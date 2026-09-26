Costa Rica

Embarazo adolescente en Costa Rica: la tasa de fecundidad subió en 2025 tras años de descenso pronunciado

La tasa de fecundidad en adolescentes de 12 a 17 años cayó de 14,9 a 5,3 nacimientos por cada 1.000 en ocho años. Pese al avance histórico, persisten casos ligados a violencia y relaciones impropias que revelan una deuda pendiente.

Caso Mila / embarazo infantil
Costa Rica registró en 2025 una tasa de fecundidad adolescente de 5,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 12 a 17 años. (Andina)
Guardar

Costa Rica registró en 2025 una tasa de fecundidad adolescente de 5,3 nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes de 12 a 17 años, un leve aumento frente al 5,2 de 2024, aunque el indicador se mantiene muy por debajo de los niveles de la última década. La cifra fue divulgada en el marco del Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, que se conmemora este sábado.

Durante 2025 se contabilizaron 1.574 nacimientos de madres de entre 12 y 17 años, siete de ellos correspondientes a niñas de 10 a 12 años. En 2024 habían sido 1.546 nacimientos en el grupo adolescente y cuatro entre las menores de esa edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados por EFE.

PUBLICIDAD

La trayectoria general muestra una reducción pronunciada: la tasa era de 14,9 por cada 1.000 adolescentes en 2017, descendió a 8,3 en 2020 y a 6,9 en 2021, hasta situarse cerca de cinco en los dos últimos años.

La baja de largo plazo y el aumento registrado en 2025

El Ministerio de Salud informó que en 2025 hubo 3,958 embarazos en mujeres menores de 20 años, frente a 4.055 en 2024 y 4.560 en 2023. La diferencia con la medición del INEC responde a que el organismo estadístico calcula la tasa a partir de nacimientos de madres de 12 a 17 años, mientras que la cartera sanitaria presenta registros para el universo de menores de 20 años.

PUBLICIDAD

Una mujer embarazada sentada recibe una inyección en el brazo. Un profesional sanitario con guantes azules sostiene una jeringa transparente
Los nacimientos contabilizados en adolescentes de 12 a 17 años alcanzaron los 1.574 casos en Costa Rica durante 2025. (Imagen de cortesía)

Los partos en menores de 19 años pasaron de representar 14,7% en 2017 a menos de 9% en los años recientes, de acuerdo con datos atribuidos al INEC. Pese a la reducción global, persisten alumbramientos de niñas menores de 14 años, asociados en una proporción elevada a situaciones de violencia o relaciones impropias.

Los registros sobre madres adolescentes también muestran casos en los que el padre figura como ausente, no fue declarado o está vinculado a investigaciones judiciales. Entre las relaciones consignadas, 17,4% no fueron consideradas impropias y 1,9% correspondieron a relaciones impropias.

La coordinadora del Centro de Información del INEC, Rocío Portilla, sostuvo que la jornada internacional busca “hacer un llamado a que las personas jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesaria para cuidar su salud sexual y reproductiva, así como para construir su propio proyecto de vida”.

Salud mental, educación y protección frente a la violencia

El Ministerio de Salud indicó que reforzó conocimientos, habilidades y capacidades para prevenir embarazos y sostener su disminución entre las mujeres menores de 20 años. Entre sus medidas figuran jornadas informativas para adolescentes en regiones con mayor incidencia, como el Pacífico Central.

Las cifras de niñas de 10 a 14 años que fueron forzadas a ser madres aumentó en 2022. (Crédito: Agencia Andina)
La tasa de fecundidad en adolescentes costarricenses mostró un descenso desde el 14,9 por cada 1.000 registrado en 2017.(Crédito: Agencia Andina)

El viceministro de Salud y presidente del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, Juan Carlos Esquivel, planteó que la prevención debe abarcar más que el acceso a métodos de salud sexual y reproductiva. “La prevención del embarazo en la adolescencia significa fortalecer la salud mental, la educación, la participación, la protección frente a la violencia y las oportunidades para que cada adolescente pueda construir y desarrollar su proyecto de vida”, afirmó.

El Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente impulsa esas acciones junto con el Ministerio de Salud. El Fondo de Población de las Naciones Unidas sostiene que la prevención requiere combinar educación, atención sanitaria, salud mental y protección contra la violencia.

América Latina y el Caribe mantiene la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente del mundo, solo por detrás de África subsahariana. En Centroamérica, la tasa promedio ronda los 61,4 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, con diferencias marcadas entre los países de la subregión.

Temas Relacionados

Costa RicaEmbarazoNatalidadSalud sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Las cámaras advierten que el crecimiento de la demanda, la variabilidad climática y los costos internacionales de los combustibles plantean desafíos para el abastecimiento y la competitividad del país.

Empresarios advierten sobre riesgo de escasez eléctrica en Costa Rica y piden aprobar reforma para ampliar la generación de energía

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

La compañía ya cuenta con más de 50 colaboradores y busca contratar personal en ingeniería, finanzas, producción y logística durante lo que resta de 2026 y el próximo año.

Multinacional estadounidense inaugura planta de USD 15 millones en Costa Rica y anuncia nuevas oportunidades de empleo

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

Especialistas recomiendan incorporar ventilación natural, sistemas de gestión del agua y vegetación para enfrentar las consecuencias del calor y las lluvias intensas.

Costa Rica debe preparar sus viviendas y ciudades para un clima más extremo: expertos advierten sobre riesgos de inundaciones y sequías

Costa Rica registró más de 33,800 diagnósticos de cáncer de tiroides en dos años y muertes aumentaron un 27 %

La enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres y puede manifestarse mediante ronquera persistente, dificultad para tragar y aparición de masas en el cuello.

Costa Rica registró más de 33,800 diagnósticos de cáncer de tiroides en dos años y muertes aumentaron un 27 %

Más de 1,500 universitarios competirán en Costa Rica: estas son las fechas y sedes de los JUNCOS 2026

Los Juegos Universitarios Costarricenses reunirán a estudiantes de 17 instituciones públicas y privadas del 9 al 18 de octubre. Las competencias se desarrollarán en 10 disciplinas deportivas, con actividades programadas en San José, Heredia y Alajuela.

Más de 1,500 universitarios competirán en Costa Rica: estas son las fechas y sedes de los JUNCOS 2026

TECNO

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma sentirse “fantástico” pese a los despidos masivos y venta de estudios de XBOX

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma sentirse “fantástico” pese a los despidos masivos y venta de estudios de XBOX

La mujer que fue despedida por Steve Jobs hasta cinco veces: “Siempre estaré agradecida”

Anthropic pagará a Akamai USD 11.600 millones por servicios de computación en la nube

Tesla arrancó la producción masiva de su camión eléctrico Semi: apunta a 50 mil unidades por año

El desempleo de los graduados universitarios en EE. UU. no empeora a pesar de la IA

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland

MUNDO

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Cómo Corea del Sur redujo casi por completo el desecho de alimentos y basura: qué medidas implementaron

Alemania exigió a Rusia un “diálogo constructivo” para terminar la guerra en Ucrania: “El futuro no se construye sobre cadáveres en pueblos”

Las pulgas de mar desplazan hasta 50 kilogramos de arena por metro de playa cada día

El misterio de los túneles hexagonales fósiles: pequeños crustáceos serían sus constructores

El papa León XIV pidió una Francia “libre de violencia y odio” durante una oración en la ciudad de Lourdes