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Lali encendió la previa de su tercer River del año con un carrete de fotos en el escenario: "Nos vemos en un rato"

La cantante publicó imágenes en el Monumental horas antes del show que cierra su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con ocho estadios agotados en la ciudad de Buenos Aires

Lali Espósito
Lali Espósito probó sonido con el micrófono en mano en el escenario vacío del Monumental, con las tribunas de River Plate de fondo.
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Lali Espósito publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos desde el estadio Monumental junto al mensaje “NOS VEMOS EN UN RATO!!!! 😈❤️‍🔥🇦🇷”, en la previa del tercer concierto del año en River Plate, que esta noche cerrará su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Las imágenes muestran a la cantante recorriendo el escenario con el micrófono en la mano, en un estado que oscila entre la concentración y la euforia.

Las imágenes publicadas este sábado retratan un recorrido minucioso por las instalaciones del Monumental antes de que lleguen los más de 80.000 espectadores que agotaron una vez más las entradas del show. En una de las fotos, Lali aparece sola en el centro del escenario, de cuerpo entero, con el micrófono en la mano y las gradas del estadio al fondo —donde se lee claramente “River Plate”—, como si ensayara ante un público invisible. En otra, tomada en blanco y negro desde altura, su silueta proyecta una sombra larga sobre el piso del escenario vacío, con la campera de cuero abierta y las botas de caña alta como único sonido visual de la imagen.

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Lali Espósito
En contrapicado y con el sol de fondo, la cantante levanta el palo del micrófono sobre el escenario vacío que esta noche recibirá a más de 80.000 personas
Lali Espósito
Sola en el escenario, con su sombra proyectada sobre el piso: una de las imágenes en blanco y negro que Lali publicó en la previa del show
Lali Espósito
Eufórica y con el gesto de rock, Lali sostuvo el micrófono frente a las gradas vacías del estadio donde esta noche cerrará su gira

El look que eligió para la visita previa al show combina una campera de cuero marrón oversize, un top blanco, minifalda de jean azul con botones dorados y botas de caña alta negras con taco. En varias de las fotos suma anteojos de sol de carey con cristales verdes. Una de las imágenes la capta con el gesto de “rock” hecho con la mano izquierda y el micrófono en la derecha, con una sonrisa que no parece forzada. Otra, tomada en contrapicado con el sol impactando directamente en el lente, la muestra levantando el micrófono con ambos brazos en una pose que domina el encuadre. La foto más dinámica de la serie la congela en pleno movimiento de cabeza, con el pelo negro volando horizontalmente, en un primer plano con el estadio difuminado detrás.

Una de las imágenes, en blanco y negro y tomada desde el escenario hacia el campo, revela la escala del operativo técnico que precede a la noche: decenas de bailarines, camarógrafos y técnicos trabajan sobre la pasarela en forma de herradura que se extiende hacia el campo. La foto de Lali subiendo las escaleras del escenario con la lengua afuera y el equipo moviéndose a su alrededor captura el clima de esa jornada de preparativos.

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Lali Espósito
Con el pelo volando y el micrófono en alto, Lali Espósito en uno de los momentos más intensos del ensayo en el estadio de Núñez
Lali Espósito
Lali baila sola en el campo del Monumental, con el viento alborotando su pelo y las botas de caña alta como protagonistas del plano

Este tercer River del año se suma a los shows del 6 y 7 de junio en el mismo estadio, que reunieron más de 160.000 personas en dos noches. La noticia del nuevo sold out llegó a Espósito mientras ensayaba con su equipo. “Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó la cantante, visiblemente conmovida, según recogió Infobae. Luego extendió el reconocimiento: “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”, sostuvo frente a los integrantes del equipo de producción.

Con esta fecha, la gira suma ocho estadios agotados en total: cinco en el estadio de Vélez Sarsfield durante 2025 y tres en River a lo largo de este año. El disco que motivó la gira superó las 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de Spotify.

Lali Espósito
El equipo de producción, bailarines y técnicos durante el ensayo general en el Monumental
Lali Espósito
Lali sube las escaleras del escenario con actitud desafiante mientras su equipo trabaja a su alrededor en los últimos preparativos del show

El subte extenderá su servicio hasta la 1.30 de la madrugada

Para facilitar el regreso del público, Subterráneos de Buenos Aires (SBA) confirmó que la línea D prestará servicio hasta la 1.30 de la madrugada. El acceso a la red será exclusivamente desde la estación Congreso de Tucumán, mientras que el descenso estará habilitado en cuatro estaciones: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. La línea B, por su parte, también extenderá su horario como ocurre todos los viernes y sábados. Las puertas del estadio abrirán a las 17, con el show programado para las 21.

La expectativa por los invitados de la noche también forma parte del clima previo. En los dos River anteriores, Espósito compartió escenario con Kylie Minogue, Dillom y Duki. El periodista Ángel de Brito adelantó en Bondi Live que Tini Stoessel podría estar presente, aunque sin confirmar si sería como invitada musical o como espectadora. Otros nombres que circularon entre los fanáticos son los de Marilina Bertoldi y Charly García, sin confirmación oficial hasta el momento. El deseo más improbable de la noche, sin embargo, tiene nombre y apellido: Lady Gaga. En el último mes, una serie de guiños de Espósito alimentaron esa fantasía colectiva: una remera con el rostro de la artista estadounidense en referencia a su álbum Mayhem, una foto frente a un mural dedicado a Gaga durante su despedida de soltera en Brasil y un video promocional en el que apareció con peluca rubia y anteojos oscuros que sus seguidores asociaron con un look icónico de la cantante. Nadie confirmó nada. Pero en el Monumental, esta noche, todo puede suceder.

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Lali EspósitoEstadio MonumentalInstagram

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