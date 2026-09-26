Teleshow

Felipe Fort abrió la puerta de su intimidad: de la foto con su novia Mary Di al Rolls Royce de su padre

El hijo de Ricardo Fort compartió una postal junto a su pareja y, horas después, recordó al empresario con una imagen de su histórico Phantom

Felipe Fort compartió nuevas imágenes junto a su novia en Instagram
Felipe Fort mostró en sus redes sociales una nueva imagen junto a su novia Mary Di
Guardar

A dos meses de presentar a su novia con románticas fotos desde España, Felipe Fort volvió a mostrar una escena de su intimidad junto a Mary Di. El joven, que cuenta con 861 mil seguidores en Instagram, publicó una imagen tomada frente a un espejo en la que aparece acompañado por la joven. Sin agregar un mensaje, eligió compartir el momento cotidiano de la pareja y volvió a incluirla en sus historias de la red social.

En la postal, Felipe aparece sentado con una remera negra y auriculares blancos conectados a su teléfono. Lleva el pelo castaño sobre la frente y deja a la vista los tatuajes de ambos brazos. Con las manos a la altura de las orejas, mira hacia el espejo desde el que se tomó la fotografía.

PUBLICIDAD

A su lado, Mary Di sostiene un celular blanco frente a su rostro para registrar la escena. El dispositivo y su pelo oscuro cubren parte de su cara. Detrás de ellos se distingue un ambiente de paredes claras y una estructura gris, mientras la composición vertical reúne tonos negros, grises y beige.

Horas más tarde, el hijo de Ricardo Fort compartió otra imagen que dio cuenta de que la salida se extendió hasta la madrugada. Esta vez enfocó un Rolls-Royce color plateado estacionado junto al cordón de una calle. La historia incluía la hora “3:39 AM”, visible en la parte superior de la foto.

PUBLICIDAD

Felipe Fort compartió la intimidad de su día junto a su novia
Felipe Fort compartió la intimidad de su día junto a su novia (Instagram)

El vehículo, asociado al auto que manejaba su padre, ocupaba el centro de la imagen. Se distinguían su parrilla frontal vertical, los faros rectangulares y los detalles cromados. En el margen izquierdo aparecía parte de otro auto gris y, de fondo, se veían árboles, edificios bajos, postes de luz y cables sobre la calle. En la zona inferior del Rolls-Royce había una placa negra con letras blancas, aunque no era posible leer con claridad la inscripción.

La aparición del Rolls-Royce remite a uno de los vehículos más reconocidos de la familia Fort. En 2020, Felipe y su hermana Marta salieron a recorrer la ciudad junto a amigos y publicaron imágenes del auto en sus redes sociales. Ella posó con tres personas frente al coche, que estaba estacionado sobre la avenida del Libertador, cerca del cruce con la avenida General Paz. Él, en tanto, se mostró desde el asiento del acompañante, mientras uno de sus amigos conducía.

Felipe Fort compartió la intimidad de su día junto a su novia
El vehículo plateado exhibido en la publicación remite a uno de los autos más reconocidos de Ricardo Fort (Instagram)

Las publicaciones despertaron mensajes de los seguidores de Ricardo Fort, que asociaron el vehículo con las apariciones públicas del empresario. “Ese auto no se vende, es una leyenda”, “Nunca lo vendan” y “Cuántos lindos recuerdos de tu papá me vienen a la mente al ver ese Phantom” fueron algunas de las respuestas que recibieron los mellizos, además de miles de reacciones.

En otra ocasión, cuando surgieron consultas sobre una posible venta, Felipe explicó el estado en que se encontraba el vehículo y la situación de ambos hermanos. “El auto estuvo parado cinco años, fue liberado por la Justicia y Marta y yo tenemos 14 años, falta mucho para poder usarlo y encima pagamos patente, ¿vos qué preferirías hacer?”, escribió entonces. También señaló que la situación era similar con otros autos de su padre, aunque admitió que le gustaría conservar el Mercedes-Benz SLK. “Tiene 300 kilómetros, nuevo”, destacó.

Rolls-Royce-de-Ricardo-Fort
El modelo Rolls-Royce Phantom mide casi seis metros de largo y pesa más de dos toneladas (@martacfort)

La pasión de Felipe por los autos ya había quedado expuesta en varias de sus publicaciones. Hace un año difundió una sesión de fotos a bordo del Phantom, en la que se lo vio incluso dentro del baúl. El modelo mide cerca de seis metros de largo y pesa más de dos toneladas. El que perteneció a Fort fue el segundo de esas características que llegó a la Argentina; el primero había sido adquirido por Mario Roberto Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina.

Además de ese vehículo, Ricardo Fort tuvo en el país un Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé negro. A diferencia del Phantom que volvió a aparecer en las historias de Felipe, ese auto tuvo una presencia mucho menor en las apariciones televisivas del empresario.

Temas Relacionados

Ricardo FortFelipe Fort

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

En medio de un descanso con sus respectivas hijas, la pareja aprovechó para disfrutar a pleno del buen clima en Orlando, Florida, y las atracciones más populares de Disney

El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

El adiós a Oscar González Oro: lo cremarán el lunes en Uruguay y la próxima semana habrá una misa en Buenos Aires

El periodista murió este viernes en Punta del Este y causó gran conmoción entre sus amigos y colegas. Los detalles sobre el último adiós

El adiós a Oscar González Oro: lo cremarán el lunes en Uruguay y la próxima semana habrá una misa en Buenos Aires

Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

En su paso por La Jugada, la influencer habló sobre la inesperada situación que tuvo con su pareja y sorprendió a sus compañeros de panel

Mica Viciconte recordó el insólito momento que vivió con Fabián Cubero la primera vez que tuvieron intimidad: “¿Te elongo?”

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

El actor de Berlín, Berlín reveló en Agarrate Catalina que luego del éxito de Amigos son los amigos llegaron a pasar un mes sin hablarse durante una gira, pese a compartir motorhome, comidas y teatro a diario

Pablo Rago habló de la peor pelea que tuvo con Carlín Calvo: "Solo hablábamos en el escenario"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

La conductora abrió una cajita de preguntas en Instagram y sorprendió a sus seguidores con una confesión sobre la preparación que encaró para ponerse en la piel de su personaje en “¿Querés ser mi hijo?"

La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

AMÉRICA

Ciclogénesis en camino: el fenómeno que marcará un cierre de septiembre con alertas en gran parte del país

Ciclogénesis en camino: el fenómeno que marcará un cierre de septiembre con alertas en gran parte del país

La crisis cubana llega a las guías de viaje: Londres eleva su alerta ante el colapso de los servicios básicos en la isla

Honduras registra 211 muertes violentas de mujeres en 2026 y aumentan las denuncias por desapariciones

CONRED atiende 1,733 emergencias por lluvias y reporta 202,771 personas afectadas en ocho departamentos Guatemala

Embarazo adolescente en Costa Rica: la tasa de fecundidad subió en 2025 tras años de descenso pronunciado

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

Rosario Central - Estudiantes, una final llena de polémicas que vuelve a empañar al futbol argentino

Rosario Central - Estudiantes, una final llena de polémicas que vuelve a empañar al futbol argentino

Di María comparó su gol de tiro libre con uno de Messi y se refirió al penal que le dieron a Central: “Fue como el que me hicieron contra Francia”

Tapia no estuvo en la premiación de Estudiantes, reapareció con los árbitros y con Central y el Pincha respondió con aplausos irónicos

Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Rosario Central ante Estudiantes