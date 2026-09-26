Honduras registra 211 muertes violentas de mujeres en 2026 y aumentan las denuncias por desapariciones

211 mujeres han sido asesinadas en Honduras durante 2026, según cifras proporcionadas por organizaciones de mujeres. (FOTO: Confidencial HN / Archivo)

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Las cifras sobre muertes violentas de mujeres mantienen la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, que advierten sobre la persistencia de la violencia contra este sector de la población en diferentes departamentos de Honduras.

De acuerdo con los datos proporcionados por la organización Calidad de Vida, un total de 211 mujeres han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2026.

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La presidenta de Calidad de Vida, Ana Cruz, señaló que las estadísticas reflejan una situación que continúa afectando a las mujeres hondureñas y que requiere atención de las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación de los delitos.

El departamento con mayor número de casos es Francisco Morazán, donde se contabilizan 45 muertes violentas de mujeres durante el presente año.

A este departamento le sigue Cortés, con 32 casos, mientras que Yoro registra 24. También aparecen entre los departamentos con cifras elevadas Colón, con 21 casos, y Comayagua, con 17 muertes violentas.

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Francisco Morazán registra 45 muertes violentas de mujeres, la cifra más alta entre los departamentos reportados. (Foto: Redes Sociales / Archivo)

La distribución de los casos muestra que la violencia contra las mujeres no se concentra únicamente en una zona del país, sino que afecta a diferentes regiones, incluyendo departamentos con alta concentración poblacional y actividad económica.

Cruz sostuvo que la permanencia de escenarios de violencia contra las mujeres, sumada a los niveles de impunidad y a discursos que responsabilizan a las víctimas, contribuye a generar condiciones para que las agresiones puedan escalar hasta hechos de violencia extrema.

A las cifras de asesinatos se suma otro fenómeno que mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos: el aumento de las denuncias por desaparición de mujeres.

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Según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el departamento de Francisco Morazán se han registrado 180 denuncias por desaparición durante 2026, de acuerdo con la información proporcionada por Dunia Palma, portavoz de esa institución.

Palma explicó que las denuncias son recibidas por la DPI, organismo que posteriormente activa los mecanismos correspondientes para realizar las labores de búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas.

Yoro registra 24 asesinatos de mujeres, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por organizaciones defensoras. (Foto: EFE/Gustavo Amador / Archivo)

Sin embargo, existe una diferencia en las cifras proporcionadas sobre la clasificación por edad. La portavoz indicó que los reportes incluyen 90 mujeres adultas y 112 menores de edad, aunque esa suma corresponde a 202 casos, una cantidad superior a las 180 denuncias señaladas previamente. Por ello, los datos requieren una precisión oficial para establecer el total y su distribución.

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La situación también genera preocupación entre las organizaciones de mujeres debido a que no existe un registro nacional consolidado que permita establecer con exactitud cuántas mujeres permanecen desaparecidas en Honduras.

Ana Cruz explicó que las denuncias no necesariamente se presentan únicamente ante la DPI en Tegucigalpa, sino que también pueden ser interpuestas en oficinas regionales de las instituciones de seguridad ubicadas en otros departamentos del país.

Esta dispersión de los registros dificulta establecer una cifra nacional única sobre las mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y cuyo paradero todavía no ha sido determinado.

La defensora también advirtió sobre la posible relación entre las desapariciones y los femicidios. Según señaló, cerca del 20 % de las mujeres reportadas como desaparecidas terminarían siendo víctimas de femicidio.

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Las denuncias por desaparición de mujeres también han aumentado, según información proporcionada por la Dirección Policial de Investigaciones. (FOTO: Blogs UNAH / Archivo)

Esta estimación es presentada por la organización como uno de los principales motivos de preocupación y como un argumento para fortalecer los mecanismos de búsqueda desde el momento en que se presenta una denuncia.

La activación inmediata de las investigaciones resulta fundamental para determinar qué ocurrió con las mujeres cuyo paradero se desconoce y establecer si existe algún vínculo entre su desaparición y hechos criminales.

Las organizaciones defensoras de las mujeres han insistido en la necesidad de mejorar la coordinación institucional, fortalecer las investigaciones y contar con registros actualizados que permitan conocer la magnitud real del fenómeno.

Mientras tanto, los 211 asesinatos registrados en 2026 y las denuncias por desapariciones mantienen la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en Honduras.

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Los datos también evidencian la necesidad de contar con estadísticas nacionales unificadas que permitan identificar patrones, establecer zonas de mayor incidencia y dar seguimiento a cada denuncia hasta determinar el paradero de las personas reportadas como desaparecidas.