El show de Di María en Rosario Central-Estudiantes por la Supercopa Internacional: el golazo de tiro libre y la definición de penal

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El partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional 2026 comenzó favorable para el Pincha con el 1-0 a su favor pero tuvo un cambio de rumbo a partir de la reacción del equipo rosarino y, sobre todo, de la precisión de Ángel Di María. El encuentro se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con el título en disputa.

Estudiantes consiguió una ventaja casi inmediata gracias a una acción iniciada por Joaquín Tobio Burgos sobre el sector izquierdo. El futbolista avanzó y envió un centro que llegó a Guido Carrillo, cuyo rebote terminó como una asistencia para Alexis Castro. El mediocampista aprovechó esa situación y convirtió el 1-0 parcial antes de que se cumpliera el primer minuto. Aunque el desarrollo posterior expuso problemas que condicionaron al conjunto platense.

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El equipo dirigido por Estudiantes perdió primero a Gabriel Neves, quien dejó el campo por una lesión y fue reemplazado por Jalil Elías. La modificación tampoco resolvió la dificultad, ya que el recién ingresado sintió un dolor después de bajar a Gaspar Duarte en una jugada que le valió una tarjeta amarilla. Esa situación obligó a una nueva variante: Fabricio Pérez entró para completar una secuencia que alteró el funcionamiento del Pincha y le permitió a Central asumir mayor control territorial.

Ángel Di María convirtió un doblete para Central ante Estudiantes (Foto: FOTOBAIRES)

En ese contexto, Di María igualó con un tiro libre al ángulo a los 23 minutos. El capitán del Canalla se hizo cargo de la pelota a pocos metros de la medialuna del área y ejecutó con una carrera de solo dos pasos. Su remate de zurda pasó por encima de la barrera y se metió en el ángulo del arco defendido por Fernando Muslera. La definición estableció el 1-1 y respondió a un tramo en el que Central ya había comenzado a presionar con mayor decisión.

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El delantero rosarino había advertido su influencia ofensiva antes de convertir. Tras un rebote, recibió la pelota fuera del área y ensayó un zurdazo que se desvió en Leandro González Pírez antes de salir al tiro de esquina. Luego del empate, volvió a generar peligro cuando le robó la pelota a Tobio Burgos dentro del área y sacó otro disparo de zurda. Esa vez, la pelota pasó junto al palo derecho de Muslera, pero la jugada confirmó que Di María se había convertido en la principal amenaza de Rosario Central.

Poco después, Ángel Di María completó la remontada de Central con un penal que dejó el marcador 2-1. La jugada comenzó con la caída de Enzo Copetti dentro del área, tras una presunta infracción de González Pírez. El árbitro Darío Herrera recurrió al VAR para revisar la acción y, después de observar las imágenes, sancionó la pena máxima. La decisión generó protestas de todo el equipo platense, que cuestionó el fallo en un momento determinante del partido.

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El capitán del Canalla asumió la responsabilidad desde los doce pasos y eligió el palo izquierdo de Fernando Muslera. El arquero uruguayo se lanzó hacia el sector opuesto, por lo que no pudo evitar la conversión. Di María ejecutó con firmeza y selló el segundo tanto rosarino a los 56 minutos antes de irse al descanso.

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