El viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Estados Unidos: playas, parques temáticos y tiempo en familia

La pareja disfrutó de unos días en Estados Unidos y compartió momentos inolvidables con sus respectivas hijas (Instagram)

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Después de un año marcado por viajes, momentos compartidos y la consolidación de su relación, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron disfrutar de una nueva escapada juntos. Esta vez, el destino fue el estado de Florida, donde combinaron días frente al mar con recorridos por los parques temáticos de Disney y estuvieron acompañados por algunas de sus hijas: Lupe y Carmela, las niñas del exfutbolista con Chechu Bonelli, y Suri, la hija de Figueiras y Tomás Guarracino. Durante la estadía, la pareja publicó distintas postales del viaje y dejó registrada la dinámica familiar que compartieron entre paseos, juegos y fotografías frente a los principales escenarios del lugar.

“¡Fin de un viaje hermoso, LAS AMO! Gracias por estos días @figueirasivana. Qué lindo compartir todo esto con vos, sos increíble”, escribió Cvitanich en una publicación en la que reunió varias imágenes de su paso por Florida. El exfutbolista eligió una serie de fotografías para mostrar parte del recorrido y acompañó el mensaje con una dedicatoria dirigida a Ivana y a las niñas.

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Durante el viaje, Darío apareció en una de las fotografías recostado sobre la arena, con una remera blanca y los ojos entrecerrados por la luz del sol. En otra postal, Ivana posó en primer plano junto al exfutbolista, mientras detrás de ellos se observaban el mar, la arena clara y parte del paisaje del lugar elegido para descansar.

La pareja aprovechó para disfrutar el buen clima y realizó una breve parada en las playas de la zona

Lupe y Carmela, las hijas mayores de Cvitanich, posaron frente al castillo de la Cenicienta

Figueiras también compartió una selfie junto a Cvitanich desde la playa. En esa fotografía, la modelo llevó una prenda negra y quedó ubicada frente a la cámara, mientras el exfutbolista apareció a su lado. El encuadre incluyó el horizonte, el agua y la arena, y formó parte de las imágenes con las que la pareja mostró algunos momentos de la escapada.

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El recorrido familiar incluyó una visita a Magic Kingdom. Allí, las hijas de Cvitanich posaron frente al castillo de Cenicienta y llevaron vinchas de Minnie Mouse, con orejas negras y lazos rojos con lunares blancos. Darío también posó junto a una de sus hijas en otro sector del parque. La niña llevaba una remera blanca con dibujos y una vincha con orejas de Minnie, mientras el exfutbolista se ubicaba a su lado para el registro. En otra imagen, Ivana apareció junto a Cvitanich frente al castillo de Cenicienta.

Cvitanich y Figueiras también decidieron postar frente al castillo de Magic Kingdom durante su viaje por Estados Unidos

Darío Cvitanich junto a su hija menor durante su recorrido por el icónico parque

La familia también recorrió Animal Kingdom. Una de las fotografías mostró el ingreso al parque, con un cartel en el que se podía apreciar la entrada al sector, una escultura de elefante y vegetación en los alrededores. Dentro de los parques, también participaron de diferentes atracciones. Una de las imágenes mostró a una de las hijas de Cvitanich, Carmela, con un sombrero azul inspirado en Mickey Mouse y el corto “El aprendiz del brujo”. Otra fotografía registró al grupo durante un juego de Mario Bros., donde padre e hijas utilizaron gorras rojas con la letra “M”.

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Si bien con estas postales el exfutbolista buscó mostrar la paz y buena convivencia de la pareja junto a sus respectivas hijas, lo cierto es que antes la modelo había recibido críticas sobre el viaje. En días previos, Figueiras había publicado una de las imágenes tomadas junto a Cvitanich frente al castillo de Disney. La fotografía recibió distintos comentarios y uno de ellos llamó la atención por el tono utilizado. “El papá del año”, escribió una usuaria, en una frase que muchos interpretaron como una ironía dirigida al exfutbolista por el viaje que había realizado junto a Ivana y Suri.

La hija de Figueiras, Suri, junto a las de Cvitanich, en la entrada de Animal Kingdom

El icónico sombreo de Mickye Mouse estuvo presente en una de las postales del viaje

En ese momento, todavía no se había difundido que dos de las hijas de Cvitanich también formaban parte de la escapada. El comentario generó una lectura vinculada con la organización familiar y con el lugar que ocupaban las niñas en el viaje. Figueiras, lejos de dejar pasar el mensaje, respondió de inmediato y se refirió a cómo estaban viviendo la experiencia junto a su padre. “¡La verdad que sí! ¡Si vieras cómo la están pasando las chicas! Besitooo”, contestó la empresaria. Con esa frase, defendió al exdelantero y señaló que Lupe y Carmela estaban disfrutando de los días compartidos en Estados Unidos.

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La reacción de Figueiras se relacionó con una situación que había tenido exposición pública desde la separación de Cvitanich y Bonelli. El exjugador y la conductora son padres de tres hijas y, desde que comunicaron el final de su relación, habían circulado versiones e intercambios públicos vinculados con la organización familiar, la crianza y las obligaciones económicas.

Cvitanich y sus hijas lucieron los sombreros de Mario Bros. durante la dinámica de uno de los juegos

Previamente, Figueiras había compartido postales del viaje y recibió una crítica al respecto (Instagram)

Así, entre recorridas al aire libre, tiempo en familia y diversión dentro de los parques temáticos, Darío buscó alejarse de las polémicas. A un año de blanquear su romance con la modelo, volvió a mostrar la fortaleza de su relación y, además, dejó en claro el fuerte lazo que mantiene con sus hijas pese a las obstáculos de los últimos meses.

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