y Lisset Pantoja analizaron nueve variedades presentadas como panes que pueden resultar más fáciles de tolerar.

El pan de centeno contiene fibra soluble que contribuye a mejorar la microbiota y el perfil glucémico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista incluye alternativas integrales, de masa madre, sin gluten y elaboradas con semillas, y permite revisar qué características distinguen a cada una sin convertirlas en una respuesta universal.

La fibra y el tipo de cereal diferencian al pan integral, de centeno, espelta y avena

Velarde incluyó el pan integral entre las alternativas con más micronutrientes. El especialista señaló que puede favorecer el tránsito intestinal y resultar más saciante que el pan blanco.

La fibra es la parte de los alimentos vegetales que no se digiere por completo y que participa en el funcionamiento intestinal.

Velarde también destacó el centeno por su aporte de fibra soluble. Según indicó el nutricionista, puede contribuir a mejorar el perfil glucémico y a la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita en el intestino.

PUBLICIDAD

Asimismo, describió al pan de centeno como una opción de textura más compacta que puede resultar fácil de digerir para algunas personas.

La espelta posee menor contenido de gluten que el trigo convencional, aunque no resulta apta para personas celíacas (Termomix.com)

La espelta es otro de los panes incluidos por Velarde. El nutricionista la definió como un trigo ancestral con menor contenido de gluten y señaló que suele ocasionar menos molestias. Esa característica no la vuelve apta para personas celíacas ni para quienes tienen sensibilidad al gluten no celíaca.

El pan de avena completa este grupo. Velarde lo describió como una preparación suave, de fácil digestión y con aporte de energía sostenida.

El doctor Mielgo, profesor titular de la Universidad de Burgos, indicó que algunos panes pueden tener un perfil nutricional asociado con una mejor tolerancia digestiva. Esa referencia no permite atribuir el mismo efecto a cualquier pan integral o rico en fibra.

PUBLICIDAD

La fermentación y los ingredientes diferencian a la masa madre del pan paleo

Velarde incluyó la masa madre por su fermentación lenta y la consideró una opción que puede resultar más adecuada para algunas personas con molestias digestivas. El especialista no la presentó como una respuesta general ni como sustituto de una evaluación individual.

La fermentación lenta de la masa madre favorece la digestibilidad del gluten en algunas preparaciones (Canva)

Las doctoras Gesteiro y Pantoja, investigadoras del grupo ImFINE de la Universidad Politécnica de Madrid, indicaron que algunos estudios apuntan a una mejor digestibilidad del gluten en panes de masa madre elaborados mediante fermentación lenta.

El denominado pan paleo también forma parte de la selección de Velarde porque se elabora con frutos secos y semillas, sin cereales ni harinas refinadas. El nutricionista le atribuyó una mayor capacidad de saciedad por esa composición.

PUBLICIDAD

El pan paleo se elabora con semillas y frutos secos sin utilizar cereales ni harinas refinadas

Las opciones sin gluten no tienen el mismo perfil nutricional

Velarde incluyó el pan sin gluten como una alternativa apta para personas celíacas y recomendó observar si contiene almidones o ingredientes propios de formulaciones ultraprocesadas. Su ausencia, por lo tanto, no permite definir por sí sola la calidad nutricional del producto.

El sarraceno también se presenta como una alternativa sin gluten. Velarde lo clasificó como pseudocereal y destacó su aporte de magnesio y antioxidantes, además de su capacidad de saciedad. Se trata de una semilla que se consume de manera similar a los cereales, aunque pertenece a una familia botánica diferente.

La lista se completa con tostadas multicereal, tipo arroz. Velarde las describió como ligeras, sin gluten y útiles para acompañar comidas sin sensación de pesadez.

PUBLICIDAD

El trigo sarraceno es un pseudocereal libre de gluten que aporta magnesio y antioxidantes (MARCU OVIDIU / LEVADURA MADRE)

Mielgo advirtió que los panes blancos refinados y ultraprocesados aportan sobre todo almidón de rápida absorción. Según explicó el especialista, su consumo repetido se asocia con aumentos rápidos de la glucosa en sangre y con condiciones vinculadas a la inflamación crónica.

Gesteiro y Pantoja señalaron que el índice glucémico alto es un indicador de la velocidad con que un alimento puede elevar la glucosa en sangre.

Las especialistas también advirtieron que los panes industriales con abundantes levaduras, azúcares añadidos o fibra agregada, como la inulina, pueden favorecer la fermentación intestinal, los gases y el malestar en algunas personas.

PUBLICIDAD

Sus observaciones desplazan el foco de las etiquetas generales hacia los ingredientes, el procesamiento y las necesidades particulares de cada caso.