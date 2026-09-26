Embarazo adolescente en Costa Rica: la tasa de fecundidad subió en 2025 tras años de descenso pronunciado

Costa Rica registró en 2025 una tasa de fecundidad adolescente de 5,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 12 a 17 años. (Andina)

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Costa Rica registró en 2025 una tasa de fecundidad adolescente de 5,3 nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes de 12 a 17 años, un leve aumento frente al 5,2 de 2024, aunque el indicador se mantiene muy por debajo de los niveles de la última década. La cifra fue divulgada en el marco del Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, que se conmemora este sábado.

Durante 2025 se contabilizaron 1.574 nacimientos de madres de entre 12 y 17 años, siete de ellos correspondientes a niñas de 10 a 12 años. En 2024 habían sido 1.546 nacimientos en el grupo adolescente y cuatro entre las menores de esa edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados por EFE.

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La trayectoria general muestra una reducción pronunciada: la tasa era de 14,9 por cada 1.000 adolescentes en 2017, descendió a 8,3 en 2020 y a 6,9 en 2021, hasta situarse cerca de cinco en los dos últimos años.

La baja de largo plazo y el aumento registrado en 2025

El Ministerio de Salud informó que en 2025 hubo 3,958 embarazos en mujeres menores de 20 años, frente a 4.055 en 2024 y 4.560 en 2023. La diferencia con la medición del INEC responde a que el organismo estadístico calcula la tasa a partir de nacimientos de madres de 12 a 17 años, mientras que la cartera sanitaria presenta registros para el universo de menores de 20 años.

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Los nacimientos contabilizados en adolescentes de 12 a 17 años alcanzaron los 1.574 casos en Costa Rica durante 2025. (Imagen de cortesía)

Los partos en menores de 19 años pasaron de representar 14,7% en 2017 a menos de 9% en los años recientes, de acuerdo con datos atribuidos al INEC. Pese a la reducción global, persisten alumbramientos de niñas menores de 14 años, asociados en una proporción elevada a situaciones de violencia o relaciones impropias.

Los registros sobre madres adolescentes también muestran casos en los que el padre figura como ausente, no fue declarado o está vinculado a investigaciones judiciales. Entre las relaciones consignadas, 17,4% no fueron consideradas impropias y 1,9% correspondieron a relaciones impropias.

La coordinadora del Centro de Información del INEC, Rocío Portilla, sostuvo que la jornada internacional busca “hacer un llamado a que las personas jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesaria para cuidar su salud sexual y reproductiva, así como para construir su propio proyecto de vida”.

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Salud mental, educación y protección frente a la violencia

El Ministerio de Salud indicó que reforzó conocimientos, habilidades y capacidades para prevenir embarazos y sostener su disminución entre las mujeres menores de 20 años. Entre sus medidas figuran jornadas informativas para adolescentes en regiones con mayor incidencia, como el Pacífico Central.

La tasa de fecundidad en adolescentes costarricenses mostró un descenso desde el 14,9 por cada 1.000 registrado en 2017.(Crédito: Agencia Andina)

El viceministro de Salud y presidente del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, Juan Carlos Esquivel, planteó que la prevención debe abarcar más que el acceso a métodos de salud sexual y reproductiva. “La prevención del embarazo en la adolescencia significa fortalecer la salud mental, la educación, la participación, la protección frente a la violencia y las oportunidades para que cada adolescente pueda construir y desarrollar su proyecto de vida”, afirmó.

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El Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente impulsa esas acciones junto con el Ministerio de Salud. El Fondo de Población de las Naciones Unidas sostiene que la prevención requiere combinar educación, atención sanitaria, salud mental y protección contra la violencia.

América Latina y el Caribe mantiene la segunda tasa más alta de fecundidad adolescente del mundo, solo por detrás de África subsahariana. En Centroamérica, la tasa promedio ronda los 61,4 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, con diferencias marcadas entre los países de la subregión.