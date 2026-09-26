Encontraron una camioneta dentro de un arroyo en Ringuelet: investigan si había sido robada horas antes en La Plata

Vecinos del sector divisaron la camioneta debajo del puente y dieron aviso al 911, lo que desencadenó el operativo de emergencia en el Arroyo del Gato

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Este sábado por la mañana, vecinos de Ringuelet encontraron una camioneta Volkswagen Amarok con los vidrios polarizados y la cúpula cerrada dentro del Arroyo del Gato, a la altura de calle 1 y 514, en La Plata. El hallazgo desató un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos, Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, fueron los propios vecinos de la zona quienes, al avistar el rodado debajo del puente, dieron aviso al 911 cerca de las 10:30. Desde ese momento, los efectivos policiales se desplegaron en el lugar y comenzaron las primeras tareas para establecer qué había ocurrido. La principal preocupación de los primeros minutos fue determinar si alguna persona podía encontrarse dentro de la Amarok, cuya cúpula totalmente cerrada y los vidrios oscuros impedían ver el interior desde afuera.

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Ante la dificultad para acceder al vehículo, personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales ingresó al arroyo con equipos específicos. Según consignaron las mismas fuentes, los agentes utilizaron kayaks para aproximarse al rodado, inspeccionaron su interior y revisaron los alrededores. Descartada la presencia de ocupantes, la atención pasó a centrarse en reconstruir cómo había llegado el vehículo hasta ese punto del arroyo.

La investigación tomó un cariz distinto cuando trascendió que la Volkswagen Amarok gris, dominio AE-306-AP, podría haber sido víctima de un robo pocas horas antes. De acuerdo con el diario El Día, el propietario del vehículo fue abordado durante la madrugada de ese mismo sábado en la zona de calle 7 entre 32 y 33. Según la denuncia, el propietario había descendido de la camioneta para dirigirse a un cajero automático cuando dos jóvenes lo intimidaron y se llevaron el rodado. La víctima no sufrió heridas y pudo regresar a su domicilio, donde radicó la denuncia correspondiente.

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Horas más tarde, cerca del mediodía, el hombre recibió la noticia de que su vehículo había sido localizado en el Arroyo del Gato. El intervalo entre el robo y el hallazgo de la camioneta sumergida es uno de los puntos centrales que los investigadores buscan reconstruir, junto con la identidad de los dos sospechosos que participaron en el episodio.

La tarea no resulta sencilla. En el sector donde apareció el vehículo no habría cámaras de seguridad que permitan establecer de manera directa cómo llegó hasta el arroyo o identificar a quienes pudieron haberlo dejado allí. Esa ausencia de registros visuales obliga a los pesquisas a apelar a otras vías para trazar el recorrido de la Amarok desde que fue sustraída hasta que fue hallada parcialmente sumergida bajo el puente de 1 y 514, en Ringuelet.

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En el marco de la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9, mientras que la Comisaría 6ta de La Plata tiene jurisdicción sobre el hecho. Las actuaciones continúan abiertas, con medidas pendientes orientadas a identificar a los dos sospechosos del robo y a determinar fehacientemente bajo qué circunstancias terminó la camioneta dentro del arroyo.

Video: se resistió a que le robaran el auto y un motochorro le disparó cuatro veces en Mar del Plata

La víctima se resistió al robo y los delincuentes le dispararon cuatro veces

Un hombre de 44 años recibió cuatro disparos durante un intento de robo de su auto en la ciudad de Mar del Plata. El violento ataque ocurrió hace dos semanas y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima fue operada y permanece internada.

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Todo comenzó cerca de las 10.30 en la calle García Lorca al 600, en la zona de Punta Mogotes. Según medios locales, la víctima es un gasista que aguardaba la llegada de un cliente dentro de su Peugeot 208 cuando ocurrió el ataque. Al margen de ello, lo concreto es que estaba dentro del vehículo al momento de ser abordado por dos delincuentes que se movían en una motocicleta.

En las imágenes se observa que el motochorro que viajaba como acompañante descendió con un arma, se acercó al conductor y le apuntó. Luego lanzó un disparo al aire para intimidarlo. No está claro todavía si pretendía robarle el coche u otras pertenencias. Lo cierto es que la víctima se resistió y comenzó a forcejear con el ladrón.

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